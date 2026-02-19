こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
着心地はルームウエア級、見た目はフォーマルのようなきちんと感ジャージーなのにウール見えする究極の「伸びるスーツ」を発売
〜現代のビジネスパーソンへスーツスクエアが提案。ジャージー生地のハイブリッド・スタイル〜
青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、現代のビジネスパーソンが求める「ハイブリッド・スタイル」のニーズに対応する圧倒的な伸縮性とフォーマルな見た目を両立させたジャージー生地の「伸びるスーツ」を、2月19日（木）よりスーツスクエア全店および、公式オンラインで発売します。
商品ページ：https://tinyurl.com/4k9zn7sx
近年、ワークスタイルの多様化に伴い、ビジネスウエアのカジュアル化が急速に進んできました。しかし、対面でのコミュニケーションや重要な会議において“カジュアルになりすぎた服装を整えたい、だけれども楽にスーツを着用したい”というビジネスパーソンの価値観も変化してきています。こうした「リラックス感（楽に着用したい）」と「きちんと感（フォーマルな見た目）」の相反する需要に応えるため、スーツスクエアでは「ハイブリッド・スタイル」として高機能ジャージー生地を採用した「伸びるスーツ」を企画しました。
本商品は、「ジャージー生地はカジュアルすぎる」という従来のイメージを払拭させるため、特殊な染色・プリント工程を駆使することで、布帛（織物）のような繊細で奥行きのある生地感を表現しています。シルエットは、細身でスッキリとしながらも、ジャージー特有の体の動きに追従する高い伸縮性により、ストレスなく着用ができます。またパンツの内側には、ウエストゴムを採用することで立ち座りの圧迫感を軽減する他、消えにくい折り目（センタークリース）加工を施すなど、長時間のデスクワークや移動時も快適に過ごせるスーツとなっています。
【商品概要】
商品 伸びるスーツ
色柄 ブルー、グレー/織柄 、ブラウン/グレンチェック 、ブルー/チェック
素材 ポリエステル84％、レーヨン12％、ポリウレタン4％
サイズ YA3〜7 / A3〜8 / AB3〜8 / BE4〜9（全23サイズ）※色柄によってサイズが異なります。
販売価格 税込32,890円
販売店舗 スーツスクエア全店、公式オンラインストア
※記載の情報はリリース発表時現在のものです。
本件に関するお問合わせ先
青山商事株式会社 東京オフィス 広報部 高橋、濱野
〒110-0005東京都台東区上野4-5-10 青山上野ビル 7Ｆ
TEL:03（5846）5656 MAIL: pr@aoyama-syouji.co.jp
