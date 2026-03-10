¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¶ðß·Âç³Ø¤¬2026Ç¯ÅÙ¤«¤é5¼ïÎà¤ÎµëÉÕ·¿¾©³Ø¶â¡¦¾©Îå¶âÀ©ÅÙ¤ò¿·¤¿¤ËÆ³Æþ ¡Á Â¿ÍÍÀ»Ù±ç¤È·ÐºÑÅª¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¡¢º¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤ÈÄ©Àï¤ò»Ù¤¨¤ë»Ù±ç¤ò¶¯²½
¶ðß·Âç³Ø¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¡³ØÄ¹¡§Â¼¾¾Å¯Ê¸¡Ë¤Ï2026¡ÊÎáÏÂ8¡ËÇ¯ÅÙ¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤Ë5¤Ä¤ÎµëÉÕ·¿¾©³Ø¶â¤ª¤è¤Ó¾©Îå¶âÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Âç³Ø¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¡¢°Õ»×¡£¡×¤òÂÎ¸½¤·¡¢ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯³ØÀ¸¤Î¡Ö¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¡Ê²óÉüÎÏ¡¦Å¬±þÎÏ¡Ë¡×¤ò°é¤à¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Æ³Æþ¤¹¤ë5¤Ä¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢¡¼Ò²ñÅªÍÜ¸îÅù¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë³ØÀ¸¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖÆ»¤Î¤·¤ª¤ê¾©³Ø¶â¡×¡ÊÇ¯³Û30Ëü±ß¡Ë¡¢¢¼Ò²ñ¿Í³ØÀ¸¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥ê¥«¥ì¥ó¥È¾©³Ø¶â¡ÊÇ¯³Û20Ëü±ß¡Ë¡¢£¾ã¤¬¤¤¡¦ÆñÉÂ³ØÀ¸¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö±À¤Î¤Ä¤Ð¤µ¾©³Ø¶â¡×¡Ê20Ëü±ß¡¿ºß³ØÃæ1²ó¡¢°ì³çµëÉÕ¡Ë¡¢¤¡Ö»ñ³Ê¼èÆÀ¾©Îå¶â¡×¡Ê»ñ³Ê¤´¤È¤Ë1Ëü±ß¡Á15Ëü±ßÍ½Äê¡Ë¡¢¥¡Ö¸ì³Ø»Ù±ç¾©³Ø¶â¡×¡Ê¼õ¸³ÎÁ¼ÂÈñ¡¿¾å¸Â15,000±ß¡Ë¤Ç¡¢2026Ç¯5·îº¢¤è¤êÊç½¸¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£À©ÅÙÁÏÀß¤ÎÇØ·Ê¡§¥ï¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç°é¤à¡ÖÂ¿ÍÍÀ¡×¤È¡Ö¶¯¤µ¡×
¡¡Ìó1Ëü4Àé¿Í¤Î³ØÀ¸¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë½¸¤¦¶ðß·Âç³Ø¤Î¡Ö¥ï¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡×¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÇØ·Ê¤ò»ý¤Ä¡Ö¸Ä¡×¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¤¡¢¸ß¤¤¤ËËá¤¹ç¤¦¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢·ÐºÑÅª¡¦¼Ò²ñÅª¤Êº¤Æñ¤Ï¡¢»þ¤È¤·¤Æ³ØÀ¸¤Î¡Ö°Õ»×¡×¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¾ãÊÉ¤È¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¡¡ºòº£¡¢Êª²Á¹â¤Ë¤è¤ë³ØÀ¸¤Î¿©ÈñÉéÃ´Áý¤ä¡¢³Ø½¬Èñ¤ÎÀÚ¤êµÍ¤á¡¢»þ´ÖÅªÍ¾Íµ¤Î·çÇ¡¤¬Á´¹ñÅª¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨Á´¹ñÂç³ØÀ¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñÄ´ººÅù¤è¤ê¡Ë¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¿·Àß¤¹¤ë5¤Ä¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢³ØÀ¸¤¬º¤Æñ¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼«¤é¤Î³Ì¤òÇË¤Ã¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë³ØÀ¸¤Ø¤Î¡Ö¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ÐºÑ»Ù±ç·¿¾©³Ø¶â¡¦³Ø¶È¾©Îå·¿¾©³Ø¶â¤Ë¤µ¤é¤Ë½ÅÁØÅª¤Ê»Ù±ç¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤Ò¤È¤ê¼è¤ê»Ä¤µ¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î³ØÀ¸¤¬¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ³Ø¤ÓÂ³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ðß·Âç³Ø¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊµÕ¶¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÎ©¤ÁÄ¾¤êÁ°¤ò¸þ¤¯ÎÏ¡Ê¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¡Ë¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿·À©ÅÙ¤ÎÊç½¸¤Ï2026Ç¯5·îº¢¤è¤ê³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏÂç³ØHP¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¿·¤¿¤Ê5À©ÅÙ¤Î³µÍ×
