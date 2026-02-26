働き盛り世代の生産性を左右する可能性、歯科からの視点

日本人の睡眠時間は、OECD加盟国の中でも短い水準にあると報告されています。平均睡眠時間は約7時間22分。さらに、厚生労働省の国民健康・栄養調査では、約3割の成人が「睡眠による休養が十分に取れていない」と感じていることが示されています。量だけでなく、「質」が課題となっているのが日本の睡眠事情です。睡眠の質の低下は、集中力や判断力、作業効率の低下と関連することが多くの研究で報告されています。海外では、睡眠不足による経済損失が国家規模で年間数兆円規模に上るとの試算もあり、睡眠は個人の健康問題にとどまらず、労働生産性や企業活動にも関わる社会課題とされています。

成人の1割以上にみられる“無意識の緊張”

成人の歯ぎしり・食いしばりの有病率は報告により差はあるものの、8～15％前後、睡眠時の歯ぎしりは約16％前後とする研究もあります。歯科臨床では、食いしばりなどが原因で長期間にわたり強い咬合圧が加わることで、顎の骨が盛り上がる「骨隆起（こつりゅうき）」が確認されることがあります。（下顎の内側に見られることが多いです。）骨は持続的な力に適応する組織であり、骨隆起は“力の履歴”を示す所見の一つと考えられています。

成人の歯ぎしり・食いしばりの有病率は報告により差はあるものの、8～15％前後、睡眠時の歯ぎしりは約16％前後とする研究もあります。歯科臨床では、食いしばりなどが原因で長期間にわたり強い咬合圧が加わることで、顎の骨が盛り上がる「骨隆起（こつりゅうき）」が確認されることがあります。（下顎の内側に見られることが多いです。）骨は持続的な力に適応する組織であり、骨隆起は“力の履歴”を示す所見の一つと考えられています。夜間の強いかみしめは、・咬筋・側頭筋・内側翼突筋といった咀嚼筋を持続的に緊張させます。これらの筋緊張は頸部後方筋群へ波及する可能性があり、・起床時の首の後ろの張り・こめかみの重さ・朝から抜けない疲労感として自覚されることがあります。

臨床でみられた一例（匿名）

40代男性・管理職。「特に悪いところはないと思うが、歯の状態をチェックしてほしい」とご来院口腔内を確認すると、下顎内側に明瞭な骨隆起を認め、奥歯の咬耗も進行していました。睡眠について問診を行うと、「7時間以上は寝るようにしているが、疲れが取れにくい。朝起きた時は、いつも首の後ろが凝っている。」とのこと。咬合バランスを評価し、夜間用のマウスピースを作製、咬筋へのボトックス治療を行う。併せて、日中の食いしばり癖について説明を行いました。数週間後、「朝の首の張りが軽減し、眠りの質が良くなった」との自覚が得られました。※個人差があり、同様の結果を保証するものではありません。

健康経営の視点

健康経営の観点では、従業員の睡眠の質は企業の生産性や安全性に直結します。慢性的な睡眠の質低下は、・判断力低下・業務効率低下・ヒューマンエラー増加と関連する可能性があります。これまで睡眠改善は生活習慣やストレス管理が中心でしたが、身体の慢性的な筋緊張という視点は、まだ十分に社会的議論が進んでいるとは言えません。夜間の食いしばりという盲点が、働き盛り世代のパフォーマンスに影響している可能性があります。

短期集中治療の神谷町デンタルクリニックでの取り組み

短期集中治療の神谷町デンタルクリニックでは、咬合設計を重視した診療を行い、夜間の食いしばりが疑われる場合には、咬合バランス、歯列状態、筋緊張の評価を通じて包括的に検討しています。睡眠そのものを治療するものではありませんが、口腔内の所見から身体の緊張状態を把握し、適切なケアや医科との連携につなげる取り組みを行っています。睡眠を「時間」だけでなく、「身体の緊張」という視点から捉え直す。その中に、“噛みしめ”という盲点があるかもしれません。