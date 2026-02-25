¡ÖMaison terrier¡×¤È¥³¥é¥Ü¡ª¡ÈËèÆü»È¤¨¤ë¡É¤ª¤ä¤Ä¸¤¥¥ë¥È¥é¥°¤¬2·î25ÆüÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥ß¥Î¥¨ ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢ ¥×¥í¥À¥¯¥Ä¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥«ー¥Æ¥ó¡¦¥é¥°ÀìÌçEC¥µ¥¤¥È¡Öcucan(¥¯ー¥«¥ó)¡×¤Ï¡¢2026Ç¯½Õ²Æ¤Î¿·ºîÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢²£Èø¤«¤Ê¤µ¤ó¤Î¥¢¥È¥ê¥¨¡ÖMaison terrier(¥á¥¾¥ó¡¦¥Æ¥ê¥¢)¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥é¥°¥Þ¥Ã¥È¡Ø¤ª¤ä¤Ä¸¤¥×¥ê¥ó¥È¥¥ë¥È¥é¥°¡Ù¤ò2026Ç¯2·î25Æü(¿å)¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¤ä¤Ä¸¤¥×¥ê¥ó¥È¥¥ë¥È¥é¥°
¸¤¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¤ª²Û»Ò¤ò¤Ä¤¯¤ë²£Èø¤«¤Ê¤µ¤ó¤Î¥¢¥È¥ê¥¨Maison terrier(¥á¥¾¥ó¡¦¥Æ¥ê¥¢)¤È¥¯ー¥«¥ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¡ª
²Ä°¦¤¤¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥°¤Ç¤¹¡£
cucan meets maison terrier
¢£¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Öcucan meets¡×¤È¤Ï
¡Öcucan meets¡×¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦¥â¥Î¡¦¥³¥È¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Æü¾ï¤Ë¤½¤Ã¤ÈºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ëcucan¤Î¿·¤·¤¤¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¤Ç¤¹¡£¡Öº£¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Í·¤Ó¿´¤ÈÌþ¤ä¤·¤ò¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢cucan¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¥Ñー¥È¥Êー¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Âè1ÃÆ¥Ñー¥È¥Êー¡§Maison terrier(¥á¥¾¥ó¡¦¥Æ¥ê¥¢)
²£Èø¤«¤Ê»á¤Ë¤è¤ë¡Ö¸¤¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¼êºî¤ê¤Î¤ª²Û»Ò¤¬¿Íµ¤¤Î¥¢¥È¥ê¥¨¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë¼êºî¤ê¤µ¤ì¤ë¤ª²Û»Ò¤Ï¡¢»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¥¥åー¥È¤µ¤È¡¢¥æー¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ç¡¢SNS¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÅ¹¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°Ãæ¡£¥×ー¥É¥ë¤ä¥·¥å¥Ê¥¦¥¶ー¤Ê¤É¤ò°¦¤é¤·¤¯É½¸½¤·¤¿¥á¥ì¥ó¥²¤ä¥±ー¥¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Í½ÌóÈÎÇä¤ÏÂ¨´°Çä¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¿Íµ¤¤ÎÃíÌÜ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ç¤¹¡£
Instagram @maison_terrier
¤ª¤ä¤Ä¸¤
¡ÚÍ·¤Ó¿´¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¡Ö¤ª¤ä¤Ä¡×¤Î¡È¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¡É¤ò¥×¥ê¥ó¥È¡Û
¤ª²Û»Ò¤Î¥¢¥È¥ê¥¨¡ÖMaison terrier(¥á¥¾¥ó¡¦¥Æ¥ê¥¢)¡×¤Î¡È¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¡É¤¿¤Á¤ò¥¥ë¥È¥é¥°¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¡£Maison terrier(¥á¥¾¥ó¡¦¥Æ¥ê¥¢)¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¥¯ー¥«¥ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¹¥¤¤¬¡¢²ÈÂ²¤Î¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¡×¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿Êë¤é¤·¤ò³Ú¤·¤à¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤¹¡£
ËÉ¥À¥Ë
