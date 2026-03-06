¡ÚCUC¥Û¥¹¥Ô¥¹¡Û¹­Åç¸©½é³«Àß¡ªÉÂ±¡¤Ç¤â¼«Âð¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÖÂè3¤ÎÁªÂò»è¡×¡£ºÇ´ü¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤­¤ë¤¿¤á¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð¡ÖReHOPE ¹­Åç¡×¤ò³«Àß

¤¬¤óËö´ü¤ä¿À·ÐÆñÉÂ¤ÎÊý¤Î¤¿¤á¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¹»ö¶È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò é® ¹¯¿Í¡¢°Ê²¼ CUC¥Û¥¹¥Ô¥¹¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¹­Åç¸©¹­Åç»ÔÀ¾¶è¤Ë¡ÖReHOPE ¹­Åç¡×¤ò³«Àß¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¢£ReHOPE ¹­Åç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

Åö¼Ò¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð¤Î±¿±Ä¤ä¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î¡¦²ð¸î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖReHOPE¡×¤Ï¡¢¤¬¤óËö´ü¤ä¿À·ÐÆñÉÂ¤Ê¤É¡¢°åÎÅ°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¹â¤¤Êý¤Î¥±¥¢¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð¤Ç¤¹¡£Ë¬Ìä´Ç¸î¡¦²ð¸î»ö¶È½ê¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢24»þ´Ö365ÆüÀìÌçÅª¤Ê¥±¥¢¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£

Åö¼Ò¤Ï¡¢2017Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Á´¹ñ58¥«½ê¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¡Ê2026Ç¯2·îËö»þÅÀ¡Ë¡¢¤¬¤óËö´ü¤äALS¡Ê¶Ú°à½ÌÀ­Â¦º÷¹Å²½¾É¡Ë¡¢¥Ñ¡¼¥­¥ó¥½¥óÉÂ¡¢Â¿·ÏÅý°à½Ì¾É¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÉý¹­¤¤¼À´µ¡¢17¾ÉÎã7,100Ì¾°Ê¾å¤ÎÊý¤ò¤ª¼õ¤±Æþ¤ì¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡Ê2025Ç¯3·îËö»þÅÀ¡Ë¡£¡ÖReHOPE ¹­Åç¡×¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬¹­Åç¸©¤Ë³«Àß¤¹¤ë½é¤Î»ÜÀß¤Ç¤¹¡£¤¬¤ó¤äÆñÉÂ¥±¥¢¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºßÀÒ¤·¡¢½Å¤¤ÉÂ¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤­¤ëÊý¤¬½¼¼Â¤·¤¿¥±¥¢¤Î¤â¤È¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¤À¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£





²ð¸îÅÙ¤Ë±þ¤¸¤¿ÍáÁå










µï¼¼¥¤¥á¡¼¥¸






¢£³«Àß¤ÎÇØ·Ê

¹­Åç»Ô¤È¤½¤Î¼þÊÕÃÏ°è¤Ç¤Ï°åÎÅ¡¦²ð¸î¥±¥¢¤òµá¤á¤ë¥Ë¡¼¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤½¤Î¶¡µëÉÔÂ­¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î³«Àß¤Ë¤¤¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ°å»Õ²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹­Åç»Ô¤ò´Þ¤à¹­Åç°åÎÅ·÷¡Ê¢¨1)¤Ë¤ª¤±¤ë65ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¿Í¸ý¤Ï¡¢º£¸å20Ç¯´Ö¤ÇÌó5Ëü¿ÍÁý²Ã¤·¡¢2045Ç¯¤Ë¤ÏÌó42Ëü¿Í¤ËÃ£¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡Ê¢¨2)¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢°åÎÅ¤ä²ð¸î¤Î¼ûÍ×¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢°åÎÅ²ð¸î¼ûÍ×Í½Â¬»Ø¿ô¡Ê2020Ç¯=100¡Ë¤ò¸«¤ë¤È¡¢Æ±°åÎÅ·÷¤Î²ð¸î¼ûÍ×¤Ï2050Ç¯¤Ë¤Ï136¤È¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Î125¤ò¾å²ó¤ë¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¢¨2)¡£







¢¥ÆüËÜ°å»Õ²ñ¡ÖÃÏ°è°åÎÅ¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊÆüËÜ°å»Õ²ñ¡Ë¹­Åç¸© ¹­Åç°åÎÅ·÷¡×¤ò´ð¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Ë¤ÆºîÀ®¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢¹­Åç°åÎÅ·÷¤Ç¤Ï¿Í¸ý10Ëü¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÎÅÍÜÉÂ¾²¡ÊËýÀ­¼À´µ¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬Ä¹´ü¤ËÎÅÍÜ¤¹¤ëÉÂ¾²¡Ë¤Î¿ô¤¬ 182.31¾²¤È¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Î208.93¾²¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¢¨2)¡£»ÔÆâ¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î²ð¸î»ÜÀß¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¬¤óËö´ü¤ä¿À·ÐÆñÉÂ¤È¤¤¤Ã¤¿°åÎÅ°ÍÂ¸ÅÙ¤Î¹â¤¤ÉÂ¤ò´µ¤¦Êý¡¹¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤«¤é¤â¡Ö°åÎÅ°ÍÂ¸ÅÙ¤Î¹â¤¤Êý¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÀè¤ËÆñ¹Ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

º£¸å¹âÎð²½¤¬¿Ê¹Ô¤·¡¢½ªËö´ü°åÎÅ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¼õ¤±»®¤¬ÉÔÂ­¤¹¤ë¹­Åç»Ô¤È¤½¤Î¼þÊÕÃÏ°è¤Ç¡¢¤½¤Î½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤ÇÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ReHOPE ¹­Åç¤Î³«Àß¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÉÂ¤ä¾ã¤¬¤¤¤¬¤¢¤ëÊý¤¬¡¢¼ê¸ü¤¤¥±¥¢¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤Êë¤é¤·¤ò¼Â¸½¤Ç¤­¤ë¾ì½ê¤òÀ°¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£

