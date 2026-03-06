アウディ、Audi Japan F1® Project Media Lunch & Talkを開催　開幕に際して日本国内でのマーケティング施策を発表



























3月6〜8日のオーストラリアグランプリの開幕に際して、Audi Japan F1 Project Media Lunch & Talkを開催ブランド ディレクター マティアス シェーパース：「アウディの新しいスポーツストーリーがいよいよ始まります」日本グランプリ会場や全国販売店などでのマーケティング施策も発表