¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚCUC¥Û¥¹¥Ô¥¹¡Û¹Åç¸©½é³«Àß¡ªÉÂ±¡¤Ç¤â¼«Âð¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÖÂè3¤ÎÁªÂò»è¡×¡£ºÇ´ü¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¤¿¤á¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð¡ÖReHOPE ¹Åç¡×¤ò³«Àß
¤¬¤óËö´ü¤ä¿À·ÐÆñÉÂ¤ÎÊý¤Î¤¿¤á¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¹»ö¶È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò é® ¹¯¿Í¡¢°Ê²¼ CUC¥Û¥¹¥Ô¥¹¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¹Åç¸©¹Åç»ÔÀ¾¶è¤Ë¡ÖReHOPE ¹Åç¡×¤ò³«Àß¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ReHOPE ¹Åç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð¤Î±¿±Ä¤ä¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î¡¦²ð¸î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖReHOPE¡×¤Ï¡¢¤¬¤óËö´ü¤ä¿À·ÐÆñÉÂ¤Ê¤É¡¢°åÎÅ°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¹â¤¤Êý¤Î¥±¥¢¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð¤Ç¤¹¡£Ë¬Ìä´Ç¸î¡¦²ð¸î»ö¶È½ê¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢24»þ´Ö365ÆüÀìÌçÅª¤Ê¥±¥¢¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£³«Àß¤ÎÇØ·Ê
¹Åç»Ô¤È¤½¤Î¼þÊÕÃÏ°è¤Ç¤Ï°åÎÅ¡¦²ð¸î¥±¥¢¤òµá¤á¤ë¥Ë¡¼¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤½¤Î¶¡µëÉÔÂ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î³«Àß¤Ë¤¤¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ°å»Õ²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹Åç»Ô¤ò´Þ¤à¹Åç°åÎÅ·÷¡Ê¢¨1)¤Ë¤ª¤±¤ë65ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¿Í¸ý¤Ï¡¢º£¸å20Ç¯´Ö¤ÇÌó5Ëü¿ÍÁý²Ã¤·¡¢2045Ç¯¤Ë¤ÏÌó42Ëü¿Í¤ËÃ£¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡Ê¢¨2)¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢°åÎÅ¤ä²ð¸î¤Î¼ûÍ×¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢°åÎÅ²ð¸î¼ûÍ×Í½Â¬»Ø¿ô¡Ê2020Ç¯=100¡Ë¤ò¸«¤ë¤È¡¢Æ±°åÎÅ·÷¤Î²ð¸î¼ûÍ×¤Ï2050Ç¯¤Ë¤Ï136¤È¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Î125¤ò¾å²ó¤ë¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¢¨2)¡£
¢¥ÆüËÜ°å»Õ²ñ¡ÖÃÏ°è°åÎÅ¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊÆüËÜ°å»Õ²ñ¡Ë¹Åç¸© ¹Åç°åÎÅ·÷¡×¤ò´ð¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Ë¤ÆºîÀ®¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹Åç°åÎÅ·÷¤Ç¤Ï¿Í¸ý10Ëü¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÎÅÍÜÉÂ¾²¡ÊËýÀ¼À´µ¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬Ä¹´ü¤ËÎÅÍÜ¤¹¤ëÉÂ¾²¡Ë¤Î¿ô¤¬ 182.31¾²¤È¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Î208.93¾²¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¢¨2)¡£»ÔÆâ¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î²ð¸î»ÜÀß¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¬¤óËö´ü¤ä¿À·ÐÆñÉÂ¤È¤¤¤Ã¤¿°åÎÅ°ÍÂ¸ÅÙ¤Î¹â¤¤ÉÂ¤ò´µ¤¦Êý¡¹¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤«¤é¤â¡Ö°åÎÅ°ÍÂ¸ÅÙ¤Î¹â¤¤Êý¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÀè¤ËÆñ¹Ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¹âÎð²½¤¬¿Ê¹Ô¤·¡¢½ªËö´ü°åÎÅ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¼õ¤±»®¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¹Åç»Ô¤È¤½¤Î¼þÊÕÃÏ°è¤Ç¡¢¤½¤Î½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤ÇÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ReHOPE ¹Åç¤Î³«Àß¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÉÂ¤ä¾ã¤¬¤¤¤¬¤¢¤ëÊý¤¬¡¢¼ê¸ü¤¤¥±¥¢¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤Êë¤é¤·¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤òÀ°¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¬¤óËö´ü¤ä¿À·ÐÆñÉÂ¤ÎÊý¡¹¤ò»Ù¤¨¤ë°åÎÅ¡¦²ð¸î¤Î¸½¾ì¤ä»Ù±çÂÎÀ©¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºà¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ÊóÃ´Åö¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(¢¨1)¹Åç¸©¡ÖÊÝ·ò°åÎÅ¤Î³µÍ×¡×
