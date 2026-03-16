多様性と成果を両立する、次世代型の働き方とは

人材不足や働き方改革が社会的なテーマとなる中、多様性の推進やワークライフバランスは、多くの企業で掲げられています。しかし現場では、制度が形骸化し、成果や成長につながらないケースも少なくありません。

株式会社クインクエ（以下、当社）は、海外インターンの受け入れを軸にした人材育成と、メンタルバランスを重視した働き方設計を通じて、多様性を理念で終わらせず、組織の成果につなげる取り組みを行っています。

多様性が「機能しない」日本企業の課題

日本の多くの企業では、同質的な価値観や短期的成果を重視する働き方が根強く残っています。その結果、若手人材の早期離職や、心身の不調によるパフォーマンス低下といった課題が顕在化しています。

当社は、これらの背景には「多様性を前提にした組織設計がなされていないこと」があると考えました。そこで着目したのが、海外インターンの受け入れを通じた人材育成と、個人のコンディションを前提にした働き方です。

海外インターンを「受け入れる」のではなく「共に育つ」

当社では、海外インターンを単なる国際交流や教育対象として位置づけていません。日本人メンバーと同様に、実務に関わり、裁量と責任を持ってプロジェクトに参加します。

言語や文化、価値観の違いは時に摩擦を生みますが、それを避けるのではなく、思考の幅を広げる機会として活用しています。結果として、海外インターンだけでなく、日本人メンバー自身の視野や意思決定力の向上にもつながっています。

この取り組みは、短期的な受け入れにとどまらず、次世代人材を育て合う「相互成長型」の人材育成モデルとして機能しています。

メンタルバランスを前提にした働き方設計

当社が重視しているのは、「無理を前提にしない」働き方です。メンタルバランスの乱れは個人の問題ではなく、組織全体の生産性や持続性に関わる経営課題であると捉えています。

業務量や進行管理をチームで共有し、個人の状態を前提にプロジェクトを設計することで、燃え尽きを防ぎながら、安定した成果創出を目指しています。これは「守り」の施策ではなく、長期的に高いパフォーマンスを維持するための戦略です。

多様性は理念ではなく、成果を生む仕組み

当社が目指しているのは、多様な人材がそれぞれの人生フェーズや価値観を尊重されながら、力を発揮し続けられる組織です。多様性と働きやすさは、成果と対立するものではありません。適切に設計された多様性こそが、組織の強さになると私たちは考えています。

今後も当社は、海外インターン受け入れや働き方の実践を通じて、人材育成と組織づくりの新しいモデルを発信していきます。

会社概要

■株式会社クインクエについて

Mission：DXで世の中を「べんり！」でいっぱいに商号：株式会社クインクエ代表者：代表取締役 矢部 拓本社：兵庫県神戸市中央区旭通3丁目5-5 No.1ビル4F 設立：2021年9月1日主な事業内容：WEBシステム開発・アプリ開発、デジタルマーケティング、DX支援、デジタルコンサルティング、WEBサービス企画・運営URL：https://quin-que.net/

https://quin-que.net/