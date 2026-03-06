エンターテインメント系IPでクリエイターを支援する「Xsolla Agency」を提供開始

プレミアムIPのライセンス契約を簡素化する新サービスで、認知度、プレイヤー・エンゲージメント、収益の向上を促進

ロサンゼルス--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- グローバルなビデオゲーム向けコマース企業であるエクソーラは、ゲーム開発者をエンターテインメント系のプレミアム知的財産（IP）と結び付ける包括的なサービス「Xsolla Agency」を開始しました。統合型の本サービスは、世界トップクラスの知的財産（IP）へのアクセス、グローバルな収益化機能、そして持続可能なビジネスを構築するために必要な運用基盤といった、ゲームクリエイターにとって重要な課題に対応します。

Xsolla Agencyは、専門家主導の交渉と業界ネットワークを通じてエンターテインメント系ライセンスへのアクセスを簡素化し、ROI（投資対効果）の最大化を目的として設計された、手頃な価格の収益化重視の契約を提供します。戦略的なIPパートナーシップにより、ゲームの認知度を高め、ユーザー獲得コストを削減するとともに、効果的なLiveOpsイベントやプロモーション・キャンペーンを通じてプレイヤーの課金を増加させます。

本サービスは、200以上の地域で1,500以上のゲーム開発者を支える同社のコマース・インフラに支えられており、1,000種類以上の決済方法に対応したグローバル決済、配信およびプラットフォーム連携、ならびにデータ、不正防止、コンプライアンス対応のためのクリエイター向けツールを備えています。

「私たちは、ゲームクリエイターおよび開発者のコマースに関する課題を解決するためのインフラを構築してきました」と、エクソーラのプレジデントであるクリス・ヒューイッシュは述べました。「今回、この専門知識を活用してエンターテインメント分野のIPをゲーム開発者が提供できるようにし、あらゆる規模のスタジオがオーディエンスと収益を拡大するためのツールを提供します。」

ゲーム開発者にとっては、エクソーラが専門家主導の交渉と業界ネットワークを通じてエンターテインメント系ライセンスへのアクセスを簡素化することを意味します。さらに、あらゆるIPパートナーシップの価値最大化に必要なグローバルなコマース・インフラが、その取り組みを支えています。

Xsolla Agencyの主な提供内容：

ビデオゲーム向けエンターテインメント系IPライセンス

・エンターテインメント業界との確立されたネットワークを活用した専門家主導の交渉を通じて調達される、プレミアムIPライセンス

・ブランド露出だけでなく、ROIの最大化を目的として設計された、手頃な価格での収益化重視の契約

・従来は複雑で高コストかつ取得が困難だったライセンス契約を実現可能にする、簡素化された運用

・認知度の向上、ユーザー獲得コストの削減、そして効果的なLiveOpsイベントやプロモーション・キャンペーンを通じてプレイヤーの支出増加を実現する、戦略的なIPパートナーシップ

エンターテインメント系IPの統合を進めるゲーム開発者向けグローバル・コマース・インフラ

・200以上の地域で1,000種類以上の決済方法に対応する決済処理機能により、クリエイターがコンテンツをグローバルに収益化し、持続可能な収益源を構築できるよう支援

・クリエイターがファンへ直接リーチできるよう支援する流通およびプラットフォーム連携により、コンテンツ、オーディエンスとの関係、収益化戦略に対するコントロールを維持しながら、プラットフォーム依存を低減

・クリエイター中心のツール、データ活用、不正防止、コンプライアンス支援を提供し、運用上の負担を低減するとともに、クリエイターが創作活動に集中できるよう設計

・映画制作者やミュージシャンも運用サービスを利用可能に

業界専門知識とリスク低減

・ゲーム開発者向け：ROIの最大化と具体的な収益効果の創出を目的として設計された、適正な市場価格および柔軟なエンターテインメント系IP契約条件

・すべてのクリエイター向け：複雑な交渉、契約手続き、運用上の課題に対応する経験豊富なチームが、安全性、公平性、収益性を確保

・独立系クリエイターや中規模スタジオが従来直面してきた障壁を取り除くコマース・インフラ

クリエイター・エコシステム全体における新たな機会

・ゲーム開発者：ライセンス付与を受けたIPの活用により、認知度向上、ユーザー獲得コストの削減、プレイヤーの支出増加を実現

・ハリウッド、映画制作者、ミュージシャン：複雑な自社インフラを構築することなく、グローバル展開、多様なオーディエンスへのアクセス、持続可能な収益化を実現

・すべてのクリエイター：エクソーラがバックエンドを担うことで、プラットフォーム依存を低減しつつ、より高いコントロールを維持しながら創作活動に集中可能

エンターテインメント系IPライセンスに関心のあるゲーム開発者、およびグローバル・コマース・インフラに関心のある映画・音楽分野のクリエイターは、xsolla.pro/agencyからエクソーラのチームにぜひご相談ください。

エクソーラについて

エクソーラは、ゲーム開発者がビデオゲーム業界における固有の課題を解決できるよう支援するための強力なツールとサービスを備えたグローバルなコマース企業です。インディーからAAAまで、企業はエクソーラと提携し、資金調達、配信、マーケティング、収益化を支援しています。ビデオゲームの未来を信じるという理念に基づき、エクソーラは機会を集約し、クリエイターに新たなリソースを継続的に提供するという使命を揺るぎなく遂行しています。本社をカリフォルニア州ロサンゼルスに置くエクソーラは、記録上の販売者（Merchant of Record）として事業を展開し、これまでに1,500社以上のゲーム開発者がより多くのプレイヤーにリーチし、世界中で事業を拡大するための支援を行ってきました。より多くの収益経路と成功の方法を通じて、開発者はゲーム制作を楽しむために必要なすべてを手にすることができます。

詳細は、xsolla.comをご覧ください。