¡¡¿·À©ÅÙ¤Ï¡¢·ÐºÑÅª¡¦¼Ò²ñÅª¤Ê²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿³ØÀ¸¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖÀ¸³è¡¦½¤³Ø»Ù±ç¡×¤È¡¢°ÕÍßÅª¤ÊÄ©Àï¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡ÖÀ®Ä¹¡¦Ä©Àï»Ù±ç¡×¤Î2¤Ä¤ÎÃì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú1¡Ûº¤Æñ¤ò¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÀ¸³è¡¦½¤³Ø»Ù±ç¡×
¡¡·ÐºÑÅª¡¦¼Ò²ñÅª¤Ê²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë³ØÀ¸¤¬³Ø¤Ó¤òÄü¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤òÎÏ¶¯¤¯Êâ¤ß½Ð¤»¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤¹¤ë3¤Ä¤Î¾©³Ø¶â¤Ç¤¹¡£
¡Æ»¤Î¤·¤ª¤ê¾©³Ø¶â¡Ê¼Ò²ñÅªÍÜ¸îÅù¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë³ØÀ¸¤ò»Ù±ç¡Ë
¡¡»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß½Ð¿È³ØÀ¸¤ä¡¢µÔÂÔ¤Ë¤è¤ê»ÜÀßÅù¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤Ê¤É¤ËµëÉÕ¤·¤Þ¤¹¡£¸øÅª»Ù±ç¤Î¶¹´Ö¤Ç¸ÉÎ©¤·¤¬¤Á¤Ê³ØÀ¸¤Ë´ó¤êÅº¤¦»Ù±ç¤Ç¤¹¡£
¡¦µëÉÕ³Û¡§Ç¯³Û30Ëü±ß¡Ê15Ëü±ß¡ß2²ó¡Ë
¢¥ê¥«¥ì¥ó¥È¾©³Ø¶â¡Ê¼Ò²ñ¿Í³ØÀ¸»Ù±ç¡Ë
¡¡¼Ò²ñ·Ð¸³¤ò·Ð¤ÆÆþ³Ø¤·¤¿³ØÀ¸¤Î¤¦¤Á¡¢·ÐºÑÅªÍýÍ³¤Ë¤è¤ê½¤³Ø¤¬º¤Æñ¤Ê³ØÀ¸¤ËµëÉÕ¤·¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÃÎ¤òµá¤á¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë°Õ»×¤ò·ÐºÑÌÌ¤«¤é¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦µëÉÕ³Û¡§Ç¯³Û20Ëü±ß¡Ê10Ëü±ß¡ß2²ó¡Ë
£±À¤Î¤Ä¤Ð¤µ¾©³Ø¶â¡Ê¾ã¤¬¤¤¡¦ÆñÉÂ³ØÀ¸»Ù±ç¡Ë
¡¡¾ã¤¬¤¤¼Ô¼êÄ¢¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï»ØÄêÆñÉÂ¤ËØí´µ¤·¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤ËµëÉÕ¤·¤Þ¤¹¡£Âç³Ø¤Ç¤Î³Ø½¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î³Ø½¤¤ä¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò°ìÁØ½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤Ç¤¹¡£
¡¦µëÉÕ³Û¡§20Ëü±ß¡Êºß³ØÃæ1²ó¡¢°ì³çµëÉÕ¡Ë
¡Ú2¡Û¼«¤é¤Î°Õ»×¤ÇÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¡ÖÀ®Ä¹¡¦Ä©Àï»Ù±ç¡×
¡¡¥ï¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê³Ø¤Ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹³ØÀ¸¤Î°ÕÍßÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¾Î¤¨¡¢»Ù±ç¤¹¤ë2¤Ä¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¤»ñ³Ê¼èÆÀ¾©Îå¶â
¡¡Âç³Ø¤¬»ØÄê¤¹¤ë»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡¦¹ç³Ê¤·¤¿³ØÀ¸¤ËÂÐ¤·¤ÆµëÉÕ¤·¤Þ¤¹¡£¸Ä¡¹¤ÎÀìÌçÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ËÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿ÅØÎÏ¤ÈÀ®²Ì¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤Ø¤È·Ò¤²¤Þ¤¹¡£
¡¦µëÉÕ³Û¡§»ØÄê»ñ³Ê¤´¤È¤ËÄê¤á¤ë¶â³Û¡Ê1Ëü±ß¡Á15Ëü±ß¡ËÍ½Äê
¥¸ì³Ø»Ù±ç¾©³Ø¶â
¡¡Âç³Ø¤¬»ØÄê¤¹¤ë¸ì³Ø»î¸³¤ò¼õ¸³¤·¤¿³ØÀ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼õ¸³ÎÁ¤Î¼ÂÈñ¤òÊä½õ¤·¤Þ¤¹¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê»ëÅÀ³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¡¢¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤º¤ËÄ©Àï¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹µ¤»ý¤Á¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦µëÉÕ³Û¡§¼õ¸³ÎÁ¼ÂÈñ¡Ê¾å¸Â15,000±ß¡Ë
¢£µÈÂ¼À¿ Éû³ØÄ¹¡Ê³ØÀ¸»Ù±çÃ´Åö¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¡¡¶ðß·Âç³Ø¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¡¢°Õ»×¡£¡×¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Êº¤Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤â¼çÂÎÅª¤Ë³Ø¤ÓÂ³¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿´¤ò°é¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¤Î¿©»Ù±ç¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤ë5¤Ä¤ÎµëÉÕ·¿¾©³Ø¶â¡¦¾©Îå¶âÀ©ÅÙ¤¬¡¢³ØÀ¸¤ÎÀ¸³èÌÌ¡¦½¤³ØÌÌ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤·¡¢³Ø¶È¤ä¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤Î³ØÀ¸¤¬¼«¤é¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¡¢Âç¤¤¯±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢º£¸å¤âÂ¿³ÑÅª¤«¤Ä½ÅÁØÅª¤Ê»Ù±ç¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¾©³Ø¶â¡Ê¶ðß·Âç³Ø¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¡Ë
