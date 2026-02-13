『交響詩篇エウレカセブン』TV放映開始20年をトリビュート。アーティスト８名が描く新作と関連グッズを展開するポップアップストアを、銀座 蔦屋書店と渋谷サクラステージre-searchにて連続開催。

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社でアートの生活提案を行うCCCアートラボは、『交響詩篇エウレカセブン』放映開始20年をトリビュートし、銀座 蔦屋書店（3月2日〜3月15日）と渋谷サクラステージ4Fのre-search（3月18日〜3月29日）にて、ポップアップストア「Tribute to Eureka Seven POP UP STORE」を連続開催します。2025年4月に放送開始20周年を迎えたTVアニメ『交響詩篇エウレカセブン』。クラブミュージックやサブカルチャーのエッセンスを取り入れつつ、少年少女の成長や、異なる存在との共生を描いた、ボーイ・ミーツ・ガールのストーリーは、今なお多くの人々を魅了し続けています。











1999年愛知県生まれ、グラフィックデザイン/キャラクターデザインを中心にVJとしても活動している。ポップでユーフォリックでありながら不穏な危うさも同時に併せ持つ世界観と、ビデオゲームを想起させるキャラクターデザインは、ユースクラブシーンの空気感と同調しながら拡張してきた。これまでにNCT WISH、水曜日のカンパネラなどのアートワークを手掛けている。