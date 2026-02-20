ドギーマンハヤシの小動物ブランド「ミニアニマン」から『うさちゃんのおめかしハーネス』が2月20日に発売！
ペットフードはドギーマン♪のテレビCMでお馴染みのペットメーカー、ドギーマンハヤシ株式会社(所在地：大阪府大阪市東成区、代表：林 雄一)は、小動物ブランド「ミニアニマン」から『うさちゃんのおめかしハーネス』を2026年2月20日に発売いたしました。
うさちゃんのおめかしハーネスのご紹介
●商品紹介
装着すればまるでお洋服を着ているような、うさちゃんの可愛いハーネスです。頭にちょこんと乗せて、かわいい写真が撮れるリボンクリップ付き。うさちゃん想いの着脱しやすい背中どめタイプ。毛が絡みにくい面ファスナーを使用しています。裏面は通気性の良いメッシュ生地で快適です。首回りと胴回りのアジャスターでサイズ調整可能。リード付き。
『かすみ草』と『菜の花』の2種類同時発売です。
普段のおでかけにも、もしもの時の備えにも。ハーネスのご準備をおすすめします。
かすみ草イメージ
【サイズ】首回り：約14～25cm
胴回り：約20～36cm
共布リード付(約120cm ※持ち手含む)
かすみ草着用イメージ
菜の花着用イメージ
かすみ草リボンクリップイメージ
菜の花リボンクリップイメージ
●商品概要
商品名 ： うさちゃんのおめかしハーネス かすみ草
うさちゃんのおめかしハーネス 菜の花
JANコード ： かすみ草 4976555249019
菜の花 4976555249026
発売日 ： 2026年2月20日
用途 ： 胴輪 (ウサギ用)
参考希望小売価格： オープン
●会社概要
社名 ： ドギーマンハヤシ株式会社
代表者 ： 代表取締役社長 林 雄一
所在地 ： 〒537-0002 大阪府大阪市東成区深江南1-16-14
設立 ： 1970年1月
事業内容： ペット食品・用品の製造・販売及び輸出入
URL ： https://www.doggyman.com/
【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】
ドギーマンハヤシ株式会社 お客様窓口
TEL ： 0120-086-192
お問い合せフォーム： https://www.doggyman.com/?p=inquiry