株式会社青木松風庵（本社：大阪府阪南市、代表取締役：青木一郎）は、2026年2月15日(日)～3月31日(火)の期間、「ストロベリーフェア2026」を開催いたします。甘酸っぱい旬の苺をテーマにした多種多様な和菓子・洋菓子をご用意しました。春らしい苺スイーツは、卒業や入学などのお祝いギフトや、ホワイトデーのプレゼントにもおすすめです。皆さまのご来店をお待ちしております。

《ストロベリーフェア2026》

1.開催期間2026年2月15日(日)～3月31日(火)2.開催店舗◎青木松風庵 全店（月化粧なんば店は一部商品のみ）◎青木松風庵オンラインショップ（配送可能商品のみ）

https://www.shofuan-shop.com

3.一部商品をご紹介

■元祖関西風苺大福 おしゃれ

1個 300円（税込) 、3個入 930円（税込) 、6個入 1,820円（税込) 【お日持ち 要冷蔵／製造日含め１日】柔らかい羽二重餅となめらかな自家製白餡で、みずみずしい苺を丸ごと一粒手包みしました。元祖だからこそできる本物の美味しさです。

■ともちゃんのふわふわスフレ(苺)

1個 230円（税込) 、1箱 1,150円（税込) 【お日持ち 要冷蔵／３日】ふわふわもこもこ食感のスフレ生地で、クリームチーズを使った爽やかな苺クリームをサンド。

■リーフパイ(苺チョコがけ)

1個 230円（税込) 【お日持ち 20日】サクサク食感のリーフパイに、甘酸っぱい苺チョコをコーティングした贅沢な味わい。

■苺のバウムクーヘン

1箱（直径11.5cm）1,400円（税込） 【お日持ち 10日】一層一層丁寧に焼き上げた、しっとりバウムクーヘンに苺のチョコレートをコーティング。ギフトにもおすすめです。

■和菓山（あまおう）

1個 160円（税込) 、5個入 800円（税込） 【お日持ち 15日】二種類の厳選国産豆を使用した白餡に、あまおうの苺ジャムを入れ、しっとり焼き上げた焼きまんじゅう。

いちごのスイーツを詰め合わせたギフトも多数ご用意しております！季節の贈り物やお手土産におすすめです。■会社概要商号 ： 株式会社青木松風庵代表者 ： 代表取締役 青木一郎所在地 ： 〒599-0203 大阪府阪南市黒田453-15設立 ： 1985年10月事業内容： 和菓子・洋菓子の製造及び販売資本金 ： 2,000万円URL ： https://www.shofuan.co.jp