¡ÚËÉ¥À¥Ë²Ã¹©¤Ç¡¢¤Õ¤À¤ó»È¤¤¤â²÷Å¬¡£ÀöÂõ¤·¤Æ¤â¸ú²Ì¤¬Íî¤Á¤Ë¤¯¤¤Í¥½¨»ÅÍÍ¡£¡Û
¥À¥Ë¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤º¡¢ÉÛÃÏ¾å¤Ç¤ÎÈË¿£¤òËÉ¤°ËÉ¥À¥Ë²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¹©¤µ¤ì¤¿Á¡°Ý¾å¤Ç¤Ï¥À¥Ë¤¬±ÉÍÜ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢À¸Â¸¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÀöÂõ¤ò¤·¤Æ¤â¸ú²Ì¤¬Íî¤Á¤Ë¤¯¤¯¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Ï¤Ã¿å
¡Ú¤Ï¤Ã¿å²Ã¹©¤Ç¥Ú¥Ã¥È¤ä¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¤â²÷Å¬¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£¡Û
»Ò¶¡¤¬¥¸¥åー¥¹¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¤ê¡¢¥Ú¥Ã¥È¤¬ÁÆÁê¤·¤Æ¤â¡¢À¸ÃÏ¤ÎÉ½ÌÌ¤¬¿åÊ¬¤ò¤Ï¤¸¤¤¤Æ¡¢¿å¶Ì¾õ¤Ë¡£¥µ¥µ¤Ã¤È¿¡¤¼è¤ì¤ÐÇ¨¤ì¤¿¸å¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Äø¡¢¸µ¤Î¾õÂÖ¤Ë¡£±ø¤ì¤Æ¤â¡¢Àö¤¦Á°¤Ë¿¡¤¼è¤ì¤Ð¤µ¤é¤Ë²÷Å¬¤Ë»È¤¨¤ëÍ¥½¨¥é¥°¤Ç¤¹¡£
ÀöÂõµ¡¤ÇÀö¤¨¤ë
¡ÚÀöÂõµ¡¤ÇÀö¤¨¤ë¥Ç¥¤¥êー¥¿¥¤¥×¡Û
ÄêÈÖ¥é¥°¤À¤«¤é¤³¤½¡¢´ðËÜ¤Îµ¡Ç½¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥ー¥×¡£¥Þ¥Þ¤ä¥Ñ¥Ñ¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¡ª±ø¤ì¤Æ¤âÀöÂõµ¡¤Ç´ÝÀö¤¤OK¤Ç¤¹¡£¥Ú¥Ã¥È¤ä¤ª»ÒÍÍ¤¬µï¤Æ¤âÀöÂõµ¡¤ÇÀö¤¨¤ë»ö¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Äã¥Û¥ë¥à¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¡¦¥Ô¥ê¥ó¥°¸¡ºº ¹ç³Ê
¡ÚÆüËÜ¤Î¸·¤·¤¤¸¡ºº»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿°ÂÁ´À¤Î¹â¤¤¥é¥°¡Û
¥Û¥ë¥à¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¸¡ºº¡¢¥Ô¥ê¥ó¥°¸¡ºº¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤ä¥Ú¥Ã¥È¤¬¤¤¤ë¤´²ÈÄí¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Áª¤Ù¤ë2ÊÁ
¡ÚÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¤ª¤ä¤Ä¤¬Áª¤Ù¤ëÁ´2ÊÁ¡Û
¾Æ¤Î©¤Æ¤Î¥Ù¥¤¥¯´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡Ö¥¯¥Ã¥ー¸¤¡×¤È¥Þ¥É¥ìー¥Ì¤ä¥á¥ì¥ó¥²¸¤¤ò¥¤¥é¥¹¥È¤ÇÍ¥¤·¤¯É½¸½¤·¤¿¡Ö¥±ー¥¸¤¡×¤Î2¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ª¤ä¤Ä¸¤¥×¥ê¥ó¥È¥¥ë¥È¥é¥°È¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û
ËÜÅ¹¡¢³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¤Ç¡ÖMaison terrier(¥á¥¾¥ó¡¦¥Æ¥ê¥¢)¡×¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢ÀèÃå¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¬ー¥¼¥¿¥ª¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜÅ¹¡Û https://www.cucannetshop.jp/f/maisonterrier_novelty
¡Ú³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¡Û https://www.rakuten.co.jp/cucan/contents/maisonterrier_camp/
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§¤ª¤ä¤Ä¸¤¥×¥ê¥ó¥È¥¥ë¥È¥é¥°
¥µ¥¤¥º¡¡¡§Á´2ÊÁ5¥µ¥¤¥º
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥µ¥¤¥º(90¡ß130cm)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Õ¥¡¥ß¥êー¥µ¥¤¥º(130¡ß180cm¡¢180¡ß180cm¡¢180¡ß240cm)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¥µ¥¤¥º(160¡ß160cm ±ß·Á)
¼ïÎà¡¡¡¡¡§¥¯¥Ã¥ー¸¤¡¢¥±ー¥¸¤
µ¡Ç½¡¡¡¡¡§Ùû¿å²Ã¹©¡¢ËÉ¥À¥Ë²Ã¹©¡¢¥Ô¥ê¥ó¥°¸¡ºººÑ¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Û¥ë¥à¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¸¡ºººÑ¡¢´ÝÀö¤¤²ÄÇ½
È¯ÇäÆü¡¡¡§2026Ç¯2·î25Æü(¿å)10:00～
¢¡ËÜÅ¹
https://www.cucannetshop.jp/fs/cucan/oytqr-90-130
