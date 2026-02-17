NCD株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：下條 治）は、日本環境ビルテック株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：山田 稔）が宇都宮市の指定管理者として管理運営を行う5駅10ヵ所のうち8ヵ所の駐輪場において、約800台の駐輪機器を販売・納入するとともに、約5,000台分の管理業務を受託しました。

本取り組みにより、NCD株式会社は利用者にとって安全で快適な駐輪環境の提供を目指し、地域の利便性向上と持続可能な都市交通の推進に貢献してまいります。





【案件概要】

自治体名：宇都宮市

管理形態：指定管理者（1期目）

期間：2026/4～2031/3（5年間）

企業体：日本環境ビルテック単独

代表団体：-

構成団体：-

駅数：5駅

現場数：10ヵ所

管理台数：約8,000台





※NCD株式会社は、上記のうち8ヵ所の駐輪場に約800台の駐輪機器を販売・納入、約5,000台分の管理業務を受託





■NCD株式会社について

企業のシステム開発・コンサルティングを推進するシステムインテグレータとして1967年に創業。1997年より駐輪場管理事業に進出し、駐輪場管理システム「EcoStation21(R)」、月極駐輪場管理システム「ECOPOOL(R)」を展開。

コーポレートサイト：https://www.ncd.co.jp/