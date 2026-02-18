株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役社長：堤 聡）は、新刊「動画で学ぶ 文字と楽譜が大きい アコギ入門」、「動画で学ぶ 文字と楽譜が大きい エレキギター入門」、「動画で学ぶ 文字と楽譜が大きい アコギで弾くブルースギター入門」、「動画で学ぶ 文字と楽譜が大きい はじめてのジャズギター入門」、「動画で学ぶ 文字と楽譜が大きい 基礎からわかるソロ・ギター入門」の5商品を、2026年2月24日に発売いたします。

通常の教則本にくらべて文字や楽譜が大きくて見やすくてわかりやすいだけでなく、誌面のEXの模範演奏やフレーズなどすべて動画対応となっており、スマホやタブレットでカンタン再生！場所を選ばず好きなときに練習できます。

動画で学ぶ 文字と楽譜が大きい アコギ入門

ギターの構えから奏法の基本、コードストロークやアルペジオなど、ギターを弾く上で必要な技術と知識がしっかりと身につきます。また誌面のEXの模範演奏はすべて動画対応となっており、スマホやタブレットでカンタン再生！場所を選ばず好きなときに練習できます。【CONTENTS】第1章 アコギと楽譜の基礎知識第2章 コードストロークの基本第3章 主要コードを覚えよう第4章 ストロークのリズムバリエーション第5章 バレーコードの練習第6章 コードプレイのバリエーション第7章 アルペジオの練習第8章 リードプレイの練習第9章 スリーフィンガーピッキング第10章 ソロギターカポの使い方

※本書は「【動画対応版】文字と楽譜が大きいアコギ入門（GTL01096606）」を再編集したものです。【商品詳細】定価：2,200円(10％税込)仕様：菊倍判縦/80ページ発売日：2026年2月24日ISBN：978-4-636-12298-5商品コード：GTL01102676https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTL01102676

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817309826

動画で学ぶ 文字と楽譜が大きい エレキギター入門

ギターの構えから奏法の基本、コードストロークやアルペジオなど、ギターを弾く上で必要な技術と知識がしっかりと身につきます。また誌面のEXの模範演奏はすべて動画対応となっており、スマホやタブレットでカンタン再生！場所を選ばず好きなときに練習できます。【CONTENTS】第1章 エレキギターの基礎知識第2章 ピッキングとフィンガリングの基礎練習第3章 必須テクニックをマスター第4章 コードストローク、アルペジオ第5章 定番フレーズで実践練習第6章 弦交換とメンテナンス第7章 これだけは知っておきたい楽譜の読み方

※本書は「【動画対応版】文字と楽譜が大きいエレキギター入門（GTL01096611）」を再編集したものです。【商品詳細】定価：2,200円(10％税込)仕様：菊倍判縦/88ページ発売日：2026年2月24日ISBN：978-4-636-12299-2商品コード：GTL01102677https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTL01102677

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817309833

動画で学ぶ 文字と楽譜が大きい アコギで弾くブルースギター入門

本書は、ブルースに興味を持つギターファンに贈る、アコギ1本でブルースを楽しむための教本です。通常の教則本にくらべて文字や楽譜が大きくて見やすくてわかりやすいだけでなく、掲載のフレーズはすべて動画対応なので、音を確かめながら飽きることなく独学で知識と技術を身につけることができます。巻末スコアはブルース大定番の5曲を収載。定石的なリフやフレーズをたくさん覚えて、ブルースセッションにチャレンジしてみてください。【CONTENTS】第１章 ギターと楽譜の基礎知識第２章 ブルースの定番リフを弾こう第３章 ブルースコードのバッキングプレイ第４章 ブルースコードのバリエーション第５章 ブルースのリードテクニック第６章 ブルースのスケールとフレージング第７章 フィンガーピッキングスタイル第８章 スライドギター奏法特別付録 ブルースギターレパートリー

※本書は「文字と楽譜が大きいアコギで弾くブルースギター入門 【CD付】（GTL01096022）」を再編集したものです。【収載曲】[1] スウィート・ホーム・シカゴ（原題:Sweet Home Chicago）[2] ラヴ・イン・ヴェイン（原題:Love in Vain）[3] クロスロード（原題:Crossroads）[4] キー・トゥ・ザ・ハイウェイ（原題:Key To The Highway）[5] ダスト・マイ・ブルーム（原題:Dust My Broom）【商品詳細】定価：2,420円(10％税込)仕様：菊倍判縦/112ページ発売日：2026年2月24日ISBN：978-4-636-12300-5商品コード：GTL01102678https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTL01102678

