こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
アウディ、Audi Japan F1® Project Media Lunch & Talkを開催 開幕に際して日本国内でのマーケティング施策を発表
3月6〜8日のオーストラリアグランプリの開幕に際して、Audi Japan F1 Project Media Lunch & Talkを開催
ブランド ディレクター マティアス シェーパース：「アウディの新しいスポーツストーリーがいよいよ始まります」
日本グランプリ会場や全国販売店などでのマーケティング施策も発表
アウディ ジャパン（東京都品川区、ブランド ディレクター：マティアス シェーパース）は、2026年3月6日に「Audi Japan F1 Project Media Lunch & Talk」を開催し、アウディのFormula 1®初参戦の概要と、日本国内でのマーケティング施策を発表しました。
アウディは2026年シーズンより、自社ワークスチーム「Audi Revolut F1 Team（アウディ レボリュート エフワン チーム）」として初めてF1®に参戦します。オーストラリアグランプリの開幕に際して報道関係者向けに開催された本イベントでは、冒頭にブランド ディレクターのマティアス シェーパースより、F1参戦にあたっての挑戦と目標が話されました。2030年までのタイトル獲得を目指すロードマップとして「Mission 2030」を掲げ、チャレンジャーとして世界最高峰のレースへ参戦するこのプロジェクトは、レースにとどまらず、アウディ全体の革新につなげていくという決意の表れである、と説明しました。
続いて、マーケティング本部から、日本国内でのアクティベーション施策を発表しました。3月27日から29日に開催されるF1日本グランプリにおいては、鈴鹿サーキット内のFAN ZONEでブランドブースを出展し、RS e-tron GT performance exclusive editionを展示します。全国の主要な販売店においては、Audi F1のブランディングツールを開発し、ショールームをF1カラーで装飾します。来場したお客様には、レース開催国のスイーツを提供し、シーズンを通じてお客様とレースの熱狂を共有して一体感を醸成していきます。また、ラジオのJ-WAVEとのタイアップで全11回にわたるオリジナルポッドキャストシリーズ「RACING FOR PROGRESS supported by Audi」を配信し、Audi Revolut F1 Team のレースでの様子や見どころのほか、技術背景、チームのストーリーを、シーズンを通じてお伝えします。これらの活動は、アウディジャパンのウェブサイトや公式SNSアカウントなどで多角的に発信し、年間を通じてファンエンゲージメントを推進します。
イベントの後半では、motorsport.com日本版 編集長の田中健一氏、モータージャーナリストの藤野太一氏が登壇し、「はじめてのF1」をテーマにトークショーを実施しました。田中氏は、F1がモータースポーツの最高峰であること、年間スケジュールやポイントシステムなどの基礎を解説し、2026年のレギュレーション変更について解説しました。藤野氏からは、各チームの世界観が体験できる非日常感、パドックツアーやドライバーグリーティングのチャンスなど、現地観戦の魅力を語りました。さらに、ベルリンで行われたAudi Revolut F1 Teamの発表会で、チームのキーパーソンへ行った取材内容を振り返り、アウディのレース参戦への姿勢の本気度を感じたとコメントしました。
会場には、モータースポーツにおけるアウディの100年以上にわたる伝統を示すパネル展示の他、Audi Revolut F1 Teamのオフィシャルアパレルパートナーであるアディダスとのコラボレーションによって実現した「adidas × アウディ・レボリュートF1チームコレクション」が展示されました。
アウディは、F1への初参戦にあたり、日本国内のお客様との新しい交流機会を創出し、F1の知識や経験にかかわらず、より広いファンの皆様とモビリティとモータースポーツを通じたプレミアムな体験を提供してまいります。
Audi Japan F1 Project
・Press Center ＞Formula 1：https://www.audi-press.jp/motorsport/formula1/index.html
・Audi Japan F1：https://www.audi.co.jp/ja/stories/audi-sport/f1/
・Audi Revolut F1 Team Content Hub（英語のみ）：https://contenthub.audif1.com/
・Audi Revolut F1 Team store（ECポータル/英語のみ）：https://store.audif1.com/jp
続いて、マーケティング本部から、日本国内でのアクティベーション施策を発表しました。3月27日から29日に開催されるF1日本グランプリにおいては、鈴鹿サーキット内のFAN ZONEでブランドブースを出展し、RS e-tron GT performance exclusive editionを展示します。全国の主要な販売店においては、Audi F1のブランディングツールを開発し、ショールームをF1カラーで装飾します。来場したお客様には、レース開催国のスイーツを提供し、シーズンを通じてお客様とレースの熱狂を共有して一体感を醸成していきます。また、ラジオのJ-WAVEとのタイアップで全11回にわたるオリジナルポッドキャストシリーズ「RACING FOR PROGRESS supported by Audi」を配信し、Audi Revolut F1 Team のレースでの様子や見どころのほか、技術背景、チームのストーリーを、シーズンを通じてお伝えします。これらの活動は、アウディジャパンのウェブサイトや公式SNSアカウントなどで多角的に発信し、年間を通じてファンエンゲージメントを推進します。
イベントの後半では、motorsport.com日本版 編集長の田中健一氏、モータージャーナリストの藤野太一氏が登壇し、「はじめてのF1」をテーマにトークショーを実施しました。田中氏は、F1がモータースポーツの最高峰であること、年間スケジュールやポイントシステムなどの基礎を解説し、2026年のレギュレーション変更について解説しました。藤野氏からは、各チームの世界観が体験できる非日常感、パドックツアーやドライバーグリーティングのチャンスなど、現地観戦の魅力を語りました。さらに、ベルリンで行われたAudi Revolut F1 Teamの発表会で、チームのキーパーソンへ行った取材内容を振り返り、アウディのレース参戦への姿勢の本気度を感じたとコメントしました。
会場には、モータースポーツにおけるアウディの100年以上にわたる伝統を示すパネル展示の他、Audi Revolut F1 Teamのオフィシャルアパレルパートナーであるアディダスとのコラボレーションによって実現した「adidas × アウディ・レボリュートF1チームコレクション」が展示されました。
アウディは、F1への初参戦にあたり、日本国内のお客様との新しい交流機会を創出し、F1の知識や経験にかかわらず、より広いファンの皆様とモビリティとモータースポーツを通じたプレミアムな体験を提供してまいります。
Audi Japan F1 Project
・Press Center ＞Formula 1：https://www.audi-press.jp/motorsport/formula1/index.html
・Audi Japan F1：https://www.audi.co.jp/ja/stories/audi-sport/f1/
・Audi Revolut F1 Team Content Hub（英語のみ）：https://contenthub.audif1.com/
・Audi Revolut F1 Team store（ECポータル/英語のみ）：https://store.audif1.com/jp
本件に関するお問合わせ先
フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
アウディ ジャパン 広報部 https://audi-press.jp/contact/
関連リンク
日本語版リリース
https://www.audi-press.jp/press-releases/2026/s5n52g0000005k3q.html
アウディ プレス センター
https://www.audi-press.jp/index.html
アウディ ジャパン
https://www.audi.co.jp/jp/web/ja.html