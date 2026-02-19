アミフィアブル株式会社(本社：東京都目黒区、代表取締役：河村 隆一、以下「アミフィアブル」)は、2026年2月26日(木)・27日(金)の2日間、インテックス大阪4・5号館で開催される「第2回 IT・情シスDXPO大阪'26」(ブティックス株式会社主催)に出展することをお知らせします。

アミフィアブルのブース(小間番号：10-23)では、エンタープライズ向けテスト工程自動化プラットフォーム「Esplat(エスプレット)」の特長を紹介するパネル展示やデモンストレーションを実施します。





■開催概要

名称 ： 第2回 IT・情シスDXPO大阪'26

会期 ： 2026年2月26日(木)～2026年2月27日(金)

開場時間 ： 9:30～17:00

会場 ： インテックス大阪4・5号館

ブース ： 4号館／小間番号10-23

主催 ： ブティックス株式会社

公式サイトURL： https://dxpo.jp/real/fox/osaka/system/









■アミフィアブル株式会社について

アミフィアブルは「差別化されたAIテクノロジーから世界に新しい価値を提供する」をミッションとし、AI搭載テスト工程自動化プラットフォーム「Esplat」の開発及び運用を手掛けています。

労働集約性の高いソフトウェア開発のテスト工程をAIテクノロジーで自動化し、2021年6月に特許を取得(特許第6902814号)した自社開発の「Esplat」を武器に、多くの企業でソフトウェア開発の効率化及び品質向上に寄与しています。

また、「Esplat」導入によるソフトウェア品質の向上・テスト工数の削減だけでなく、QA(品質保証)チームの立ち上げ、テスト推進のPMO、設計書や各種業務の標準化支援等、総合的な品質管理コンサルティングを提供しています。顧客のニーズに合わせ、コンサルタント、エンジニアと共に様々な課題解決に取り組んでいます。





会社名： アミフィアブル株式会社

代表者： 代表取締役 河村 隆一

事業 ： AI搭載テスト工程自動化プラットフォーム「Esplat」の開発及び運用

URL ： https://www.amifiable.co.jp/

TEL ： 03-6420-0391