¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯°åÌôÉÊ6À®Ê¬9ÉÊÌÜ¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¾µÇ§¤ò¼èÆÀ
Åö¼Ò¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ï¡¢Åö¼Ò¾ðÊó¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ø¸øÊ¿¤«¤ÄÅ¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£À½ÉÊ¤ä¼ÀÉÂ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤ä³ô¼ç¡¦Åê»ñ²È¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¾ðÊóÄó¶¡¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¹¹ð¤ä¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¹ØÆþ¤Î¿ä¾©¤ä¸ÜµÒ¤ÎÍ¶°ø¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Âô°æÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÍäÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÚÂ¼¸µÉ§¡Ë¤Ï¡¢2·î16Æü¤Ë¡¢¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯°åÌôÉÊ6À®Ê¬9ÉÊÌÜ¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¾µÇ§¤ò¼èÆÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¾µÇ§¼èÆÀ¤ò¤·¤¿¥Ó¥é¥¹¥Á¥ó¡¢¥Ç¥¹¥í¥é¥¿¥¸¥ó¡¢¥¨¥ë¥È¥í¥ó¥Ü¥Ñ¥°¡¡¥ª¥é¥ß¥ó¡¢¥¢¥Ê¥°¥ì¥ê¥É±ö»À±ö¿åÏÂÊª¡¢¥Õ¥§¥½¥Æ¥í¥¸¥ó¥Õ¥Þ¥ë»À±ö¤Ï¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯°åÌôÉÊ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¾µÇ§¤µ¤ì¤¿Í¸úÀ®Ê¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À½Â¤ÈÎÇä¾µÇ§¤ò¼èÆÀ¤·¤¿À½ÉÊ
Ìô¸úÊ¬ÎàÌ¾¡§¥¢¥ì¥ë¥®¡¼À¼À´µ¼£ÎÅºÞ
À½ÉÊÌ¾¡§¥Ó¥é¥¹¥Á¥ó¾û20mg¡Ö¥µ¥ï¥¤¡×¡¢¥Ó¥é¥¹¥Á¥óOD¾û20mg¡Ö¥µ¥ï¥¤¡×
ÀèÈ¯ÉÊÌ¾¡§¥Ó¥é¥Î¥¢(R)¾û20mg¡¢¥Ó¥é¥Î¥¢(R)OD¾û20mg
Ìô¸úÊ¬ÎàÌ¾¡§»ýÂ³ÀÁªÂòH1¼õÍÆÂÎÙÉ¹³¡¦¥¢¥ì¥ë¥®¡¼À¼À´µ¼£ÎÅºÞ
À½ÉÊÌ¾¡§¥Ç¥¹¥í¥é¥¿¥¸¥ó¾û5mg¡Ö¥µ¥ï¥¤¡×
ÀèÈ¯ÉÊÌ¾¡§¥Ç¥¶¥ì¥Ã¥¯¥¹(R)¾û5mg
Ìô¸úÊ¬ÎàÌ¾¡§·Ð¸ý·ì¾®ÈÄÁý²ÃÌô¡¿¥È¥í¥ó¥Ü¥Ý¥¨¥Á¥ó¼õÍÆÂÎºîÆ°Ìô
À½ÉÊÌ¾¡§¥¨¥ë¥È¥í¥ó¥Ü¥Ñ¥°¾û12.5mg¡¿25mg¾û¡Ö¥µ¥ï¥¤¡×
ÀèÈ¯ÉÊÌ¾¡§¥ì¥Ü¥ì¡¼¥É(R)¾û12.5mg¡¿25mg
Ìô¸úÊ¬ÎàÌ¾¡§ËÜÂÖÀ·ì¾®ÈÄ·ì¾É¼£ÎÅºÞ
À½ÉÊÌ¾¡§¥¢¥Ê¥°¥ì¥ê¥É¥«¥×¥»¥ë0.5mg¡Ö¥µ¥ï¥¤¡×
ÀèÈ¯ÉÊÌ¾¡§¥¢¥°¥ê¥ê¥ó(R)¥«¥×¥»¥ë0.5mg
Ìô¸úÊ¬ÎàÌ¾¡§²á³èÆ°ç¯æù¼£ÎÅºÞ
À½ÉÊÌ¾¡§¥Õ¥§¥½¥Æ¥í¥¸¥ó¥Õ¥Þ¥ë»À±ö½ùÊü¾û4mg¡¿8mg¡Ö¥µ¥ï¥¤¡×
ÀèÈ¯ÉÊÌ¾¡§¥È¥Ó¥¨¡¼¥¹(R)¾û4mg¡¿8mg
Ìô¸úÊ¬ÎàÌ¾¡§¥¯¥í¥é¥¤¥É¥Á¥ã¥Í¥ë¥¢¥¯¥Á¥Ù¡¼¥¿¡¼
À½ÉÊÌ¾¡§¥ë¥Ó¥×¥í¥¹¥È¥ó¥«¥×¥»¥ë24¦Ìg¡Ö¥µ¥ï¥¤¡×
