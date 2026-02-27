フリーズドライ食品を製造・販売する株式会社コスモス食品（本社：兵庫県三田市、CEO：圓井康輔）は、ひと手間かけた作り立てのような美味しさをお届けする「しあわせいっぱい」ブランドから、『ぴりっと柚子胡椒 ゆばの白だし仕立てお吸い物』を3月1日（日）より一般販売いたします。※自社オンラインショップ（https://www.cosmosfoods.jp/）の販売は、3月3日（火）～を予定しております。

このたび発売となる「ぴりっと柚子胡椒 ゆばの白だし仕立てお吸い物」は、白だしをベースに、国産大豆から作られたゆば、国産柚子、水菜を合わせ、国産柚子と青唐辛子を使用した柚子胡椒で風味豊かに仕上げました。ゆばのなめらかな食感に、柚子胡椒の爽やかな香りとほどよい辛味が重なり合う、上品な味わいのお吸い物です。さらに本商品は、お吸い物として楽しむだけではなく、お湯の量次第であんかけやパスタソースなどにも展開可能。白だしの旨みを活かしたメニューアレンジを手軽に広げます。

[商品概要]しあわせいっぱい ぴりっと柚子胡椒 ゆばの白だし仕立てお吸い物希望小売価格：155円（税別）一般発売日 ：2026年3月1日（日）内容量 ：6.0gアレルゲン ：小麦・大豆

"このひと手間がしあわせいっぱい" コスモス食品が手掛ける『しあわせいっぱい』ブランドとは

コスモス食品は、「愛する人に食べてもらいたい」という想いを軸に、素材や製法にこだわった商品づくりを続けてきました。この想いを受け継ぐブランドのひとつが『しあわせいっぱい』です。手料理のようにひと手間を惜しまず、大きな具材とやさしい味わいをお湯を注ぐだけで再現しています。炭火が香ばしい焼きなす、日本の山の恵みが詰まったきのこ、海峡育ちのわかめなど。素材の持ち味を活かしたおみそ汁やお吸い物、スープは、香りから食感まで楽しめ、食卓に小さな"しあわせ"をお届けします。

新商品投入で、お吸い物は選べる2種展開に

新発売となる「ぴりっと柚子胡椒 ゆばの白だし仕立てお吸い物」を加えることで、ブランド内のお吸い物カテゴリーはこれまでの「海藻がいっぱい入った丸ごと梅のお吸い物」と合わせて、2種類のラインアップ展開となります。既存の「海藻がいっぱい入った丸ごと梅のお吸い物」は、一つひとつ丁寧に種を抜いた紀州南高梅を丸ごと一粒使用し、めかぶ、がごめ昆布、昆布、すぎのり、つのまたの5種類の海藻を加え、異なる食感と味わいを楽しめるフリーズドライのお吸い物として親しまれてきました。

一方、新商品の「ぴりっと柚子胡椒 ゆばの白だし仕立てお吸い物」は、白だしをベースに国産ゆばや水菜を組み合わせ、国産柚子と青唐辛子を効かせた柚子胡椒の香りが特長です。お湯を注ぐだけで、素材の存在感や香りが際立つ一杯に仕上げています。これまでご好評をいただいている梅の味わいに加え、柚子胡椒の香りを活かした新たな一杯が加わることで、新生活がスタートするこの季節にもぴったりな食事のシーンに応じて選べる楽しさをご提案します。

3/3～3/19の期間、オンラインショップではお得なキャンペーンも開催

コスモス食品公式オンラインショップ（コスモスパークオンラインショップ：https://www.cosmosfoods.jp/）では、「ぴりっと柚子胡椒 ゆばの白だし仕立てお吸い物10食入」の発売開始を記念し、期間中に当オンラインショップで2,000円（税込）以上ご購入いただいた方に、もれなく「ぴりっと柚子胡椒 ゆばの白だし仕立てお吸い物」を1食プレゼント。ご自宅用はもちろん、贈り物にもおすすめの一品を、ぜひこの機会にお得にお楽しみください。[開催概要]キャンペーン名：「ぴりっと柚子胡椒 ゆばの白だし仕立てお吸い物10食入」新発売記念キャンペーン開催期間 ：2026年3月3日（火）正午～3月19日（木）午前11:59プレゼント商品：「ぴりっと柚子胡椒 ゆばの白だし仕立てお吸い物」1食注意点 ：・プレゼント品はご注文商品に同梱させていただきます。・一回のご購入につき1食のプレゼントとなります。・ご注文者様と送付先住所が同じ方に限らせていただきます。特設サイト ：https://www.cosmosfoods.jp/

■会社概要株式会社コスモス食品設立：1969年（昭和44年）12月代表者名：圓井康輔事業内容：フリーズドライ食品の製造・販売株式会社コスモス食品は1969年に兵庫県三田（さんだ）市で設立。「宇宙・自然の恵みを宇宙・自然の力で活かす（全活循環）」を企業理念にフリーズドライ食品の製造を行っています。多くのエネルギーを必要とするフリーズドライ技術を活用する中で、地球にも優しい食品づくりをするために、工場のシステムの見直しや排熱の再利用、太陽熱・水の循環活用、真空凍結乾燥機の研究など、エネルギーの効率化を図り、生産過程で発生するCO2排出量の削減にも取り組むことでエネルギーの循環も実践しています。https://www.cosmosfoods.co.jp/《コスモス食品のフリーズドライ製法》コスモス食品のフリーズドライ製法は商品への熱の影響を考え真空凍結乾燥を行うことで、素材の味や香り、色や栄養素をできる限り損なわせないことを意識しながら製造しています。お湯をかけるだけの簡単調理で本格的な美味しさを味わえますので、日々のお食事シーンだけでなく、キャンプやアウトドア、もしもの時のローリングストックなどにもお勧めです。