¤¬¤óËö´ü¤ä¿À·ÐÆñÉÂ¤ÎÊý¡¹¤ò»Ù¤¨¤ë°åÎÅ¡¦²ð¸î¤Î¸½¾ì¤ä»Ù±çÂÎÀ©¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºà¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¹­ÊóÃ´Åö¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£

(¢¨1)¹­Åç¸©¡ÖÊÝ·ò°åÎÅ¤Î³µÍ×¡×

¹­Åç»Ô¡¢°Â·Ý¹âÅÄ»Ô¡¢ÉÜÃæÄ®¡¢³¤ÅÄÄ®¡¢·§ÌîÄ®¡¢ºäÄ®¡¢°Â·ÝÂÀÅÄÄ®¡¢ËÌ¹­ÅçÄ®¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤ë¡¢Æó¼¡°åÎÅ·÷¤Ç¤¹¡£

Æó¼¡°åÎÅ·÷¤Ï¡¢ÊÝ·ò°åÎÅ¤Î´ðËÜÅªÃ±°Ì¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Æü¾ï¤ÎÀ¸³è·÷¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÊÝ·ò°åÎÅ¼ûÍ×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀßÄê¤·¤¿¡¢Ê£¿ô¤Î»ÔÄ®¤Ç¹½À®¤¹¤ë¶è°è¤Ç¤¹¡£

(¢¨2)ÆüËÜ°å»Õ²ñ¡ÖÃÏ°è°åÎÅ¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊÆüËÜ°å»Õ²ñ¡Ë¹­Åç¸© ¹­Åç°åÎÅ·÷¡×¡Ê2026Ç¯3·î3Æü»þÅÀ¡Ë

¢£ReHOPE ¹­Åç¡¡»ÜÀß³µÍ×¡¡







½êºßÃÏ¡§¹­Åç¸©¹­Åç»ÔÀ¾¶è°æ¸ýÎë¤¬Âæ1ÃúÌÜ1-8

±Ä¶È»þ´Ö¡§24»þ´ÖÂÐ±þ

µï¼¼¿ô¡§50¼¼

·úÊª¹½Â¤¡§ÌÚÂ¤

±ä¾²ÌÌÀÑ¡§1,479.39­Ö

ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§1,693.58­Ö

µï¼¼ÌÌÀÑ¡§11.17¡Á18.22­Ö

ÉßÃÏÆâÃó¼Ö¾ì¡§¤¢¤ê

¢£º£¸å¤Î³«ÀßÍ½Äê

ReHOPE¤Ï2027Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢8»ÜÀß¤Î¿·µ¬»ÜÀß³«Àß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ê2026Ç¯3·î4Æü»þÅÀ¡Ë¡£½Å¤¤ÉÂ¤ä¾ã¤¬¤¤¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤­¤ëÊý¤Ë°Â¿´¤Ê¥±¥¢¤òÄó¶¡¤·¡¢´õË¾¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¡¢º£¸å¤â¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£

¢£²ñ¼Ò³µÍ×¡¡

³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹

¤¬¤óËö´ü¤ä¿À·ÐÆñÉÂ¤ÎÊý¤Î¤¿¤á¤Î½»Âð¤Ç¤¢¤ë¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð¤ä¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î¡¦²ð¸î»ö¶È½ê¤ò±¿±Ä¡£Á´¹ñ58¤«½ê¤Ë¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2026Ç¯2·îËö»þÅÀ¡Ë¡£

¢¨³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¤Î100¡ó»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£

¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹

ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º3ÃúÌÜ1¡Ý1 msb Tamachi ÅÄÄ®¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥¿¥ï¡¼N 15³¬

ÀßÎ©¡§2017Ç¯3·î3Æü

ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡é®¹¯¿Í

»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð±¿±Ä¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î»ö¶È½ê±¿±Ä¡¢Ë¬Ìä²ð¸î»ö¶È½ê±¿±Ä

URL¡§https://cuc-hospice.com/

CUC¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¤È¹ñÆâÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò18¼Ò¡¢³¤³°Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò26¼Ò¤«¤é¤Ê¤ë¥°¥ë¡¼¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡Ê2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¡Ë¡£¡Ö°åÎÅ¤È¤¤¤¦´õË¾¤òÁÏ¤ë¡£¡×¤ò»ÈÌ¿¤Ë·Ç¤²¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°åÎÅ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Î»Ù±ç¤ä¥Û¥¹¥Ô¥¹¡¦µïÂðË¬Ìä´Ç¸î¤Ê¤ÉÂ¿³ÑÅª¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼

ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º3ÃúÌÜ1¡Ý1 msb Tamachi ÅÄÄ®¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥¿¥ï¡¼N 15³¬

ÀßÎ©¡§2014Ç¯8·î8Æü

ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò 茺¸ý·ÄÂÀ

¾å¾ì»Ô¾ì¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê ¥°¥í¡¼¥¹»Ô¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³¡¼¥É 9158¡Ë

»ñËÜ¶â¡§7,669É´Ëü±ß¡Ê2025Ç¯3·îËö»þÅÀ¡Ë

¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§°åÎÅµ¡´Ø»ö¶È¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¹»ö¶È¡¢µïÂðË¬Ìä´Ç¸î»ö¶È¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥±¥¢¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹»ö¶È

URL¡§https://www.cuc-jpn.com

ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè

³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹¡¡¹­ÊóÃ´Åö¡¡¾¡ËÜ

ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§090-1905-1161¡¡E-mail¡§pr@cuc-jpn.com

