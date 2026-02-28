中京テレビ放送株式会社(所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：黒崎 太郎)は、SKY-HIがCEOを務めるマネジメント＆レーベル・BMSGの育成生・BMSG TRAINEE(トレーニー)の地上波初のレギュラー冠番組「BMSG TRAINEE Project the TRYANGLE」を4月15日(水)24時54分から放送開始いたします。(隔週放送)





【「BMSG TRAINEE Project the TRYANGLE」キービジュアル】





■“メロディが同じなら同じ曲が出来上がると思うなら、あなたはまだ音楽を知らない。”

トレーニーに番組から与えられたのは、たった「1つの共通メロディ」。トレーニーたちは、この「1つの共通メロディ」を3つのチームに分かれ、それぞれが自ら、歌詞・振付・ステージ構成を考え、3つの異なる曲を作り上げていく。同じメロディが、16人の感性によってどう形を変え、どんな新しい音楽へと昇華されるのか？ 彼らに与えられた期間は2日間。音楽の完成度でNo.1を決定していく新感覚クリエイティブ音楽バラエティです。





制作過程で見せる真剣な表情や、チームの絆、そしてそれぞれの感性から生まれる「音楽が生まれる瞬間」を余すことなくお届け。まだ誰も見たことのない、16通りの才能が解き放たれる「the TRYANGLE」。 音楽の無限の可能性を証明する、彼らの挑戦をぜひご覧ください。









■―BMSG TRAINEEとは・・・

“BMSG TRAINEE(トレーニー)”はSKY-HIが主宰するマネージメント／レーベル・BMSGのアーティスト育成方針のもと、レッスンを受けながらデビューを目指す育成生のこと。





【BMSG TRAINEE メンバーコメント】

番組スタートにあたり、トレーニーから視聴者の皆様へ向けた熱いメッセージが届きました。(一部抜粋)





・YUTA

「僕たちにとって初めての地上波レギュラー冠番組ということで、緊張もしていますが、せっかく見ていただけるからには、最高に面白くて、トレーニー一人ひとりの個性やキャラクターが伝わるような番組にしていきたいと思っています。」





・KEITO

「トレーニーという立場で、このような番組に出演させていただけることを本当に有り難く感じています。こうした機会をいただけなければ、自分がこの場所に立つことは想像もできなかったことなので、周りの方々への感謝の気持ちでいっぱいです。僕たちの姿を見て楽しんでいただくことで、皆さんにとっての“希望”や、明日を頑張るための活力になれたら嬉しいです。」





・RYOTO

「こうして自分たちのレギュラー番組を持てたことを光栄に思います。僕の夢の一つでもあったので、今まさにその夢が叶おうとしていることに大きな喜びを感じています。番組を通じて、たくさんの方々に僕たちのことを知ってもらえたらと思います。」









■3/14(土)・15(日)開催「あさドレ♪ちゃんの中京テレビ番組まつり」に『BMSG TRAINEE Project the TRYANGLE』ブースが出展！14日(土)には一部メンバーの出演も決定！

3月14日(土)・15日(日)の2日間、名古屋市で開催される中京テレビのイベント「あさドレ♪ちゃんの中京テレビ番組まつり」に「BMSG TRAINEE Project the TRYANGLE」も参戦します。









■ファン必見の展示が目白押し！番組特設ブース

番組ブースでは、巨大な番組キービジュアルパネル、番組撮り下ろしのソロビジュアル展示に加え、トレーニー16名全員の直筆メッセージや、先行公開となる番組場面写真など、ここでしか見られない展示が盛りだくさん。さらに、ブースへお越しいただいた方には、番組オリジナルステッカーをプレゼント！

(※数に限りがございます)









■3/14(土) BMSG TRAINEEから5名のメンバーが特番、そしてステージに登場！

初日となる3/14(土)には、BMSG TRAINEEから、YUTA、KEI、RAIKI、TAICHI、KANTAの5名が、同日あさ放送の特別番組と、エンゼル広場にて開催のあさドレ♪ミュージックフェスに登場予定。

あさドレ♪ミュージックフェスでは、ここでしか聞けない新番組の情報や撮影時の裏話など、見どころ満載のトークステージをお届け。

さらに、事務所の先輩であるBE:FIRST(SOTA、SHUNTO、RYUHEI)とのダンス動画で“踊れる番組キャラクター”としてバズった「あさドレ♪ちゃん」と、トレーニー5名によるダンスパフォーマンスコラボも実施予定。





あさドレ♪ミュージックフェス 「BMSG TRAINEE Project the TRYANGLE」ステージは、事前観覧予約制。3/3(火)午前10時より事前観覧予約スタート。詳細はイベント公式HPをご確認ください。









■イベント概要

【イベント名】

あさドレ♪ちゃんの中京テレビ番組まつり

【開催日時】

2026年3月14日(土)・15日(日) 両日とも10:00～18:00

※入場無料※雨天決行

【場所】

愛知県名古屋市中区栄4丁目16

・エンゼル広場 ： 「あさドレ♪」ミュージックフェス/

「あさドレ♪」ワンハンドグルメブース

・SAKAE HIROBAs ： あさドレ♪ちゃんとチュウキョ～くんのASOBIランド

・エディオン久屋広場： トラベルランド

【イベントホームページ】

https://www.ctv.co.jp/bangumimatsuri/









■番組情報

【番組名】

BMSG TRAINEE Project the TRYANGLE

【放送エリア】

東海エリア(愛知県・岐阜県・三重県)

【放送日時】

2026年4月15日(水)スタート 隔週水曜24時54分

※隔週放送になります。

【出演】

BMSG TRAINEE

(YUTA、KEI、RAIKI、TAICHI、KANTA、REN、KAIRI、KEITO、

COTA、RYOMA、AOI、HAL、YU、KEISHIN、RYOTO、ISANA)

