DIGGLE³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³ËÜ À¶µ®)¤Ï¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ³ô¼°²ñ¼Ò¤Î100%½Ð»ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ½é¤ÎÃæÄ¹µ÷Î¥¹ñºÝÀþLCC ³ô¼°²ñ¼ÒZIPAIR Tokyo(ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÀéÍÕ¸©À®ÅÄ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¾ÅÄ ¿¿¸ã)¤¬¡¢·Ð±Ä»ñ¸»¤ÎÀïÎ¬Åª¤ÊÅê»ñÈ½ÃÇ¤ò»Ù¤¨¤ë·Ð±Ä´ÉÍý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖDIGGLE(¥Ç¥£¥°¥ë)¡×¤ò2026Ç¯2·î¤è¤êËÜ³ÊÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢PDCA¤òºÇ¾¯¿Í¿ô¤ÇºÇÂ®¤Ç²ó¤¹¡ØÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤ë·Ð±ÄÂÎ¼Á¡Ù¤Ø¤ÎÊÑ³×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖDIGGLE¡×Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê
2030Ç¯Âå¤Ç¤Î¹¹¤Ê¤ë»ö¶Èµ¬ÌÏ³ÈÂç¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢´ûÂ¸¤Î·Ð±Ä´ÉÍý¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤ÆºÇÅ¬²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2018Ç¯¤ËÀßÎ©°ÊÍè¡¢Åö½é¤Ï¾®µ¬ÌÏ¤ÊÍ½»»´ÉÍý¤ÇÉ½·×»»¥½¥Õ¥È¤Î»ÈÍÑ¤Ç¤â½¼Ê¬¤Ë±¿ÍÑ¤ËÂÑ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ö¶È³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢¿ÍÅª¥ß¥¹¤äÀºÅÙ¤Î°¤µ¤Ê¤É¤Î²ÝÂê´¶¤¬½ù¡¹¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£DIGGLE¤òÄÌ¤¸¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¹âÀºÅÙ¤Ç¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£´üÂÔ¤¹¤ë¸ú²Ì
Æ³Æþ¤Ë¤è¤ê°Ê²¼¤Î¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡ö³°Éô¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Î½ÀÆð¤ÊÏ¢·È¤Ç¡¢Â¾¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Çー¥¿¤ò´ðËÜ¤½¤Î¤Þ¤Þ¼è¹þ²ÄÇ½¡£²Ã¹©¤Î¹©¿ô¤òºï¸º¤·Í½¼Âº¹¡¢¸«¹þº¹¤ÎÁá´üÇÄ°®¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£¡ö¿ôÃÍ(Ã±²Á¡¦¿ôÎÌ¡¦¶â³Û)¤òÌÀ¼¨¤·¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÀâÌÀ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Î¼Â¸½¡£¡ö³Æ¶ÈÌ³¤ÇºîÀ®¤·¤¿¹àÌÜ¡¦¿ôÃÍ¤¬Ï¢·È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´É³íÉô½ð¤¬Íß¤·¤¤¾ðÊó¤ò¾ï»þÆþ¼ê¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¡¦ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¡£
¢£¡ÖDIGGLE¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á
Æ³Æþ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÆÃÄ§¤òÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤¡¢ÁªÄê¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¦¿ôÎÌ¡¦Ã±²Á(µ÷Î¥¤äºÂÀÊ¿ôÅù¤Î»ØÉ¸)¤òÊÑ¿ô¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤·¡¢¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¡¦É½·×»»¥½¥Õ¥È¤Ê¤ÉÂ¾¤ÎÇÞÂÎ¤ò²ð¤µ¤º¤Ë²èÌÌ¾å¤Ç¿ôÃÍ¹¹¿·¤ò¹Ô¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Ç¶ÈÌ³¤ò´°·ë¤Ç¤¤ë(Ã¦É½·×»»¥½¥Õ¥È)¡¦¡ÖºâÌ³»ØÉ¸¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÈóºâÌ³»ØÉ¸¡×¤â´ÉÍý²ÄÇ½¡¦Í½¼Â´ÉÍý¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÒÆâ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò±ß³ê¤Ë¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë(¥³¥á¥ó¥Èµ¡Ç½¡¢¥á¥ó¥·¥ç¥ó¡¢URL¶¦Í¤Ê¤É)¡¦¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯»È¤¤¤ä¤¹¤¤UI/UX¡¦ËÉÙ¤ÊÃÎ¸«¤ò¤â¤ÄCS¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¶ÈÌ³Àß·×¤Ø¤Î´üÂÔ¤È¡¢¥µ¥Ýー¥È¤Î¼ê¸ü¤µ
