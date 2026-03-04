「焼酎の里 霧島ファクトリーガーデン」にて、イベント「焼酎の里 ガーデンピクニック2026」を開催！

あなただけのくつろぎ空間で、特別な“霧島体験”が味わえる霧島酒造株式会社(代表取締役社長：江夏邦威、本社：宮崎県都城市)は、3月22日(日)に「焼酎の里 霧島ファクトリーガーデン（都城市志比田町）」にて、第5回目となる「焼酎の里 ガーデンピクニック2026」を開催いたします。「焼酎の里 ガーデンピクニック」は、「焼酎の里 霧島ファクトリーガーデン」内の芝生エリアにレジャーシートやテント、タープなどをご持参いただき、お客様オリジナルのくつろぎ空間で、食と焼酎・ビールを中心とした様々な“霧島体験”をお楽しみいただけるイベントです。









【焼酎の里 ガーデンピクニック ロゴ】









本イベントのメインは、「焼酎の里 霧島ファクトリーガーデン レストラン」の料理人が直径2mの大鍋で作る「霧島OH!鍋−黒麹さつまいも鍋篇−」と、霧島酒造の仕事や取り組みを気軽に体験することができる「霧島しごとラボ」です。「霧島しごとラボ」は、霧島酒造のブレンダーによる焼酎の試飲体験や、ピッツァトッピング体験といった参加型の催しが中心となるコーナーです。また、「ミニスポーツ体験会！」と題し、国スポ競技の一部やビーチスポーツを体験できます。その他、霧島焼酎やKIRISHIMA BEERの販売に加え、都城市周辺の人気の飲食店やキッチンカー9店舗も出店いたします。

【2025年「焼酎の里 ガーデンピクニック」の様子】





今回のイベントだからこそ味わえる霧島体験を、ぜひお楽しみください。



皆様のお越しを、心よりお待ちしております。



・イベント内容詳細



【焼酎の里 ガーデンピクニック2026】



■日 時： 2026年3月22日(日) 10:00〜16:00



■場 所：「焼酎の里 霧島ファクトリーガーデン」宮崎県都城市志比田町5480番地



■入場料： 無料



【霧島体験しごとラボ】



霧島酒造の実際の仕事や取り組みを気軽に体験できるコーナーです。



■霧島酒造のブレンダーと味わう特別なきき酒体験



参 加 費：500円(税込)



実施時間：11:30〜/14:30〜 各45分



※電話による事前予約優先となります。ご予約は『TEL:0986-21-8111』までご連絡ください。



■ピッツァトッピング体験



参 加 費：2,000円(税込)



実施時間：13:30〜/14:30〜 各50分



※電話による事前予約優先となります。ご予約は『TEL:0986-22-8989』までご連絡ください。



■「KIRISHIMA BEER」「霧島焼酎」の販売



■ビール注ぎ体験



参加費：ビール代



■「サツマイモ発電」体験教室



参加費：無料



■隠れた文字を探せ！見つけて知って霧島博士になろう♪



参加費：無料



■「焼酎モロミパン」の試食



■冬蟲夏草酒「金霧島」のご紹介



【霧島OH!鍋 −黒麹さつまいも鍋篇−】



「焼酎の里 霧島ファクトリーガーデン レストラン」の料理人が直径2mの大鍋で作る、当店オリジナルの“霧島黒麹”を使用したさつまいも鍋を販売いたします。



【こだわりの店舗が大集合！】



イベント当日は、都城周辺から人気の店舗やキッチンカーにもご出店いただきます。出店店舗についてはチラシをご覧ください。



【ミニスポーツ体験会！】



■国スポ体験会



2027年度に宮崎県で開催される国スポ競技の一部を気軽に体験することが出来ます。お子様と一緒にぜひご参加ください。



■ビーチスポーツ体験会



オーストラリア産のホワイトサンドでビーチスポーツを体験してみませんか？お子様から大人までお楽しみいただける内容です。



【KIRISHIMA ECO FACTORY「焼酎粕リサイクルプラント」】



霧島酒造の焼酎造りがエコ活動に密接に関わっていることを学べます。焼酎粕が宝に変わる瞬間を実感！



【ピクニックサイト】



広大な芝生エリアにレジャーシートやタープなどをご持参いただき、お客様ご自身でオリジナルのくつろぎ空間をお楽しみいただけます。



■お問合せ先：



「焼酎の里 霧島ファクトリーガーデン」



TEL：0986-21-8111(電話受付時間9：00〜17：00)

