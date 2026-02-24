中京テレビ放送株式会社(所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：黒崎 太郎)は、2026年3月2日(月)～3月29日(日)までの4週間、中京テレビをみるとコメダ珈琲店等でつかえるプリペイドカード(KOMECA)1万円分、おこめ券1万円分を総額1,000万円プレゼントするコメコメキャンペーンを実施します。





キャンペーンビジュアル





■実施期間

第1弾：3月2日(月)～8日(日)

第2弾：3月9日(月)～15日(日)

第3弾：3月16日(月)～22日(日)

第4弾：3月23日(月)～29日(日)









■期間中対象番組をみて応募しよう！

キャンペーン期間中にリモコンのdボタンを押して、データ放送をチェック！対象番組をみればみるほど、視聴ポイントがたまりビンゴに挑戦できます。対象番組を10分みると1回抽選ができるようになります。たくさんみてビンゴを目指そう！









■対象番組

・6:00～24:00の番組

※一部対象外番組がございます。









■プレゼント内容

A：コメダ珈琲店等で使えるプリペイドカード1万円分

B：おこめ券1万円分





※プレゼントはどちらに応募するかお選びいただけます

※週によって対象番組はことなります。

※システム等のトラブル発生時や放送内容の変更等により予告無く本企画を中断、終了する場合がございます。

※一部対象外番組がございます。

※詳しくはデータ放送画面、中京テレビホームページをご確認ください。









■中京テレビ「日頃の感謝をコメて！春のコメコメキャンペーン」

https://www.ctv.co.jp/chu_cp/