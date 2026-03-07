株式会社アウルコーポレーション（別称：佳松苑グループ）は【夕日ヶ浦温泉】にある政府登録国際観光旅館「佳松苑」ほか、「佳松苑 別邸ふうか」「一望館」「はなれ櫂」「雨情草庵」の5館の旅館とリゾートホテル「HOTEL＆湖邸 艸花-そうか-」を運営しております。この春プランより、公式サイトの新予約システムを導入いたしました。よりスムーズに、そしてお得にご予約いただけます。 各宿それぞれ、旬の味覚を楽しめるお食事と、やさしい湯ざわりの天然温泉で、心ほどける春旅をご用意しております。

【春の期間限定プラン】 いちごと岩ガキ、旬を味わう特別ビュッフェを開催！

①《いちごフェア》紅蟹・3種しゃぶしゃぶ・苺スイーツ食べ放題 豪快ビュッフェ

春限定！かわいらしいデザート食べ放題！「いちごフェア」。和・洋・中あわせて30種類以上の食べ放題メニューに加え、春は紅蟹のボイルと、昨年大好評の「3種のしゃぶしゃぶ」が食べ放題。さらにフレッシュいちごの食べ放題や、いちごプリン・いちごパフェなど、いちごづくしのスイーツもご用意しました。ライブキッチンではステーキを出来たてで。お造りや握り寿司、天ぷら、小籠包など、世代を問わず楽しめるラインナップで、ご家族三世代やグループ旅行にもおすすめです。春の味覚とともに、贅沢なひとときをお楽しみください。

②《海鮮》伊根産岩ガキ食べ放題 豪快ビュッフェ

とれたての海の幸を心ゆくまで楽しめる「海鮮フェア」。この春は、濃厚でミネラル豊富な伊根産岩ガキの食べ放題が登場。ぷりっとした食感と旨みあふれる味わいを、存分にご堪能いただけます。お造りや握り寿司、ばら寿司、大人気のスプーン寿司をはじめ、和・洋・中30種類以上の多彩なメニューがずらり。ライブキッチンではステーキも出来たてでご提供し、世代を問わず楽しめる内容です。※伊根産岩ガキは、仕入れ状況により近海産に変更となる場合がございます。

《夕食時ドリンクインクルーシブ》

佳松苑では、夕食時にアルコール・ソフトドリンクが飲み放題の「ドリンクインクルーシブスタイル」を採用しています。生ビールや日本酒、焼酎をはじめ、ソフトドリンクまで豊富にご用意。お好みの一杯とともに、お料理の美味しさをより一層お楽しみいただけます。追加料金を気にせず、心ゆくまで。ご家族やご友人と、ゆったりとした食事の時間をお過ごしください。

やさしい湯ざわりの天然温泉で、心も体もリフレッシュ

夕日ヶ浦に湧き出る温泉は、「美人の湯」と呼ばれる誉れ高い名湯。しっとりなめらかな湯ざわりが、旅の疲れをやさしく包み込みます。和の情緒あふれる庭園露天風呂では、昼は開放感あふれる景色を、夜は満天の星空と美しい夜景を眺めながら、ゆったりとした癒しのひとときを。湯けむりに包まれ、身も心もほぐれていく心地よさをご体感ください。大浴場「佳松苑SPA traｅ（トラエ）」では、木と石をテーマにした2つの趣ある湯処をご用意。外の景色を眺めながら“ととのう”サウナも新設し、心身ともにリセットできる空間となっております。さらに、最上階7階には、1日5組様限定の【展望温泉風呂付客室】をご用意。海を一望できる贅沢な温泉風呂と、広々としたお部屋で、ご家族水入らずの特別な時間をお楽しみいただけます。佳松苑ならではのやさしい湯と癒しの空間で、心も体もゆったりとお寛ぎください。

【予約サイトリニューアルのお知らせ】

より快適に、よりお得にご予約いただけるよう、佳松苑公式サイトの予約システムをリニューアルしました。それにあわせて、2026年春プランの販売もスタートしております。新しい予約システムでは、割引やポイント特典がさらに充実。これまで以上にスムーズで、お得なご予約が可能になりました。なお、現在の会員情報は引き継がれないため、春プラン以降のご予約時には、あらためて会員登録をお願いいたします。また、現在ご利用中のアプリは2026年9月30日をもって終了予定ですが、春プランのご予約分よりポイントの移行が可能です。これまでに貯めていただいたポイントは無駄になりませんので、どうぞご安心ください。新しく生まれ変わった予約サイトとともに、より便利で快適なご旅行をご提供できるよう努めてまいります。

施設概要

施設名 ：夕日ヶ浦温泉 時季を彩る 佳松苑所在地 ：〒629-3241 京都府京丹後市網野町木津247直通TEL ：0772-74-9009URL ：https://kasyouen.com/Instagram：@kasyouen

佳松苑グループについて

京都府京丹後市、夕日ヶ浦温泉を中心に6宿を展開する「佳松苑グループ」。多種多彩な特色のある宿の運営をしております。＜夕日ヶ浦温泉＞時季を彩る 佳松苑／佳松苑 別邸ふうか／夕日浪漫 一望館／一望館 はなれ櫂／あまやどりの宿 雨情草庵＜京丹後市内＞HOTEL＆湖邸 艸花 -そうか-（網野町）

本件に関するお問い合わせ先