¹Åç»Ô¡¢°Â·Ý¹âÅÄ»Ô¡¢ÉÜÃæÄ®¡¢³¤ÅÄÄ®¡¢·§ÌîÄ®¡¢ºäÄ®¡¢°Â·ÝÂÀÅÄÄ®¡¢ËÌ¹ÅçÄ®¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤ë¡¢Æó¼¡°åÎÅ·÷¤Ç¤¹¡£
Æó¼¡°åÎÅ·÷¤Ï¡¢ÊÝ·ò°åÎÅ¤Î´ðËÜÅªÃ±°Ì¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Æü¾ï¤ÎÀ¸³è·÷¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÊÝ·ò°åÎÅ¼ûÍ×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀßÄê¤·¤¿¡¢Ê£¿ô¤Î»ÔÄ®¤Ç¹½À®¤¹¤ë¶è°è¤Ç¤¹¡£
(¢¨2)ÆüËÜ°å»Õ²ñ¡ÖÃÏ°è°åÎÅ¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊÆüËÜ°å»Õ²ñ¡Ë¹Åç¸© ¹Åç°åÎÅ·÷¡×¡Ê2026Ç¯3·î3Æü»þÅÀ¡Ë
¢£ReHOPE ¹Åç¡¡»ÜÀß³µÍ×¡¡
½êºßÃÏ¡§¹Åç¸©¹Åç»ÔÀ¾¶è°æ¸ýÎë¤¬Âæ1ÃúÌÜ1-8
±Ä¶È»þ´Ö¡§24»þ´ÖÂÐ±þ
µï¼¼¿ô¡§50¼¼
·úÊª¹½Â¤¡§ÌÚÂ¤
±ä¾²ÌÌÀÑ¡§1,479.39Ö
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§1,693.58Ö
µï¼¼ÌÌÀÑ¡§11.17¡Á18.22Ö
ÉßÃÏÆâÃó¼Ö¾ì¡§¤¢¤ê
¢£º£¸å¤Î³«ÀßÍ½Äê
ReHOPE¤Ï2027Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢8»ÜÀß¤Î¿·µ¬»ÜÀß³«Àß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ê2026Ç¯3·î4Æü»þÅÀ¡Ë¡£½Å¤¤ÉÂ¤ä¾ã¤¬¤¤¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤ëÊý¤Ë°Â¿´¤Ê¥±¥¢¤òÄó¶¡¤·¡¢´õË¾¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢º£¸å¤â¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2876/129711/129711_web_1.png
¢£²ñ¼Ò³µÍ×¡¡
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹
¤¬¤óËö´ü¤ä¿À·ÐÆñÉÂ¤ÎÊý¤Î¤¿¤á¤Î½»Âð¤Ç¤¢¤ë¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð¤ä¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î¡¦²ð¸î»ö¶È½ê¤ò±¿±Ä¡£Á´¹ñ58¤«½ê¤Ë¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2026Ç¯2·îËö»þÅÀ¡Ë¡£
¢¨³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¤Î100¡ó»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º3ÃúÌÜ1¡Ý1 msb Tamachi ÅÄÄ®¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥¿¥ï¡¼N 15³¬
ÀßÎ©¡§2017Ç¯3·î3Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡é®¹¯¿Í
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð±¿±Ä¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î»ö¶È½ê±¿±Ä¡¢Ë¬Ìä²ð¸î»ö¶È½ê±¿±Ä
URL¡§https://cuc-hospice.com/
CUC¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¤È¹ñÆâÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò18¼Ò¡¢³¤³°Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò26¼Ò¤«¤é¤Ê¤ë¥°¥ë¡¼¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡Ê2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¡Ë¡£¡Ö°åÎÅ¤È¤¤¤¦´õË¾¤òÁÏ¤ë¡£¡×¤ò»ÈÌ¿¤Ë·Ç¤²¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°åÎÅ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Î»Ù±ç¤ä¥Û¥¹¥Ô¥¹¡¦µïÂðË¬Ìä´Ç¸î¤Ê¤ÉÂ¿³ÑÅª¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º3ÃúÌÜ1¡Ý1 msb Tamachi ÅÄÄ®¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥¿¥ï¡¼N 15³¬
ÀßÎ©¡§2014Ç¯8·î8Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò 茺¸ý·ÄÂÀ
¾å¾ì»Ô¾ì¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê ¥°¥í¡¼¥¹»Ô¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³¡¼¥É 9158¡Ë
»ñËÜ¶â¡§7,669É´Ëü±ß¡Ê2025Ç¯3·îËö»þÅÀ¡Ë
¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§°åÎÅµ¡´Ø»ö¶È¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¹»ö¶È¡¢µïÂðË¬Ìä´Ç¸î»ö¶È¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥±¥¢¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹»ö¶È
URL¡§https://www.cuc-jpn.com
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹¡¡¹ÊóÃ´Åö¡¡¾¡ËÜ
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§090-1905-1161¡¡E-mail¡§pr@cuc-jpn.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹
https://cuc-hospice.com/
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼
https://www.cuc-jpn.com