¢£DIGGLEÆ³Æþ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒZIPAIR Tokyo»ö¶È´ë²èÉô ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー Ä¹ºê ´õÀ¸»á¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡§
º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëµ¬ÌÏ³ÈÂç¤ò¸«¿ø¤¨¡¢·Ð±Ä´ÉÍý¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¸½ºß¤ÎÂÎÀ©¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ê´ÉÍý´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢DIGGLE¤ÎÁªÄê¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºâÌ³¡¦ÈóºâÌ³»ØÉ¸¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Ê£»¨¤Ê¼ý»ÙÎ¾ÌÌ¤Î¹½Â¤²½¤¬½ÀÆð¤Ë¹Ô¤¨¤ëÅÀ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢µ¡Æ°Åª¤Ê·Ð±Ä´ë²è¡¦Í½¼Â´ÉÍýÂÎÀ©¤ò¼Â¸½¤·¡¢2030Ç¯Âå¤Ë¸þ¤±¤¿¹¹¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒZIPAIR Tokyo¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒZIPAIR Tokyo¤Ï¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ¥°¥ëー¥×¤ÎLCC(³Ê°Â¹Ò¶õ²ñ¼Ò)¤Ç¤¹¡£À®ÅÄ¹ñºÝ¶õ¹Á¤òµòÅÀ¤Ë¡¢ËÌÊÆ¤ä¥¢¥¸¥¢¤Ø¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖNEW BASIC AIRLINE¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Ç³Ìý¥µー¥Á¥ãー¥¸ÉÔÍ×¤ÎÄã²Á³Ê¤È¡¢¥Õ¥ë¥µー¥Ó¥¹¥¥ã¥ê¥¢¤ÈÆ±Åù¤Î²÷Å¬¤ÊºÂÀÊ¤äÌµÎÁWi-Fi¤Ê¤É¤Î¹âÉÊ¼Á¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÎ¾Î©¡£2023Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ê¥Æ¥£¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤È¡¢¸ÜµÒ¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¡×¤Ç¥Õ¥é¥¤¥È¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¼«Í³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒZIPAIR Tokyo½êºßÃÏ¡§ÀéÍÕ¸©À®ÅÄ»Ô»°Î¤ÄÍ»ú¸æÎÁËÒ¾ì1-1 À®ÅÄ¶õ¹ÁÂè1¥¿ー¥ß¥Ê¥ëÆâÂåÉ½¼Ô:ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡À¾ÅÄ ¿¿¸ãÀßÎ©¡§2018Ç¯7·î31Æü»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß½¾¶È°÷¿ô¡§957Ì¾URL¡§https://www.zipairtokyo.com/
¢£¡ÖDIGGLEÍ½¼Â´ÉÍý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖDIGGLEÍ½¼Â´ÉÍý¡×¤Ï¡ÖÁÈ¿¥¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¡¢´ë¶È¤ÎÌ¤Íè¤Î¼Á¤ò¾å¤²¤ë¡£¡×¤òProduct Vision¤Ë¡¢·Ð±Ä»ñ¸»¤ÎÀïÎ¬Åª¤ÊÅê»ñÈ½ÃÇ¤ò»Ù¤¨¤ë·Ð±Ä´ÉÍý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£·Ð±Ä¾ðÊó¤òDIGGLE¾å¤ËÃßÀÑ¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¸¢¸ÂÀßÄê¤È¤È¤â¤Ë¼ÒÆâ¤ËÎ®ÄÌ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í¾¾êÍ½»»¤ò²Ä»ë²½¤·¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤ÊºÆÇÛÊ¬¤ÇÀ¸¤¤¿·Ð±Ä´ÉÍý¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£Í½¼Â´ÉÍýSaaS 