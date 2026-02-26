メディアアート＆レストラン「HELLO KITTY SMILE “レストラン玉手箱”」では、春筍や鰆、春キャベツなど旬の春食材の旨味を存分に活かした2種類のコース料理『レストラン玉手箱 春限定コース』を3月14日（土）より提供いたします。

本コースでは、選べる2つのコース『スマイルコース』と『スマイルスペシャルコース』を提供。『スマイルコース』は、柔らかく風味豊かな春筍を使用した“春筍と三つ葉の玉子とろみスープ”や、プリプリとした食感を活かしつつ春らしい鮮やかなピンク色のソースと一緒に楽しむ“海老の揚げ物 ピンクマヨネーズソース”、当店大人気の“自家製飲茶三種”、などボリューム満点の計6品を提供。『スマイルスペシャルコース』は、柔らかくクセがない淡白な味わいが特徴の鰆を使用した“鰆と旬野菜の天麩羅 淡路藻塩添え”や、脂が乗って身が引き締まり、上品な旨味を持つ桜鯛の“蕪と桜鯛の海老 すり身桜餅風蒸し ピンク・ポタージュスープ、春の旬野菜をふんだんに使用した”春の彩り盛り合わせ前菜”など春食材の持つ甘味を最大限に引き出した全7品を提供いたします。ハローキティのかわいい世界観溢れる店内で、新鮮な食材が織りなす極上の春の味覚を是非ご堪能ください。

■レストラン玉手箱 『HELLO KITTY SMILE 春限定コース』 概要

期間： 3月14日（土）～5月31日（日）提供時間： 11：00～19：00（L.O 18：30）※営業時間については時期によって変更になる場合がございます。詳しくは公式HPをご覧ください。内容： ・スマイルコース オードブル盛り合わせ／春筍と三つ葉の玉子とろみスープ／自家製飲茶三種／／海老の揚げ物 ピンクマヨネーズソース選べるメイン料理（春キャベツと新玉葱入り回鍋肉or淡路鶏モモ肉のピリ辛炒め くるみの飴炊き添えor旨味たっぷり春キャベツとアサリの酒蒸し風炒め）／パグリーンアスパラと福神漬け入り焼き飯／苺プリン・スマイルスペシャルコース春の彩り盛り合わせ前菜／淡路鶏と干し貝柱入りふかひれスープ／蕪と桜鯛の海老すり身桜餅風 蒸し ピンク・ポタージュスープ／鰆と旬野菜の天麩羅 淡路藻塩添え／淡路牛とアスパラと新玉葱のオイスターソース炒め／梅粥 桜鯛・レタス・生姜添え／苺プリン料金：スマイルコース／3,800円、スマイルスペシャルコース／5,500円※上記価格はすべて税込みです※別途、ご利用にはHELLO KITTY SMILEへの入場料が必要ですURL： https://awaji-resort.com/hellokittysmile/問合わせ： HELLO KITTY SMILE（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9037

https://awaji-resort.com/hellokittysmile/