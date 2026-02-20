ペットフードはドギーマン♪のテレビCMでお馴染みのペットメーカー、ドギーマンハヤシ株式会社(所在地：大阪府大阪市東成区、代表：林 雄一)は、小動物ブランド「ミニアニマン」から『うさちゃんのおめかしハーネス』を2026年2月20日に発売いたしました。





うさちゃんのおめかしハーネスのご紹介





●商品紹介

装着すればまるでお洋服を着ているような、うさちゃんの可愛いハーネスです。頭にちょこんと乗せて、かわいい写真が撮れるリボンクリップ付き。うさちゃん想いの着脱しやすい背中どめタイプ。毛が絡みにくい面ファスナーを使用しています。裏面は通気性の良いメッシュ生地で快適です。首回りと胴回りのアジャスターでサイズ調整可能。リード付き。

『かすみ草』と『菜の花』の2種類同時発売です。

普段のおでかけにも、もしもの時の備えにも。ハーネスのご準備をおすすめします。





かすみ草イメージ





【サイズ】首回り：約14～25cm

胴回り：約20～36cm

共布リード付(約120cm ※持ち手含む)





かすみ草着用イメージ

菜の花着用イメージ

かすみ草リボンクリップイメージ

菜の花リボンクリップイメージ





●商品概要

商品名 ： うさちゃんのおめかしハーネス かすみ草

うさちゃんのおめかしハーネス 菜の花

JANコード ： かすみ草 4976555249019

菜の花 4976555249026

発売日 ： 2026年2月20日

用途 ： 胴輪 (ウサギ用)

参考希望小売価格： オープン









●会社概要

社名 ： ドギーマンハヤシ株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 林 雄一

所在地 ： 〒537-0002 大阪府大阪市東成区深江南1-16-14

設立 ： 1970年1月

事業内容： ペット食品・用品の製造・販売及び輸出入

URL ： https://www.doggyman.com/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

ドギーマンハヤシ株式会社 お客様窓口

TEL ： 0120-086-192

お問い合せフォーム： https://www.doggyman.com/?p=inquiry