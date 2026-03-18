新生活を ”面白く、便利に” スタート！おひとりさま家電や便利グッズがお得に揃う「新生活応援セール」を3月17日より開催

サンコー株式会社

この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は、

2026年3月17日（火）より、サンコー公式オンラインショップにて「新生活応援セール」を開始いたしました。

セール期間は3/30(月)12時まで。

詳細を見る :https://www.thanko.jp/view/category/newlifesale?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=newlifesale

春は進学や就職、お引越しなど、新しい生活が始まる季節です。

期待に胸を膨らませる一方で、「初めての一人暮らしで家事が不安」「限られたスペースで快適に過ごしたい」といったお悩みもつきものです。

サンコーでは、一人暮らしの自炊を劇的に楽にする超小型炊飯器や、工事不要で置けるコンパクト食洗機、狭い部屋でも場所を取らないアイデア家電など、新生活の頼もしい相棒となるアイテムを多数展開しております。

本セールでは、これら新生活のマストアイテムをはじめとする厳選商品を、最大50％OFFの特別価格にてご提供いたします。

サンコーのアイデア家電で、新生活をより快適に、もっと面白くスタートしませんか？

◼︎注目の目玉商品をピックアップ

水道いらずのタンク式食器洗い乾燥機 「ラクア」

工事不要ですぐに使えるどこにでも置ける。洗浄力にも自信あり。時短家電・タイパ家電として話題沸騰の食洗機。

新生活応援価格：通常価格 \34,800（税込）→ \33,060（5% OFF）

詳細を見る :https://www.thanko.jp/view/item/000000003491?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000003491

工事不要でシンク横に置けるタンク式食洗機「ラクアmini」

コンパクトなのに強力な洗浄力！工事不要のシンク横に置ける食洗機。一人暮らしやミニマリストの方にもピッタリ！

新生活応援価格：通常価格 \23,800（税込）→ \21,420（10% OFF）

詳細を見る :https://www.thanko.jp/view/item/000000003922?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000003922

サイクロン式掃除機「マキトルン」

Wローラーで壁際のゴミもしっかり吸い込む、掃除しやすさ抜群のサイクロン式掃除機。

新生活応援価格：通常価格 \22,800（税込）→ \18,240（20% OFF）

詳細を見る :https://www.thanko.jp/view/item/000000004758?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004758

靴乾燥もできるドラム式衣類乾燥機 3kg

パーツを取り付けて靴乾燥もできる、コンパクトなドラム式の衣類乾燥機

新生活応援価格：通常価格 \27,800（税込）→ \19,460（30% OFF）

詳細を見る :https://www.thanko.jp/view/item/000000004734?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004734

■ 目玉企画：自由に選べる！「対象商品 2点まとめ買いキャンペーン」

新生活に必要なアイテムを複数揃えたい方に最適な、大変お得なセット割キャンペーンです。

対象商品の中からお好きな2点をお選びいただける、3つの特別コースをご用意しました。

セール対象外となっている人気アイテムも、まとめ買いでお得に手に入るチャンスです。

2点で 6,000円（税込）コース

例：2連オートソープディスペンサー(https://www.thanko.jp/view/item/000000004112?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004112)＋あごのせクッション(https://www.thanko.jp/view/item/000000004596?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004596)など

2点で12,000円（税込）コース

例：おひとりさま用超高速弁当箱炊飯器(https://www.thanko.jp/view/item/000000003453?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000003453)＋スピーカー内蔵ギターアンプ型冷蔵庫(https://www.thanko.jp/view/item/000000004580?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004580)など

2点で18,000円（税込）コース

例：あし～ゆ２(https://www.thanko.jp/view/item/000000004780?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004780)＋泡が出るハンディヘッドスパ TeteMousse(テテムース)(https://www.thanko.jp/view/item/000000004766?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004766)など

まとめ買い対象商品を見る :https://www.thanko.jp/view/category/newlife_matome?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=newlife_matome

■サンコー株式会社について

サンコーは、単なる家電メーカーではなく、世の中に「ワクワク」を創造する「ワクワク創造メーカー」を目指しています。

私たちが目指すのは、日常の「不便・不満・不安」といった「不」を解消するだけでなく、その先にある「こんな体験、初めて！」という「新体験」を提供し、社会をワクワクで満たすことです。

「小さな挑戦」を積み重ね、社員自身が楽しみながら開発したユニークで実用的な製品を通じて、お客様の日常に新しい感動をお届けします。

■製品に関するお問い合わせ先

サンコー株式会社 通販部

〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階

TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322

Email shop@thanko.jp URL: https://www.thanko.jp

■サンコー直営店舗

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB

TEL：03-5297-5783