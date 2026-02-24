¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹âÈø¤Î¿¹ ¿Æ»Ò¿¹ÎÓÂÎ¸³¥¹¥¯¡¼¥ë¡×³«ºÅ£³·î£²Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¾®³Ø£´Ç¯À¸¡ÁÃæ³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤Î¿Æ»Ò£³£°Ì¾¤òÊç½¸
¡¡µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÔÂ¼ ÃÒ»Ë¡Ë¤Ç¤Ï¡¢±èÀþ¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡Öµþ²¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ»³³Ù²ñ¡Ö¹âÈø¤Î¿¹¤Å¤¯¤ê¤Î²ñ¡×¤È¶¦ºÅ¤·¡Ö¹âÈø¤Î¿¹ ¿Æ»Ò¿¹ÎÓÂÎ¸³¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¡×¡Ë¡×¤ò£´·î£±£¹Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢£µ·î£±£·Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢£¶·î£·Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¾®³Ø£´Ç¯À¸¡ÁÃæ³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤Î¿Æ»Ò£³£°Ì¾¡Ê°ì²ÈÂ²£´Ì¾¤Þ¤Ç¡Ë¤òÊç½¸¤¹¤ëÁ´£³²ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÉÄ¤ò¿¢¼ù¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÅÚÃÏ¤òÀ°Íý¤¹¤ëºî¶È¡ÖÃÏÙÏ¤¨¡Ê¤¸¤´¤·¤é¤¨¡Ë¡×¤Î¤Û¤«¡¢´ÝÂÀÀÚ¤êÂÎ¸³¤ÎºÝ¤Ë´ÝÂÀ¤«¤é¡ÖÈÄ¡×¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹¡ÖÌÚÈÔ¤¡Ê¤³¤Ó¤¡Ë¡×¤âÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡ÆüËÜ»³³Ù²ñ¡Ö¹âÈø¤Î¿¹¤Å¤¯¤ê¤Î²ñ¡×¤È¶¦ºÅ¤·¡¢¡Ö¹âÈø¤Î¿¹ ¿Æ»Ò¿¹ÎÓÂÎ¸³¥¹¥¯¡¼¥ë¤ò£´·î£±£¹Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢£µ·î£±£·Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢£¶·î£·Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¡£
¢´ÝÂÀ¤òÎØÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡Ö´ÝÂÀÀÚ¤êÂÎ¸³¡×¤Ç¤Ï¡¢´ÝÂÀ¤«¤é¡ÖÈÄ¡×¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹¡ÖÌÚÈÔ¤¡×¤âÂÎ¸³¤·´ÝÂÀ¤«¤éÈÄ¤Ë²Ã¹©¤¹¤ë²áÄø¤ò³Ø¤Ö¡£
£ÌÚ¹©ºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¡¢ÂçÀ¼¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ê¤É¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éå«¤ò¿¼¤á¤ëÂÎ¸³¤âÍÑ°Õ¡£
£±¡¥¥×¥í¥°¥é¥à³µÍ×
¡Ê£±¡ËÌ¾¾Î¡¡ µþ²¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¹âÈø¤Î¿¹ ¿Æ»Ò¿¹ÎÓÂÎ¸³¥¹¥¯¡¼¥ë¡×
¡Ê£²¡Ë³«ºÅÆü»þ¡¡ ¡£´·î£±£¹Æü¡ÊÆü¡Ë ¢£µ·î£±£·Æü¡ÊÆü¡Ë ££¶·î£·Æü¡ÊÆü¡ËÁ´£³²ó¡¡³Æ²ó¡¡£·¡§£µ£°¡Á£±£µ¡§£°£°¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¨¾¯±«·è¹Ô¡¢Å·¸õ¤Ë¤è¤êÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê£³¡Ë¾ì½ê¡¡Î¢¹âÈø¡¦¾®²¼Âô¹ñÍÎÓ¤ª¤è¤ÓÅÔÍÎÓ¤Î°ìÉô¤ä¤½¤Î¼þÊÕ
¡Ê£´¡ËÂÎ¸³ÆâÍÆ
¡¦¿·¤¿¤ÊÉÄ¤ò¿¢¼ù¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÅÚÃÏ¤òÀ°Íý¤¹¤ëºî¶È¡ÖÃÏÙÏ¤¨¡Ê¤¸¤´¤·¤é¤¨¡Ë¡×¤òÂÎ¸³¤·¡¢ÌÚ¤ò°é¤Æ¤ë²áÄø¤ÇºÇ½é¤Ë¹Ô¤¦½ÅÍ×¤Êºî¶È¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡¦¼«Á³´Ñ»¡¤ä¿åÀ¸À¸Êª´Ñ»¡¡¢ÃÏÙÏ¤¨¤ä¿¢¼ù¤Ë²Ã¤¨¡¢´ÝÂÀÀÚ¤êÂÎ¸³¤ÎºÝ¤Ë´ÝÂÀ¤«¤é¡ÖÈÄ¡×¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹¡ÖÌÚÈÔ¤¡Ê¤³¤Ó¤¡Ë¡×¤âÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÌÚ¹©ºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¡¢ÂçÀ¼¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ê¤É¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