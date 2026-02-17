I-PEX株式会社(本社：京都市下京区、代表取締役社長執行役員：小西 玲仁、以下 I-PEX)は、ニオイセンサシリーズの最新モデル「noseStick BB(ノーズスティック ビービー)」を2026年2月1日に発売しました。

「noseStick BB」はBluetooth(R) Low Energyによるワイヤレス化とバッテリー駆動を実現したことで、設置自由度を大幅に向上。さらに、マイクとジャイロセンサの搭載や、ソフトウェアのiOSへの対応により、これまでより幅広い用途や環境での活用が可能になりました。





ニオイセンサ「noseStick BB(ノーズスティック ビービー)」(左)とワイヤレスでの計測イメージ





■「noseStick BB」発売の背景

I-PEXは、ニオイセンサシリーズ(「nose@MEMS(ノーズメムス)」「noseStick(ノーズスティック)」)の開発・提供を通じて、ニオイの可視化・定量化によるニオイセンシング技術の社会実装を目指しています。

従来のニオイセンサ製品は有線での測定に特化していたため、設置場所などのハードルがありました。今回発売する「noseStick BB」は、Bluetooth(R) Low Energyによるワイヤレス化とバッテリー駆動を実現したことで、設置の自由度を大幅に向上。ソフトウェアは従来のWindowsおよびAndroidに加え、iOSへも対応しています。





また「noseStick BB」の発売とあわせて、水に溶けにくいガス／水に溶けやすいガスに反応しやすい素子を組み合わせた、新たなニューセンサモジュール(NSM)2種も発売します。





これらの取り組みによって、工場設備などの異臭検知や介護・ヘルスケア分野での状態把握、モビリティにおける車内環境評価をはじめ、幅広い用途や環境でのニオイセンシング技術を活用できる可能性を拡張します。引き続き、I-PEXではニオイセンシングの社会実装を推進していきます。









■「noseStick BB」の特長

●Bluetooth(R) Low Energyによるワイヤレス化を実現

従来のnoseStickは有線接続を前提としていたため、設置場所によっては配線の取り回しや設置工事が負担となるケースがありました。「noseStick BB」ではBluetooth(R) Low Energyによりワイヤレス接続が可能となり、配線が難しい場所でも導入しやすくなりました。





●バッテリー駆動が可能

電源の確保が難しい環境でもセンシングが可能となり、設置場所の自由度が高まります。現場での短期検証や、レイアウト変更を伴う評価にも対応しやすくなります。





●iOSに対応

Windows、Androidに加えiOSにも対応し、利用できる端末の選択肢が広がります。





●マイク、ジャイロセンサおよび温湿度計を搭載

APIを活用することで、ニオイのセンシングに加えて周辺情報も取得可能です。環境条件を踏まえた検証や用途検討に活用できます。





※Bluetooth(R) ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。









■「noseStick BB」製品仕様

製品名 ：noseStick BB(ノーズスティック ビービー)

重さ ：約56g

対応OS ：Android 14以降、Windows 11以降、iOS 16以降、iPadOS 16以降

電源 ：無線使用：リチウムイオン電池 900mAh、有線使用：5V 90mA

搭載センサ：マイク、ジャイロセンサ、温湿度センサ

※マイク、ジャイロセンサ、温湿度センサの情報は

APIを通じて利用可能です

販売価格 ：39,600円(税込)

※本体、カバー、ニューセンサモジュール(NSM)1種を含む









■ニオイセンサモジュール(NSM)ラインナップ

「noseStick BB」および「noseStick」をスマートフォンやPCと接続し、専用アプリケーションでニオイの識別を行います。1つのニューセンサモジュール(NSM)に、10個の検知素子を搭載。ニューセンサモジュール(NSM)はアプリケーションにあわせて交換可能で、専用アプリケーションとともに今後拡充予定です。





・NSM0026：手のひらのニオイから今の気分傾向の判定に適した素子を組み合わせたモジュール

対応アプリケーション：「御機嫌如何※1」

・NSM5029：足部由来のニオイの可視化に適した素子を組み合わせたモジュール

対応アプリケーション：「PunPun※2」

・NSM0039(新製品)：水に溶けにくいガス(ニオイ)に反応しやすい素子を組み合わせたモジュール

・NSM0040(新製品)：水に溶けやすいガス(ニオイ)に反応しやすい素子を組み合わせたモジュール





※1：手のひらをnoseStickにかざすことで、手のひらから発生するニオイ分子を検知・識別し、あなたの今の気分傾向の判定を表示するアプリケーション。

iOS版 ： https://apps.apple.com/jp/app/gokigenikagaapp/id6720721911

Android版： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ipex.nosestick.gokigenikaga





※2：身体の特定の部分をnoseStickにかざすことで、臭いと感じるニオイ分子を識別し、体臭などのニオイの強さを表示するアプリケーション。

iOS版 ： https://apps.apple.com/jp/app/punpunapp/id6756638798

Android版： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ipex.nosestick.punpun









■ニオイセンサについて

I-PEXのニオイセンサは、複数の検知素子が検出する「ニオイ分子のパターン」を認識し、識別するセンサです。

チタン酸ジルコン酸鉛(PZT)の圧電薄膜に異なる感応膜を塗布した検知素子をセンサチップ上に搭載しています。電圧をかけて共振している感応膜にニオイ分子を付着させ、共振周波数の変化から数値データを取得、パターンを照合することによりニオイを識別します。PZTの圧電薄膜を用いたMEMSの活用により小型・低コスト化が見込めるとともに、検知素子の数を増やすことでより多くのニオイを識別可能です。





ニオイセンサ ウェブサイト ： https://corp.i-pex.com/ja/product/sensor/smell

ニオイセンサ オンラインショップ： https://ipex.shop28.makeshop.jp/









■I-PEXのセンサ製品について

I-PEXは独自のセンシング技術を開発し、ロボットなどと人との接触を検知するトルクセンサ「ESTORQ(R)」シリーズや非接触で近接を検知する「Smart Cloth」など協働・安全領域に貢献するセンサ群と、MEMS技術を活かしてニオイを検知する「nose@MEMS(R)」「noseStick(R)」などニオイセンサを提供。産業分野から生活分野、モビリティなど、幅広い用途で、安全性と快適性に貢献する、従来にないソリューションを創出しています。





センサ製品ウェブサイト： https://corp.i-pex.com/ja/product/sensor









■I-PEX株式会社について

I-PEXは、グローバル市場で閃きや驚きという価値を提供する「ものづくりソリューションエキスパート」を意味します。1963年、精密金型メーカーの「第一精工」として誕生。以来、数々の世界初や独自の製品、ソリューションを生み出してきました。現在は「コネクタ」「製造受託(自動車部品及びエレクトロニクス機構部品)」「金型・設備」「MEMSファウンドリ」「エネルギーソリューション」の5つの事業分野を展開。「最・尖端を、世界へ」拡げることで、次代を切り拓く世界のあらゆるお客様とともに、デジタル社会の心躍る価値創造に貢献します。





商号 ： I-PEX株式会社

代表者 ： 代表取締役社長執行役員 小西 玲仁

所在地 ： 〒600-8411 京都市下京区水銀屋町637番地 第五長谷ビル7階

設立 ： 1963年7月10日

資本金 ： 99億6千8百万円(2025年12月31日時点)

事業内容： ・コネクタ事業

・製造受託事業(自動車部品及びエレクトロニクス機構部品)

・金型・設備事業

・MEMSファウンドリ事業

・エネルギーソリューション事業

URL ： https://corp.i-pex.com/ja