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817309840

動画で学ぶ 文字と楽譜が大きい はじめてのジャズギター入門

本書では、バッキングやアドリブのハウトゥなど、独学でジャズの知識と技術を身につけることができるだけでなく、コンテンツごとに設けたスタンダードの練習曲で実践力も鍛えることができます。また誌面のエクササイズや練習曲の模範演奏はすべて動画対応で、スマホやタブレットでカンタン再生！ギター初心者はもちろん、久しぶりにギターを弾くという方にもおススメです。【CONTENTS】第1章：ジャズギターと楽譜の基礎知識第2章：フォービートのリズムに乗ろう第3章：ジャズらしいバッキングプレイ第4章：アドリブの基本スケール第5章：リードプレイのテクニック第6章：コード基盤のアドリブ第7章：スケール基盤のアドリブ第8章：いろいろなフレージング第9章：ジャズブルースのアドリブ第10章：モードジャズとアウトフレーズ総合課題曲 チャレンジ！ギタースコア

※本書は「【動画対応版】文字と楽譜が大きいはじめてのジャズギター入門（GTL01096612）」を再編集したものです。【収載曲】[1] ナウズ・ザ・タイム （原題:Now's The Time）[2] オール・ザ・シングス・ユー・アー（原題:All The Things You Are）[3] モリタート（原題:Moritat）[4] ゼア・イズ・ノー・グレイター・ラブ（原題:There Is No Greater Love）[5] アイ・リメンバー・ユー（原題:I Remember You）[6] ムース・ザ・ムーチェ（原題:Moose The Mooche）[7] いつか王子様が（原題:Someday My Prince Will come）[8] クール・ストラッティン（原題:Cool Struttin'）[9] 朝日のごとくさわやかに（原題:Softly As In A Morning Sunrise）[10] 星影のステラ（原題:Stella By Starlight）【商品詳細】定価：2,420円(10％税込)仕様：菊倍判縦/112ページ発売日：2026年2月24日ISBN：978-4-636-12301-2商品コード：GTL01102679https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTL01102679

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817309857

動画で学ぶ 文字と楽譜が大きい 基礎からわかるソロ・ギター入門

本書は文字、楽譜、写真をできる限り大きくし、見やすさと使いやすさを考慮しました。ステップアップ形式のレッスンでは、すべてのエクササイズの模範演奏を動画で確認でき、テーマごとに設けた練習曲で上達を実感できます！巻末には歌謡曲からクラシックの名曲まで、誰もが知っている曲をレパートリーとして10曲収載。全曲の模範演奏が聴けるので、独学でも安心して確実にソロ・ギターをマスターすることができる1冊です。【CONTENTS】第1章 ギターと楽譜の基礎知識第2章 ピッキングとフィンガリングの基本第3章 ソロ・ギターの基本はアルペジオだ第4章 スケールとメロディーを弾こう第5章 メロディーとベース音を弾こう第6章 メロディーとコードを弾こう第7章 いろいろなテクニックを使って弾こう第8章 スリーフィンガースタイルのソロカポの使い方

※本書は「文字と楽譜が大きい 基礎からわかるソロ・ギター（改訂版）【模範演奏CD付】」（GTL01098066）を再編集したものです。【収載曲】[1] オーラ・リー(伴奏) (原題:Aura Lee)[2] オーラ・リー(メロディ) (原題:Aura Lee)[3] 大きな古時計[4] 浜辺の歌[5] アメイジング・グレイス(原題:Amazing Grace)[6] こげよマイケル(原題:Michael, Row The Boat Ashore)[7] 少年時代/井上 陽水[8] 卒業写真/荒井 由実[9] 糸/中島 みゆき[10] 朝日のあたる家(原題:The House Of The Rising Sun)/アニマルズ[11] 夜霧よ今夜も有難う/石原 裕次郎[12] 別れの曲[13] G線上のアリア[14] いつか王子様が(原題:Someday My Prince Will Come)[15] マイ・フーリッシュ・ハート(原題:My Foolish Heart)[16] 真夏の果実/サザンオールスターズ【商品詳細】定価：2,530円(10％税込)仕様：菊倍判縦/112ページ発売日：2026年2月24日ISBN：978-4-636-12454-5商品コード：GTL01102853https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTL01102853

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817311195

お求めは、全国ヤマハ特約楽器店・書店またはオンラインショップまで。

【本商品に関するお問い合わせ】 (株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス ミュージックメディア部 (https://www.ymm.co.jp)問い合わせフォーム：https://inquiry.yamaha.com/contact/?act=2008&lcl=ja_JP