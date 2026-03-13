神戸市内5店舗目！三ノ宮エリアにサブウェイが出店 『神戸さんちか店』 3月20日（金）オープン

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT株式会社（本社：東京都大田区）が展開するサンドイッチチェーン「サブウェイ」は、『神戸さんちか店』を2026年3月20日（金）にオープンいたします。



当店は、神戸市の中心地として各線が接続するターミナル駅・三ノ宮エリアに位置する地下街「神戸さんちか」の5番街ローザアベニューに出店します。

神戸さんちか店 イメージ

神戸さんちかは、JR、阪神電鉄、阪急電鉄、地下鉄各線をご利用の方が行き交う三ノ宮エリアの地下街です。兵庫県内でも有数の繁華街であり、交通の利便性も高いことから、通勤・通学で駅をご利用の方をはじめ、広域からショッピングに訪れる方も多くいらっしゃいます。当店は各電鉄の改札に近い立地のため、通勤・通学時のご利用やお買い物の合間のテイクアウトなど、さまざまなシーンで老若男女問わず幅広いお客様のご来店を期待しております。

当店は「セルフオーダーシステム」を導入しており、初めてご来店いただく方でもご自身のペースで安心してご注文いただけます。サブウェイはお好みに合わせてサンドイッチをカスタマイズいただけるのが特徴ですが、その一方で注文方法にハードルの高さを感じる方もいらっしゃいます。そのような方もこの「セルフオーダーシステム」を使い、注文画面上のガイダンスに従うことで、ご自分のペースでカスタマイズを楽しむことができます。初めてサブウェイを利用される方にも、ぜひお試しいただければと思います。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

サブウェイは2026年3月現在、既存店の売り上げが65カ月連続で増加を続けており、3月20日の当店のオープンにより、全国の出店数は225店舗となる予定です（2026年3月13日現在）。

【神戸さんちか店 店舗概要】

■オープン：2026年3月20日（金）

■住所：

〒650-0021

兵庫県神戸市中央区三宮1-10-1 神戸さんちか 5番街ローザアベニュー

■営業時間：8:00～21:00

■面積：31.27㎡（9.46坪）

■客席数：6席

【店舗特徴】

●セルフオーダーシステムの導入

●デジタル・メニューボードの設置

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENTでは、現在フランチャイズオーナー様を募集しております。火や油を使わないサブウェイ店舗は安全でクリーン。これにより低投資でコンパクトな厨房を実現できます。ご興味をお持ちの方は下記よりお問い合わせください。

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT株式会社 店舗開発本部 電話：03-6423-6580 (代表) 受付時間：平日10:00～17:00 FAX：03-6423-6581 Email：subway_fc@subway.jp

サブウェイは1965年、アメリカ・コネチカット州で誕生しました。創業者のフレッド・デルーカが17歳の時に大学へ進む学費を貯めるために始めた“町のサンドイッチ屋”が、サブウェイの1号店となりました。その後、お客様一人ひとりの好みに合わせてサンドイッチを作るオーダーメイドスタイルが世界各国で支持され、現在世界100カ国以上に店舗を展開するサンドイッチチェーンに成長しました。日本では1992年3月25日に東京都港区に出店して以来、全国に店舗を展開しています。

店内で毎日焼き上げるパンに、ローストビーフやえび・アボカドなどこだわりの具材と、シャキシャキの野菜を挟み、サンドイッチアーティストと呼ばれるスタッフが、一つひとつ心を込めてお作りしています。