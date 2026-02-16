¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ëÉÔÍ×¤Ç»È¤¨¤ëÌµÎÁOCR¥µ¥¤¥È¤Þ¤È¤á¨¢¥¹¥¥ã¥óPDF¤«¤éÊ¸»ú¤ò
»æ¤Î½ñÎà¤ä²èÁü¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÊ¸»ú¤ò¥Çー¥¿²½¤¹¤ë¥Ëー¥º¤Ï¡¢»Å»ö¤äÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Þ¤¹¤Þ¤¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ËÊØÍø¤Ê¤Î¤¬OCR¡Ê¸÷³ØÊ¸»úÇ§¼±¡Ë¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤»¤º¤Ë¥Ö¥é¥¦¥¶¤À¤±¤Ç»È¤¨¤ëÌµÎÁOCR¥µ¥¤¥È¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã¯¤Ç¤â¼ê·Ú¤ËÊ¸»ú¤òÃê½Ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ëÉÔÍ×¤Ç»È¤¨¤ë¥Õ¥êーOCR¥µ¥¤¥È¤ÎÆÃÄ§¤äÁª¤ÓÊý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¡¢ÍÑÅÓÊÌ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥µー¥Ó¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
OCR¡Ê¸÷³ØÊ¸»úÇ§¼±¡Ë¤È¤Ï¡©
OCR¡ÊOptical Character Recognition¡Ë¤È¤Ï¡¢²èÁü¤äPDF¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÊ¸»ú¤òÇ§¼±¤·¤ÆÊÔ½¸²ÄÇ½¤Ê¥Æ¥¥¹¥È¥Çー¥¿¤ËÊÑ´¹¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£¥¹¥¥ã¥ó¤·¤¿½ñÎà¤ä¼Ì¿¿¡¢²èÁü²½¤µ¤ì¤¿PDF¤«¤éÊ¸»ú¤òÃê½Ð¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÆþÎÏºî¶È¤Î¸úÎ¨²½¤ä»ñÎÁºîÀ®¤Î»þ´ÖÃ»½Ì¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥óOCR¤È¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë·¿¥½¥Õ¥È¤Î°ã¤¤
¥ª¥ó¥é¥¤¥óOCR¡§¥Ö¥é¥¦¥¶¾å¤Ç´°·ë¤·¡¢¥½¥Õ¥È¤Î¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ëÉÔÍ×¡£¼ê·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë°ìÊý¡¢½èÍýÂ®ÅÙ¤äÀºÅÙ¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ï¥µー¥Ó¥¹¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë·¿OCR¡§PC¤Ë¥½¥Õ¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤·¤Æ»ÈÍÑ¡£¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó½èÍý¤ä¹âÀºÅÙOCR¡¢ÂçÍÆÎÌPDF¤Î½èÍý¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ëÉÔÍ×OCR¥µ¥¤¥È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
¥½¥Õ¥ÈÉÔÍ×¤ÇÂ¨ÍøÍÑ²ÄÇ½
¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¹¤ë¤À¤±¤ÇOCR½èÍý¤¬²ÄÇ½¡£µÞ¤®¤Îºî¶È¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
PC¡¦¥¹¥Þ¥ÛÎ¾Êý¤ÇÂÐ±þ
Â¿¤¯¤Î¥µ¥¤¥È¤¬¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£³°½ÐÀè¤Ç¤ÎÊ¸»úÇ§¼±¤Ë¤â³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
ÌµÎÁ¤Çµ¤·Ú¤Ë»î¤»¤ë
ÅÐÏ¿ÉÔÍ×¡¦ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢¤Þ¤º¤Ï¼ê·Ú¤Ë»î¤»¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É½èÍý¤ä¥Ö¥é¥¦¥¶´°·ë·¿
