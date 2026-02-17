こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
富士マリオットホテル山中湖 ピンク色バンズとライム香るフィッシュケーキが彩る春バーガー「甲斐サーモンとフィッシュケーキの春色バーガー」発売
期間：2026年3月1日（日）〜5月31日（日）
富士マリオットホテル山中湖（山梨県南都留郡山中湖村、支配人：秋本 直行）では、2026年3月1日（日）から5月31日（日）までの期間、レストラン「Grill & Dining G(グリル アンド ダイニング ジー)」にて、春色のピンクバンズに甲斐サーモンのグリルとライム風味のフィッシュケーキを挟んだ「甲斐サーモンとフィッシュケーキの春色バーガー」を発売します。
今春のグルメバーガーは、桜が彩る山中湖の澄んだ湖畔風景を味わいと色合いで表現。淡いピンク色のバンズには、桜花漬けをのせて焼き上げ、ほのかに香る桜とふんわりと軽やかな口当たりが春らしい印象を演出いたします。中には、香ばしく焼き上げた甲斐サーモンと東南アジア料理で使われる柑橘の爽やかな香りが特徴のカティアライムリーフ（こぶみかんの葉）をきかせた「さつま揚げ」のようなスケトウダラのフィッシュケーキを重ね合わせました。東南アジアでは、カティアライムリーフ以外にも様々な香辛料を用いますが、今回は甲斐サーモンとの相性を考え、素材の味を生かした構成に仕上げました。さらに、シャキッとした食感の富士山レタスやディルの香るタルタルソース、アクセントのシラチャ―ソースが、やさしいコクと程よい酸味を添えます。付け合わせにはオニオンリングと紅芯大根のピクルスをご用意し、味わいに変化をもたせました。
湖面の風景と春の味覚を重ね合わせた、桜色の期間限定バーガーをぜひご堪能ください。
「甲斐サーモンとフィッシュケーキの春色バーガー」について
桜が彩る山中湖をテーマに、春らしい色合いと味わいを意識して開発したグルメバーガー。ピンク色のバンズは、見た目の華やかさに加え、具材の味を引き立てるふんわりと軽やかな口当たりが特長です。香ばしくグリルした甲斐サーモンの旨みに、「さつま揚げ」のようなフィッシュケーキを重ね、カティアライムリーフの爽やかな香りが後味に広がります。ディル香るタルタルソースとともに、春らしい味わいをぜひお楽しみください。
期 間 2026年3月1日（日）〜5月31日（日）
時 間 11:00〜13:30（L.O.）、16:30〜21:00（L.O.）
場 所 レストラン「Grill & Dining G」
料 金 4,000円
※上記料金はサービス料・消費税込みの料金です。
※記載のメニュー内容は、変更になる場合がございます。
本件に関するお問合わせ先
（本件に関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先）
富士マリオットホテル山中湖 広報担当： 釜中
TEL：090-4089-8266
E-mail： press@fuji-marriott.com