éå«¤ò¿¼¤á¤ëÂÎ¸³¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¢¨ÌÚÈÔ¤¡§Âçµø¡Ê¤ª¤¬¡Ë¤È¤¤¤¦½ÄÈÔ¤ÍÑ¤Îµø¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ÎØÀÚ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½ÄÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ìËç¤ÎÈÄ¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹ÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ÝÂÀ¤òÈÄ¤Ë²Ã¹©¤¹¤ë²áÄø¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡Ê£µ¡ËÂÐ¾Ý¡¡ ¾®³Ø£´Ç¯À¸¡ÁÃæ³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤Î¿Æ»Ò
¡Ê£¶¡ËÄê°÷¡¡ £³£°Ì¾¡Ê°ì²ÈÂ²£´Ì¾¤Þ¤Ç¡Ë¢¨±þÊç¼ÔÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª
¡Ê£·¡Ë»²²ÃÈñ¡¡ ³Æ²ó¤È¤â¡¡¤ª°ì¿ÍÍÍ£µ£°£°±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¢¨ÊÝ¸±ÎÁ´Þ¤à¼ÂÈñÊ¬
¡Ê£¸¡ËÊç½¸´ü´Ö £³·î£²Æü¡Ê·î¡Ë£±£±¡§£°£°¡Á£´·î£¶Æü¡Ê·î¡Ë£±£·¡§£°£°
¡Ê£¹¡Ë±þÊçÊýË¡¡¡ µþ²¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥×¥í¥°¥é¥à¡Êwww.keio.co.jp/keioacademy/¡Ë¤Ë¤¢¤ë±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨±þÊç¤Ï¾åµ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¤Î¤ß²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏÁ´£³²ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢±þÊç¼ÔÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë½ÐÀÊ¤Ç¤¤ëÊý¤òÍ¥Àè¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£²¡¥¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
µþ²¦ÅÅÅ´¹ÊóÉô¡¡µþ²¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥×¥í¥°¥é¥àÃ´Åö
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡TEL.£°£´£²¡Ý£³£³£·¡Ý£³£²£µ£°¡ÊÊ¿Æü£±£°¡§£°£°¡Á£±£¸¡§£°£°¡Ë
¡Ú»²¹Í£±¡ÛYouTube¡Öµþ²¦ÅÅÅ´¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Öµþ²¦ÅÅÅ´¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢£²£°£²£´Ç¯¤Î¹âÈø¤Î¿¹¿Æ»Ò¿¹ÎÓÂÎ¸³¥¹¥¯¡¼¥ëÁ´3²ó¤ËÌ©Ãå¤·¤¿Æ°²è¤òÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£
¸½ÃÏ¤Ç¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÍÍ»Ò¤ä¿¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤ë¡Ö¹âÈø¤Î¿¹¤Å¤¯¤ê¤Î²ñ¡×²ñ°÷¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¤É¤¦¤¾¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú»²¹Í£²¡Û¡Öµþ²¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¡Öµþ²¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤È¤·¤Æ¡¢µþ²¦±èÀþÃÏ°è¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÇË¤«¤ÊÊ¸²½»ñ»º¤ò³èÍÑ¤·¡¢±èÀþ¤ÎÂç³Ø¡¦ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¡ÖÊ¸²½¡ÊÎò»Ë¡¦Ê¸³Ø¡¦²»³Ú¡¦Èþ½Ñ¡¦¼«Á³¡¦²Ê³Ø¤Ê¤É¡Ë¡×¡¦¡Ö¶µ°é¡×¡¦¡Ö»Ò°é¤Æ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ø³Ø¤Ó¥×¥í¥°¥é¥à¡Ù¤òÄê´üÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±èÀþ¤ÎÊ¸²½»ñ»º¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³Ø¤Ó¡¦À®Ä¹¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±èÀþ¤Ç¤Î¹¬¤»¤ÊÊë¤é¤·¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
µþ²¦ÅÅÅ´ ¹ÊóÉô
TEL.£°£´£²¡Ý£³£³£·¡Ý£³£±£°£¶¡¡Mail¡§koho.pub@keio.co.jp