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【牛角焼肉食堂】宮城県６店舗目！イオンモール富谷店 ３/19(木) オープン
フードコートで気軽に楽しむ、鉄板焼肉！
カルビ、タン、ハラミなど焼肉屋ならではのラインナップ
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが運営するフードコート専門店「牛角焼肉食堂」は、2026年3月19日(木)に全国86店舗目、宮城県では6店舗目となる「イオンモール富谷店」をオープンいたします。
「牛角焼肉食堂」は、国内焼肉チェーン店店舗数No.1の「牛角」がプロデュースするフードコート専門店 です。焼きたての焼肉を定食スタイルかつ、お手頃価格で楽しめることに加え、お一人様でも気軽に利用で きるお店として、幅広い客層のお客様にご利用いただいています。看板メニューの「鉄板焼肉定食」は、毎 日新鮮なお肉を店内で丁寧にカットし、熱々の鉄板で提供するボリューム満点の一品。さらに、濃厚なタレ が絡んだ大ぶりのホルモンと旨味たっぷりのハラミをのせた「旨辛ホルモン・ハラミ丼」や、お肉と野菜を バランスよく味わえる「焼肉ビビンバ丼」など、焼肉店ならではのメニューを多数ご用意しています。ジュージューと音を立てる鉄板から立ち上る香ばしい香りが、フードコートに特別な“焼肉時間”を演出します。イオンモール富谷にお越しの際は、手軽に焼肉気分を味わえる「牛角焼肉食堂」にぜひお立ち寄りください。
・住所 ：宮城県富谷市大清水一丁目33-1 イオンモール富谷1F
・電話番号：022-341-3029
・営業時間：10時〜21時 ※ラストオーダーは、閉店時間の30分前
▼イオンモール富谷店の詳細はこちら
https://gyukakuyakinikushokudou.ne.jp/store/detail/?id=aeontomiya
■宮城県内の店舗
・イオンスタイル仙台卸町店
・イオンモール仙台上杉店
・イオンモール新利府北館店
・イオンモール石巻店
・イオンモール名取店
▼各店舗情報の詳細はこちら
https://gyukakuyakinikushokudou.ne.jp/store/
気軽に鉄板焼肉
焼肉店の味を日常で
「鉄板焼肉定食」は、秘伝ダレで焼き上げたをお肉を熱々の鉄板皿でご提供。タレの香ばしい香りとジュージュー鳴る音が食欲をそそります。「焼肉のタレ」「キムチ」「スープ」もセットのため、焼肉店さながらの体験を定食スタイルで満喫していただけます。看板商品の「上カルビ焼き定食」は、カルビのなかで最もサシが入った厳選部位“タテバラ”を使用。ジューシーなお肉の旨味が広がる定食です。
おすすめメニュー
香ばしく焼き上げたお肉に、彩り豊かなナムルと温かいごはん。具沢山でお肉も野菜もバランスよく楽しめる、心もおなかも満たす焼肉丼です。
※店舗によって内容・販売価格が異なることがございます。詳しくは公式ホームページをご覧ください。
【会社概要】
株式会社レインズインターナショナル
代表取締役社長：澄川 浩太
牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間、とんかつ神楽坂さくら等の飲食店を展開
本件に関するお問合わせ先
株式会社レインズインターナショナル
横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F
広報担当 一柳・太田
E-mail：pr@reins.co.jp
TEL：045-224-7200
カルビ、タン、ハラミなど焼肉屋ならではのラインナップ
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが運営するフードコート専門店「牛角焼肉食堂」は、2026年3月19日(木)に全国86店舗目、宮城県では6店舗目となる「イオンモール富谷店」をオープンいたします。
「牛角焼肉食堂」は、国内焼肉チェーン店店舗数No.1の「牛角」がプロデュースするフードコート専門店 です。焼きたての焼肉を定食スタイルかつ、お手頃価格で楽しめることに加え、お一人様でも気軽に利用で きるお店として、幅広い客層のお客様にご利用いただいています。看板メニューの「鉄板焼肉定食」は、毎 日新鮮なお肉を店内で丁寧にカットし、熱々の鉄板で提供するボリューム満点の一品。さらに、濃厚なタレ が絡んだ大ぶりのホルモンと旨味たっぷりのハラミをのせた「旨辛ホルモン・ハラミ丼」や、お肉と野菜を バランスよく味わえる「焼肉ビビンバ丼」など、焼肉店ならではのメニューを多数ご用意しています。ジュージューと音を立てる鉄板から立ち上る香ばしい香りが、フードコートに特別な“焼肉時間”を演出します。イオンモール富谷にお越しの際は、手軽に焼肉気分を味わえる「牛角焼肉食堂」にぜひお立ち寄りください。
