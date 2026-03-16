《総額1千万円超の結婚式も！》ホテル婚花嫁のリアルな総費用＆こだわりアイテムを大発表！ ホテル婚専門誌「Hotel Wedding」60号発売

■巻頭ビジュアルは、憧れのラグジュアリーホテル【グランド ハイアット 東京】

株式会社COURAGE2026年3月16日発売「Hotel Wedding」No.60 表紙。カバーモデルは浦浜アリサさん

巻頭ビジュアルを飾ったのは、「グランド ハイアット 東京」の美意識をまとうドラマティックなウエディング。花嫁モデルに浦浜アリサさんを迎え、アートに包まれた美空間ホテルでの洗練されたウエディングスタイルを再現。スタイリッシュ＆ドラマティックな唯一無二のホテルウエディングを、ホテル婚専門誌ならではの完全撮り下ろしでご紹介します。

美意識を纏う 2つのドラマティシズム【グランド ハイアット 東京】

■クローズアップ特集は、時代の美を映し出すモダンラグジュアリーホテル

「Hotel Wedding」No.60 巻頭ビジュアル【グランド ハイアット 東京】より

注目のホテルにクローズアップするホテル特集では、モダンラグジュアリーホテル「パレスホテル東京」が登場。日本の美意識を館内に取り入れた非日常空間や、上質で洗練されたホスピタリティが魅力のホテルは、ウエディングでも花嫁たちの憧れの的です。

時代を超えていく、美しさがある。【パレスホテル東京】

■巻頭特集は、リアル花嫁たちの結婚式の費用とアイテムを大公開

「Hotel Wedding」No.60 巻頭クローズアップ特集【パレスホテル東京】より

今号の特集は【幸せの総費用＆こだわりアイテム 大公開】。ホテル婚卒花嫁たちのウエディングの【費用】と、「ここにお金をかけて大正解でした！」と大満足だった【BEST BUY アイテム】を大調査。【会場演出＆コーディネート】【ドレス】【料理・ドリンク】【ヘア＆メイク・写真】【婚約指輪＆結婚指輪】【前撮り】など、カテゴリー別に新郎新婦が選んだリアルな費用を公開いたします。

■別冊付録は、年に一度のスペシャル読本【Men's Hotel Wedding】

「Hotel Wedding」No.60 巻頭特集【幸せの総費用＆こだわりアイテム大公開】より巻頭特集【幸せの総費用＆こだわりアイテム大公開】より巻頭特集【幸せの総費用＆こだわりアイテム大公開】より

今後では、年に一度実施している新郎向けの別冊「Men's Hotel Wedding」を特別付録に。新郎だって"圧倒的主役感"をまとってほしいという思いで、「メンズビューティ」「花婿のウォーキング＆立ち居振る舞い」「素敵な写真の撮られ方」「オーダータキシード」など、男心をくすぐるテーマを集めました。花嫁が自慢したくなるほどの"イケ花婿"を目指せるスペシャルな一冊です。

■ホテルウエディングの魅力を深掘りした多彩な編集記事を掲載

「Hotel Wedding」No.60 別冊【Men's Hotel Wedding】

ビューティ特集は、長田博文さん率いるアーティストチーム「Maage」による「エレガント／モード ヘア＆メイク」。

その他、先輩カップル10組の「ホテルウエディングストーリー」、「第1回 プレ花嫁イベントリポート」「第6期 ホテルウエディング公認花嫁 発表」「最強ホテルカレー徹底調査」など、ホテルの魅力を深掘りした多彩なコンテンツが盛りだくさんです。

「Hotel Wedding」No.60 ビューティ特集記事より「Hotel Wedding」No.60 特集記事「10組の素敵なホテルウエディングStory」より「Hotel Wedding」No.60 記事「Hotel Wedding イベントレポート」より「Hotel Wedding」No.60 記事「第6期 公認花嫁決定」より「Hotel Wedding」No.60 記事「最強ホテルカレー徹底調査」より

詳細は「Hotel Wedding」 No.60 をご覧ください。

■公式サイト「Hotel Wedding Online」

■本件に関するお問い合わせ先

Amazon販売ページへ :https://amzn.to/40TqHLE楽天ブックス販売ページへ :https://a.r10.to/h5iq8y「Hotel Wedding」公式サイト :https://www.hotelwedding.jp/

株式会社COURAGE メディア事業 編集部

■COURAGE 発行媒体のご紹介

お問い合わせ :https://courage-group.jp/contact/「日本の結婚式」No.39

和婚情報誌「日本の結婚式」（全国版）

日本の結婚式の良さを現代に伝える「和のウエディング」に特化した全国版の和婚専門誌です。神社での挙式や和装結婚式の魅力、和婚が叶う会場や和のおもてなし、さらに日本各地で受け継がれる懐かしい婚礼の紹介や、和のライフスタイル提案を発信しています。

公式サイト「日本の結婚式.com」

https://nihon-kekkon.com/

公式Instagram

https://www.instagram.com/nihonno_kekkonshiki/

「Wedding BOOK」No.72

ウエディングドレス情報誌「Wedding BOOK」（全国版）

創刊32周年！こだわりのドレスを探す花嫁のためのドレス専門誌です。ウエディングドレスやカラードレス、和装、ヘア＆メイク、ブーケ、ビューティ、ジュエリーなどを網羅しています。

公式サイト「Wedding Dress.jp」

https://the-weddingdress.jp/

公式Instagram

https://www.instagram.com/weddingdress_official/

「Hotel Wedding 関西・東海・福岡版」No.18

ホテル婚専門誌「Hotel Wedding」

「ゲストから“さすがね”と言われる結婚式」をコンセプトに、感度の高い花嫁に向けてホテルウエディングの魅力を伝えるワンランク上のウエディングマガジン。ウエディング以外にもホテルの魅力を伝え、そこにホテルを切り口にしたドレス＆ビューティ、ギフト情報なども掲載しています。（首都圏版／関西・東海・福岡版、※60号より全国版に統合）

・公式サイト「Hotel Wedding Online」

https://www.hotelwedding.jp/

・公式Instagram

https://www.instagram.com/hotelwedding/