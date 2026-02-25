¡È±Ç¤»¤Ê¤¤¡É¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¡£½ãÀµ¥Ê¥Ó¤Ç¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥ß¥éー¥ê¥ó¥°¡õÍÀþCarPlayÌµÀþ²½――¹âÉ¾²Á¡ú5¤Î¡ÖGetPairr Mirror Cast¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê40¡óOFF
½ãÀµ¥«ー¥Ê¥Ó¤Ç¡ÖÆ°²è¤¬±Ç¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥±ー¥Ö¥ëÀÜÂ³¤¬ÌÌÅÝ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔËþ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¼ÖºÜ¥¢¥À¥×¥¿ー¡ÖGetPairr Mirror Cast¡× ¤¬¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î³ä°ú²Á³Ê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢① ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó²èÌÌ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ±Ç¤»¤ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥ß¥éー¥ê¥ó¥°② ÍÀþCarPlay¤ò¡ÈÌµÀþCarPlay¡É¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ëÊÑ´¹µ¡Ç½¤³¤Î2¤Ä¤Îµ¡Ç½¤ò1Âæ¤Ë½¸Ìó¤·¤¿¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¼ÂÍÑÀ½Å»ë¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢Amazon¤Ç¤Ï¡ú5¤Î¹âÉ¾²Á¥ì¥Ó¥åー¤ò³ÍÆÀ¡£Æ°ºî¤Î°ÂÄêÀ¤ä»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Æ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ä°ú¾ðÊó
¡ÚGetPairr Mirror Cast¡Û¡¦³ä°úÎ¨¡§40¡ó¥ª¥Õ¡¦¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¡§B3X73TXK¡¦ºÇ½ª²Á³Ê¡§11,880±ß¡¦Í¸ú´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î24Æü～4·î30Æü¡¦¾¦ÉÊ¥ê¥ó¥¯¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0FWKGPQYQhttps://www.amazon.co.jp/dp/B0FWKGPQYQYouTubeÆ°²è :https://www.youtube.com/watch?v=McfK-hw4pFs
À½ÉÊ¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ¹
¢£ ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥ß¥éー¥ê¥ó¥°ÂÐ±þ
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î²èÌÌ¤ò¡¢¥±ー¥Ö¥ëÉÔÍ×¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¼ÖºÜ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ËÉ½¼¨¡£¥Ê¥Ó¥¢¥×¥ê¡¢Æ°²è¡¢¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÂç²èÌÌ¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¡¢Æ±¾è¼Ô¤È¤Î¶¦Í¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¢£ ÍÀþCarPlay¤òÌµÀþCarPlay¤ËÊÑ´¹
ËÜÍè¤ÏÍÀþÀÜÂ³¤¬É¬Í×¤ÊCarPlayÂÐ±þ¼Ö¤Ç¤â¡¢GetPairr Mirror Cast¤òÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾è¼Ö¸å¤Ï¼«Æ°¤Ç¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹CarPlay¤ËÀÜÂ³¡£Ëè²ó¥±ー¥Ö¥ë¤òÁÞ¤¹¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¡¢²÷Å¬¤Ê¥É¥é¥¤¥Ö´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤´¹ØÆþÁ°¤ÎÃí°Õ»ö¹à¡ÊÉ¬¤º¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
1.ÍÀþAndroid Auto ¢ª ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹Android Auto ¤Ë¤ÏÈóÂÐ±þ¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¥ß¥éー¥ê¥ó¥°ÀìÍÑ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢Android Auto ¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹²½ÍÑÅÓ¤Ç¤Ï¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£2.¥ß¥éー¥ê¥ó¥°²ÄÇ½¤Ê¥¹¥Þ¥Û①iPhone¡§15°Ê¹ß¤Î¥â¥Ç¥ë②Android¥¹¥Þ¥Û¡§DP Alt Mode¡ÊDisplayPort½ÐÎÏ¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤¿µ¡¼ï3.»ÈÍÑÃæ¤ËËÜÂÎ¤¬È¯Ç®¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬Àµ¾ïÆ°ºî¤Ç¤¹¡£½Ð²ÙÁ°¤Ë¹â²¹¡¦Äã²¹¤ÎÂÑµ×¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»ÜºÑ¤ß¤Ç¡¢°ÂÁ´´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
GetPairr Mirror Cast¤Ï¡¢¡Ö±Ç¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÌÌÅÝ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÖÆâ¥¨¥ó¥¿¥á¤Î¾®¤µ¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¡¢ºÇ¾®¸Â¤Î¹½À®¤Ç²ò·è¤¹¤ë1Âæ¤Ç¤¹¡£¹âÉ¾²Á¥ì¥Ó¥åー¤¬½¸¤Þ¤ëº£¡¢11,880±ßÂæ¤ÇÆ³Æþ¤Ç¤¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢½ãÀµ¥Ê¥Ó¤Î²ÄÇ½À¤ò¤â¤¦°ìÃÊ°ú¤¾å¤²¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤´¹ØÆþ¤«¤é1Ç¯´Ö¤ÎÀ½ÉÊÊÝ¾ÚÉÕ¤¡ªËü¤¬°ì¡¢ÉÔ¶ñ¹ç¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤â¡¢¸ò´¹¡¦ÊÖ¶â¤Ë¤Æ¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤´ÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¥áー¥ë¥µ¥Ýー¥È¡§service@getpairr.comLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§@getpairr¤ªÅÅÏÃ¤Ç¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§050-5213-0336¼õÉÕ»þ´Ö¡§Ê¿Æü 10:00～17:00¡Ê¢¨ÅÚÆü½Ë¤ò½ü¤¯¡Ë