2024Ç¯ÅÙ»Ô¾ì¥·¥§¥¢Î¨No.1(¢¨)¡£²æ¡¹¤Ï¡¢¥ê¥½ー¥¹¡Ö¥Ò¥È¡×¡Ö¥â¥Î¡×¡Ö¥«¥Í¡×¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤ë¥¢¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬·Ð±ÄÀïÎ¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡ÖDIGGLEÍ½¼Â´ÉÍý¡×¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥¢¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¼ÂÀÓ¤ò³è¤«¤·¡Ö¥Ò¥È¡×¡Ö¥â¥Î¡×¤ÎÎÎ°è¤ËÊ£¿ô¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÅ¸³«¡£Âè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ2025Ç¯4·î¤Ë¡ÖDIGGLE¿Í°÷´ÉÍý¡×¡¢ÂèÆóÃÆ¤È¤·¤Æ8·î¤Ë¡ÖDIGGLEÇä¾åÍ½¼Â´ÉÍý¡×¡¢Âè»°ÃÆ¤È¤·¤Æ10·î¤Ë¡ÖDIGGLE¥ê¥Ùー¥È´ÉÍý¡×¡¢Âè»ÍÃÆ¤È¤·¤Æ2026Ç¯1·î¤Ë¡ÖDIGGLEÀßÈ÷Åê»ñ´ÉÍý¡×¤ò¥íー¥ó¥Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ÉÙ»Î¥¥á¥éÁí¸¦¡Ö¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¿·»Ô¾ì 2025Ç¯ÈÇ¡×¤è¤êÍ½¼Â´ÉÍý¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢SaaS/PaaS¡¢¥Ù¥ó¥Àー¥·¥§¥¢¡¢¶â³Û¥Ùー¥¹¡¢2024Ç¯ÅÙ¼ÂÀÓhttps://www.fcr.co.jp/report/251q06.htm
Æ³Æþ´ë¶È¤Ç¤Î³èÍÑ»öÎã¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤https://diggle.jp/case/
4Ê¬¤Ç³µÍ×¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¡ÖDIGGLE¡×¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ðÆ°²èYouTubeÆ°²è :https://www.youtube.com/watch?v=n-W6GHlp2bI
¢£DIGGLE³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
DIGGLE³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡ÖDig the Potential ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¡¢´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹²ÄÇ½À¤ò·¡¤êµ¯¤³¤¹¡£¡×¤òMission¤Ë¡¢·Ð±Ä»ñ¸»¤ÎÀïÎ¬Åª¤ÊÅê»ñÈ½ÃÇ¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÖDIGGLEÍ½¼Â´ÉÍý¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢¡Ö¥Ò¥È¡×¡Ö¥â¥Î¡×¡Ö¥«¥Í¡×¤ÎºÇÅ¬¤Ê¥ê¥½ー¥¹¥¢¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÊ£¿ô¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö·Ð±Ä¤ÎÆ°Ì®¤Ë¤Ê¤ë¡£¨¡¨¡ÁÈ¿¥¤Ë¿ô»ú¤È°Õ»×¤òÄ¥¤ê½ä¤é¤»¡¢Ì¤Íè¤òÆ°¤«¤¹½Û´Ä¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡×¤òCorporate Vision¤Ë¡¢º£¸åÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë·Ð±Ä´ÉÍý»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤¹¤ë²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£https://diggle.jp/company/about/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û²ñ¼ÒÌ¾¡§DIGGLE³ô¼°²ñ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©150-0013 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷1-19-19 ·ÃÈæ¼÷¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¿¥ïー 12FÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡»³ËÜ À¶µ®ÀßÎ©Æü¡§2016Ç¯6·î9Æü»ö¶ÈÆâÍÆ¡§·Ð±Ä´ÉÍý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖDIGGLE¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡URL¡§https://diggle.jp/