¡¡https://www.komazawa-u.ac.jp/campuslife/scholarship/komazawa/
¡Ê»²¹Í¡Ë
¢£¾©³Ø¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¶ðß·Âç³Ø¤Î½ÅÁØÅª¤Ê³ØÀ¸»Ù±ç
¡¡¶ðß·Âç³Ø¤Ç¤Ï¡¢¾©³Ø¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÅª¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢Æü¡¹¤Î³ØÀ¸À¸³è¡Ê°á¿©½»¡Ë¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤Ç·ÑÂ³Åª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î³ØÀ¸¤¬°Â¿´¤·¤Æ³Ø¶È¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë´ðÈ×ºî¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¤ä¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ØÀ¸¼«¿È¤¬¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡Ö¶ðß·Âç³Ø¥«¥é¥À¥¹¥Þ¥¤¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤¦¤Á¡¢°ìÉô¤ò°Ê²¼¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¼ø¶È´ü´ÖÃæ¤ÏËèÆü¼Â»Ü¡ª¡Ö100±ßÄ«¿©¡×
¡¡³ØÀ¸¤Î·ò¹¯¤ÈÀ¸³è¥ê¥º¥à¤Î°Ý»ý¡¢¤½¤·¤Æ·ÐºÑÅªÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤òÌÜÅª¤Ë¡¢³ØÀ¸¿©Æ²¤Ë¤ª¤¤¤Æ±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿Ä«¿©¤ò100±ß¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¿¤¯¤ÎÂç³Ø¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ëÃæ¡¢¶ðß·Âç³Ø¤Ç¤Ï¡ÖÄÌÇ¯¤Ç¼ø¶È´ü´ÖÃæ¤ÏÄó¶¡¡×¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ¹¤Ç¡¢ËèÄ«350¿ÍÄøÅÙ¤ÎÍøÍÑ¤¬¤¢¤ê¡¢Æø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶µ°é¸å±ç²ñ¡ÊÉãÊì¤Î²ñ¡Ë¤Î»Ù±ç¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢³ØÀ¸¤ËºÇ¤â¿È¶á¤Ê±þ±ç»Üºö¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¿ï»þ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö50±ß¥µ¥é¥À¥Ð¡¼¡×¤â¹¥É¾¤Ç¤¹¡£
¢³ØÀ¸¤Î¡È¿©¡É¤ò¼é¤ë¡Ö¿©»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
¡¡Âç³ØÀ¸¤ËÊª²Á¹âÆ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤¬Ä¾·â¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿©ÎÁÉÊ¤òÌµÎÁ¤ÇÇÛÉÕ¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò2021Ç¯ÅÙ¤è¤ê¿ï»þ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¡¦Â´¶ÈÀ¸Åù¤«¤é´óÉÕ¤µ¤ì¤¿¿©ÎÁÉÊ¤ä»ñ¶â¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¿©ÎÁÉÊ¤òÃæ¿´¤ËÇÛÉÕ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇÛÉÕ¼ÂÀÓ¤ÏÁí·×¤Ç35ËüÅÀ¡¦±ä¤Ù2Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢ÇÛÉÕºî¶È¤Ç¤â³ØÀ¸¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ù±ç¤ÎÎØ¤¬¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£¥¸¥§¥ó¥À¡¼²ÝÂê¤Ë¤â¸þ¤¹ç¤¦¡ÖÀ¸ÍýÍÑÉÊ»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
¡¡¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤Î¸Ä¼¼¥È¥¤¥ì24²Õ½ê¤Ë¡¢À¸ÍýÍÑÉÊ¤òÌµ½þ¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤ë¥Ç¥£¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¡ÊOiTr¡Ë¤ò2021Ç¯ÅÙ¤«¤é·ÑÂ³ÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü150¿ÍÄøÅÙ¤ÎÍøÍÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ã¯¤â¤¬Âº¸·¤ò»ý¤Ã¤Æ²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥«¥é¥À¥¹¥Þ¥¤¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê¶ðß·Âç³Ø¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¡Ë
¡¡https://www.komazawa-u.ac.jp/campuslife/scholarship/k-smile.html
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¹ÊóÀïÎ¬¼¼
½»½ê¡§¢©154-8525¡¡ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¶ðÂô1-23-1
TEL¡§03-3418-9828
¥á¡¼¥ë¡§koho@komazawa-u.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