°ìÉô¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢½èÍý¸å¤Ë¥Çー¥¿¤¬¼«Æ°ºï½ü¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·ーÊÝ¸î¤ËÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ëÉÔÍ×¤Ç»È¤¨¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¥Õ¥êーOCR¥µ¥¤¥È5Áª
1.2OCR¡ÃÅÐÏ¿ÉÔÍ×¡¦´°Á´ÌµÎÁ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óOCR
2OCR¤Ï¡¢²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ä¥½¥Õ¥È¤Î¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤Ê¤·¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óOCR¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£²èÁü¤äPDF¤ò¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¼«Æ°Åª¤ËÊ¸»úÇ§¼±¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢OCR½é¿´¼Ô¤Ç¤âÌÂ¤ï¤º»È¤¨¤Þ¤¹¡£
ÂÐ±þ·Á¼°¡¦¸À¸ì
¥Õ¥¡¥¤¥ë·Á¼°¡§JPG¡¦PNG¡¦PDF¤Ê¤É¼çÍ×·Á¼°¤ËÂÐ±þ
ÂÐ±þ¸À¸ì¡§ÆüËÜ¸ì¡¦±Ñ¸ì¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¸À¸ìOCR¤ËÂÐ±þ
ÆÃÄ§
´°Á´ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½
¥½¥Õ¥È¤Î¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ëÉÔÍ×
¥Ö¥é¥¦¥¶¤¬¤¢¤ì¤Ð¤É¤ÎÃ¼Ëö¤Ç¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¡ÊWindows¡¦Mac¡¦¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¡Ë
¥á¥ê¥Ã¥È
¼ê·Ú¤µÈ´·²¡§¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÊ¸»úÇ§¼±´°Î»
Ã»»þ´Öºî¶È¤ËºÇÅ¬¡§¿ôËç¤Î²èÁü¤«¤é¥Æ¥¥¹¥È¤òÁÇÁá¤¯Ãê½Ð²ÄÇ½
´Ä¶¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¡§ÆÃÊÌ¤ÊÀßÄê¤ä¥½¥Õ¥È¤¬ÉÔÍ×
2.Google¥É¥é¥¤¥Ö¡ÊGoogle¥ì¥ó¥º¡Ë¡ÃÌµÎÁ¤Ç¹âÀºÅÙ¤ÎOCR
Google¥É¥é¥¤¥Ö¤ÎOCRµ¡Ç½¡ÊGoogle¥ì¥ó¥º¡Ë¤ò»È¤¨¤Ð¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥½¥Õ¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤»¤º¤ËÊ¸»úÇ§¼±¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤·¤¿²èÁü¤äPDF¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Æ¥¥¹¥È¥Çー¥¿¤ËÊÑ´¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ§
¥¯¥é¥¦¥É´°·ë¡§Google¥É¥é¥¤¥Ö¾å¤ÇOCR½èÍý¤¬¤¹¤Ù¤Æ´°Î»
¹âÀºÅÙÊ¸»úÇ§¼±¡§Google¥ì¥ó¥º¤Ë¤è¤ëÀºÅÙ¤Î¹â¤¤OCR
Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¡§ÆüËÜ¸ì¤ò´Þ¤àÂ¿¸À¸ì¤ËÂÐ±þ
ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡ÊGoogle¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÉ¬¿Ü¡Ë
Ãí°ÕÅÀ
¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ÎºÆ¸½À¤¬¤ä¤ä¼å¤¤¡§É½¤äÃÊÁÈ¤ß¤Î¤¢¤ëÊ£»¨¤ÊÊ¸½ñ¤Ç¤ÏÊø¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÏÍøÍÑÉÔ²Ä
¥á¥ê¥Ã¥È
°õºþÊ¸»ú¤ä¥¹¥¥ã¥ó²èÁü¤Ë¶¯¤¤¡§¤¤ì¤¤¤Ê²èÁü¤«¤é¤âÊ¸»ú¤òÃê½Ð²ÄÇ½
¥¯¥é¥¦¥ÉÏ¢·È¤¬ÊØÍø¡§Google¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¼«Æ°ÊÝÂ¸¡¦ÊÔ½¸¤Ç¤¤ë3.olmOCR¡ÃAIÅëºÜ¤Ç¹âÀºÅÙ¤ÊÊ¸»úÇ§¼±