■新店情報：牛角焼肉食堂 イオンモール富谷店
・住所 ：宮城県富谷市大清水一丁目33-1 イオンモール富谷1F
・電話番号：022-341-3029
・営業時間：10時〜21時 ※ラストオーダーは、閉店時間の30分前
▼イオンモール富谷店の詳細はこちら
https://gyukakuyakinikushokudou.ne.jp/store/detail/?id=aeontomiya
■宮城県内の店舗
・イオンスタイル仙台卸町店
・イオンモール仙台上杉店
・イオンモール新利府北館店
・イオンモール石巻店
・イオンモール名取店
▼各店舗情報の詳細はこちら
https://gyukakuyakinikushokudou.ne.jp/store/
― 牛角焼肉食堂 のご紹介 ―
気軽に鉄板焼肉
「牛角焼肉食堂」は、店内カットの新鮮なお肉を熱々の鉄板でご提供する「鉄板焼肉定食」と、焼肉の旨みを余すところなく盛り込んだ「焼肉丼」の専門店です。定番のカルビの他、ホルモン・ハラミ・タンなどを使用した焼肉店ならではの定食を多数取り揃えており、気軽にリーズナブルな価格で焼肉気分をお楽しみいただけます。
焼肉店の味を日常で
「鉄板焼肉定食」は、秘伝ダレで焼き上げたをお肉を熱々の鉄板皿でご提供。タレの香ばしい香りとジュージュー鳴る音が食欲をそそります。「焼肉のタレ」「キムチ」「スープ」もセットのため、焼肉店さながらの体験を定食スタイルで満喫していただけます。看板商品の「上カルビ焼き定食」は、カルビのなかで最もサシが入った厳選部位“タテバラ”を使用。ジューシーなお肉の旨味が広がる定食です。
おすすめメニュー
■牛カルビ焼き定食
950円（税込1,045円）
単品（ごはん・スープ無し）150円引き！
脂が美味しい焼肉定番のカルビを、ごはんに合う特製ダレで仕上げました。ごはん、キムチ、スープがセットの定食です。
■全部盛り定食
1,080円（税込1,188円）
単品（ごはん・スープ無し）150円引き！
牛カルビ・豚タン・豚カルビの３種の盛り合わせ。焼肉屋の魅力「色々なお肉が楽しめる」を実現した、ボリューム満点の定食です。
■旨辛ホルモン・ハラミ丼
980円（税込1,078円）
脂の美味しい大ぶりのホルモンと、肉の旨みを感じるハラミに旨辛ダレを絡めて焼き上げた、ヤミツキになる焼肉丼です。
830円（税込913円）
950円（税込1,045円）
単品（ごはん・スープ無し）150円引き！
脂が美味しい焼肉定番のカルビを、ごはんに合う特製ダレで仕上げました。ごはん、キムチ、スープがセットの定食です。
■全部盛り定食
1,080円（税込1,188円）
単品（ごはん・スープ無し）150円引き！
牛カルビ・豚タン・豚カルビの３種の盛り合わせ。焼肉屋の魅力「色々なお肉が楽しめる」を実現した、ボリューム満点の定食です。
■旨辛ホルモン・ハラミ丼
980円（税込1,078円）
脂の美味しい大ぶりのホルモンと、肉の旨みを感じるハラミに旨辛ダレを絡めて焼き上げた、ヤミツキになる焼肉丼です。
■焼肉ビビンバ丼
830円（税込913円）
香ばしく焼き上げたお肉に、彩り豊かなナムルと温かいごはん。具沢山でお肉も野菜もバランスよく楽しめる、心もおなかも満たす焼肉丼です。
※店舗によって内容・販売価格が異なることがございます。詳しくは公式ホームページをご覧ください。
▼牛角焼肉食堂 公式ホームページ
https://gyukakuyakinikushokudou.ne.jp
【会社概要】
株式会社レインズインターナショナル
代表取締役社長：澄川 浩太
牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間、とんかつ神楽坂さくら等の飲食店を展開
本件に関するお問合わせ先
株式会社レインズインターナショナル
横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F
広報担当 一柳・太田
E-mail：pr@reins.co.jp
TEL：045-224-7200