ÀèÈ¯ÉÊÌ¾¡§¥¢¥ß¥Æ¥£¡¼¥¶(R)¥«¥×¥»¥ë24¦Ìg
Âô°æÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¥µ¥ï¥¤¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
Âô°æÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò
¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉô
TEL¡§06-6105-5718
E-mail¡§koho@sawai.co.jp
Âô°æÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÍäÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÚÂ¼¸µÉ§¡Ë¤Ï¡¢2·î16Æü¤Ë¡¢¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯°åÌôÉÊ6À®Ê¬9ÉÊÌÜ¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¾µÇ§¤ò¼èÆÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¾µÇ§¼èÆÀ¤ò¤·¤¿¥Ó¥é¥¹¥Á¥ó¡¢¥Ç¥¹¥í¥é¥¿¥¸¥ó¡¢¥¨¥ë¥È¥í¥ó¥Ü¥Ñ¥°¡¡¥ª¥é¥ß¥ó¡¢¥¢¥Ê¥°¥ì¥ê¥É±ö»À±ö¿åÏÂÊª¡¢¥Õ¥§¥½¥Æ¥í¥¸¥ó¥Õ¥Þ¥ë»À±ö¤Ï¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯°åÌôÉÊ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¾µÇ§¤µ¤ì¤¿Í¸úÀ®Ê¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìô¸úÊ¬ÎàÌ¾¡§¥¢¥ì¥ë¥®¡¼À¼À´µ¼£ÎÅºÞ
À½ÉÊÌ¾¡§¥Ó¥é¥¹¥Á¥ó¾û20mg¡Ö¥µ¥ï¥¤¡×¡¢¥Ó¥é¥¹¥Á¥óOD¾û20mg¡Ö¥µ¥ï¥¤¡×
ÀèÈ¯ÉÊÌ¾¡§¥Ó¥é¥Î¥¢(R)¾û20mg¡¢¥Ó¥é¥Î¥¢(R)OD¾û20mg
Ìô¸úÊ¬ÎàÌ¾¡§»ýÂ³ÀÁªÂòH1¼õÍÆÂÎÙÉ¹³¡¦¥¢¥ì¥ë¥®¡¼À¼À´µ¼£ÎÅºÞ
À½ÉÊÌ¾¡§¥Ç¥¹¥í¥é¥¿¥¸¥ó¾û5mg¡Ö¥µ¥ï¥¤¡×
ÀèÈ¯ÉÊÌ¾¡§¥Ç¥¶¥ì¥Ã¥¯¥¹(R)¾û5mg
Ìô¸úÊ¬ÎàÌ¾¡§·Ð¸ý·ì¾®ÈÄÁý²ÃÌô¡¿¥È¥í¥ó¥Ü¥Ý¥¨¥Á¥ó¼õÍÆÂÎºîÆ°Ìô
À½ÉÊÌ¾¡§¥¨¥ë¥È¥í¥ó¥Ü¥Ñ¥°¾û12.5mg¡¿25mg¾û¡Ö¥µ¥ï¥¤¡×
ÀèÈ¯ÉÊÌ¾¡§¥ì¥Ü¥ì¡¼¥É(R)¾û12.5mg¡¿25mg
Ìô¸úÊ¬ÎàÌ¾¡§ËÜÂÖÀ·ì¾®ÈÄ·ì¾É¼£ÎÅºÞ
À½ÉÊÌ¾¡§¥¢¥Ê¥°¥ì¥ê¥É¥«¥×¥»¥ë0.5mg¡Ö¥µ¥ï¥¤¡×
ÀèÈ¯ÉÊÌ¾¡§¥¢¥°¥ê¥ê¥ó(R)¥«¥×¥»¥ë0.5mg
Ìô¸úÊ¬ÎàÌ¾¡§²á³èÆ°ç¯æù¼£ÎÅºÞ
À½ÉÊÌ¾¡§¥Õ¥§¥½¥Æ¥í¥¸¥ó¥Õ¥Þ¥ë»À±ö½ùÊü¾û4mg¡¿8mg¡Ö¥µ¥ï¥¤¡×
ÀèÈ¯ÉÊÌ¾¡§¥È¥Ó¥¨¡¼¥¹(R)¾û4mg¡¿8mg
Ìô¸úÊ¬ÎàÌ¾¡§¥¯¥í¥é¥¤¥É¥Á¥ã¥Í¥ë¥¢¥¯¥Á¥Ù¡¼¥¿¡¼
À½ÉÊÌ¾¡§¥ë¥Ó¥×¥í¥¹¥È¥ó¥«¥×¥»¥ë24¦Ìg¡Ö¥µ¥ï¥¤¡×
ÀèÈ¯ÉÊÌ¾¡§¥¢¥ß¥Æ¥£¡¼¥¶(R)¥«¥×¥»¥ë24¦Ìg
Âô°æÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¥µ¥ï¥¤¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
Âô°æÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò
¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉô
TEL¡§06-6105-5718
E-mail¡§koho@sawai.co.jp