¢¡³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹
https://item.rakuten.co.jp/cucan/oytqr-90-130
¡Úcucan(¥¯ー¥«¥ó)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Ï·ÊÞ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥áー¥«ーSUMINOE GROUP ³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥ß¥Î¥¨ ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢ ¥×¥í¥À¥¯¥Ä¤ÎÄ¾±ÄEC¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
Â¿¤¯¤ÎÊý¤«¤é¤Î»Ù»ý¤ò¼õ¤±¡¢Ç¯´Ö5Ëü¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¹¥¤¤¬¡¢²ÈÂ²¤Î¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¡×
¤ò¥¯ー¥«¥ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤¬¡¢Ë»¤·¤¤Ãæ¤ª²È¤òÀ°¤¨¤Æ²ÈÂ²¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¸À¤¦¤ªµÒÍÍ¤Î¤ªÀ¼¤«¤é¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¢³«È¯¤ò¹Ô¤¤¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Úcucan(¥¯ー¥«¥ó)±¿±Ä²ñ¼Ò ³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥ß¥Î¥¨ ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢ ¥×¥í¥À¥¯¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥ß¥Î¥¨ ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢ ¥×¥í¥À¥¯¥Ä¤Ï¡¢1998Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë½»¹¾¿¥Êª³ô¼°²ñ¼Ò¤Î´ð´´»ö¶È¤òÃ´¤¦»ö¶È²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
SUMINOE GROUP¤Ï¡¢ÁÏ¶È140Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÎò»Ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¿¥Õ¥Æ¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤ä¥¿¥¤¥ë¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤òÀ½Â¤¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¶È³¦¤Î°ìÃ¼¤òÃ´¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÇ¯¡¹¡¢ÀÚ¼Â¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë´Ä¶ÌäÂê¤ä·ò¹¯ÌäÂê¤Ë¤¤¤Á¤Ï¤ä¤¯ÂÐ±þ¤·¡¢¡ÖKKR+A¡×(·ò¹¯¡¦´Ä¶¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡Ü¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¡§²÷Å¬¤µ)¤ò´ðËÜÍýÇ°¤È¤·¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ë±Ô°ÕÅØÎÏ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ë¶È¤Î¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤Ë¤â¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ßÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ï¤¿¤·¤¿¤Á³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥ß¥Î¥¨ ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢ ¥×¥í¥À¥¯¥Ä¤Ïº£¸å¤âÅÁÅý¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢´î¤Ó¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥ß¥Î¥¨ ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢ ¥×¥í¥À¥¯¥Ä
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ¢©550-0013¡¡Âçºå»ÔÀ¾¶è¿·Ä®2ÃúÌÜ4ÈÖ2¹æ
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§ 1998Ç¯12·î1Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡§ 3²¯±ß(2024Ç¯5·î31Æü »þÅÀ)
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Â¼À¥ Åµµ×
±Ä¶ÈÉÊÌÜ¡¡¡§ ¥«ー¥Ú¥Ã¥È¡¦¥«ー¥Æ¥óÅù ³Æ¼ï¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¦ÈÎÇä
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://suminoe.jp/