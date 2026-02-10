¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Valuence INFINITIES¡¢·î´©¥ì¥¿¡¼¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¡ª
¡Á¿ä¤·¤¬Êë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÎÄê´üÊØ¡Á
¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÉÚÅÄ ¸÷½Ó¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥×¥í¥À¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¡ÖValuence INFINITIES¡Ê¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹ ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡¼¥º¡Ë¡×¤Ï¡¢ROLLCAKE³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÐÅÄ Ãé»Ê¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó·¿WEB¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö·î´©¥ì¥¿¡¼¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ëè·îÆÏ¤¯¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê±þ±ç¤Î¤«¤¿¤Á
¡Ö·î´©¥ì¥¿¡¼¡×¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤éËè·îÆÏ¤¯¥«¥ì¥ó¥À¡¼·Á¼°¤Î¤ªÊØ¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¹¥¤¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¤Ä¤Ê¤°¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¡¢ËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¼Ì¿¿¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡¢°ì¤Ä¤Î¡ÈºîÉÊ¡É¤È¤·¤Æ¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ë»ÅÎ©¤Æ¡¢Ëè·î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤â¤È¤Ø¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Valuence INFINITIES¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö·î´©¥ì¥¿¡¼¡×¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¸Ä¿Í¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò³«Àß¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¡È¿ä¤·¡É¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ëè·î¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¹¥È¤ËÆÏ¤¤¤¿¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤òÉô²°¤Ë¾þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¾ï¤ÎÉ÷·Ê¤Ë¡È¿ä¤·¡É¤¬¼«Á³¤ÈÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢¡Ö±þ±ç¤¹¤ë¡×¤³¤È¤¬Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Î°ìÉô¤È¤·¤ÆÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯ÂÎ¸³¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î±þ±ç¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¸Ä¿Í¤Ø¤ÎÅÐÏ¿Ê¬¤Ï¤½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼ËÜ¿Í¤Ø¡¢¥Á¡¼¥à¤Ø¤ÎÅÐÏ¿Ê¬¤Ï¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î³èÆ°¤Ø¤È´Ô¸µ¤µ¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¤È¸Ä¿Í¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Ê£¿ô¹ØÆÉ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë¥°¥Ã¥º¹ØÆþ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥À¥ó¥µ¡¼°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î²ÁÃÍ¤äÄ©Àï¤ò»Ù¤¨¤ëÎÏ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë±þ±ç¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁÛ¤¤¤ò·Á¤Ë¤·¡¢Ëè·îÆÏ¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤òÄÌ¤¸¤¿·ÑÂ³Åª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
·î´©¥ì¥¿¡¼ ¥µ¡¼¥Ó¥¹³µÍ×
¡¦Äó¶¡³«»Ï¡§2026Ç¯3·îÊ¬¤è¤ê
¡¦ÈÎÇä²Á³Ê¡§·î³Û400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨½é·î¤Î¤ß¤ª»î¤·²Á³Ê165±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ÂÐ¾Ý¡§Valuence INFINITIES ¥Á¡¼¥àÁ´°÷¡¿¥á¥ó¥Ð¡¼¸Ä¿Í
¡¦ÆâÍÆ¡§Ëè·î1²ó¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¼Ì¿¿¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æþ¤ê¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤òÍ¹Á÷
¡ã»ÅÍÍ¡ä
¡¦¥µ¥¤¥º¡§19.4cm ✕ 9.7cm
¡¦É½ÌÌ¡§Valuence INFINITIES ¥Á¡¼¥à¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¿¥á¥ó¥Ð¡¼¸Ä¿Í²èÁü
¡¦Î¢ÌÌ¡§¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡¦ÍÑ»æ¡§¹âµé¸ü»æ ¥ô¥¡¥ó¥Ì¡¼¥Ü
¡¦ÇÛÁ÷¡§ÉáÄÌÍ¹ÊØ
¡¦¤ªÆÏ¤±ÊñÁõ¡§Æ©ÌÀOPPÉõÆþ
¡¦È¯Á÷Í½Äê¡§Ëè·î21Æüº¢
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¡ã¹ØÆÉÊýË¡¡ä
·î´©¥ì¥¿¡¼¤Ë¤Æ¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¸å¡¢±þ±ç¤·¤¿¤¤¥Á¡¼¥à¤Þ¤¿¤ÏÁª¼ê¤òÁªÂò¤·¡¢¡Ö¤ª»î¤·¹ØÆÉ¡×¤«¤é¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã³Æ¥Ú¡¼¥¸URL¡ä
¡¦¥Á¡¼¥à¡§https://gekkan-letter.jp/@valuence_infinities
¡¦SEIYA¡§https://gekkan-letter.jp/@seiya
¡¦NAOKI¡§https://gekkan-letter.jp/@naoki
¡¦RYOGA¡§https://gekkan-letter.jp/@ryoga
¡¦MASSA¡§https://gekkan-letter.jp/@massa
¡¦MAKO¡§https://gekkan-letter.jp/@mako
¡¦LÓN¡§https://gekkan-letter.jp/@lon
¡¦KEIN¡§https://gekkan-letter.jp/@kein
¡¦TSUKKI¡§https://gekkan-letter.jp/@tsukki
¡¦HIRO10¡§https://gekkan-letter.jp/@hiro10
¡¦MAiKA¡§https://gekkan-letter.jp/@maika
¡¦HARUYA¡§https://gekkan-letter.jp/@haruya
¡¦TATSUKI¡§https://gekkan-letter.jp/@tatsuki
¡¦REN¡§https://gekkan-letter.jp/@ren
¢¨¥Á¡¼¥à¤ÈÁª¼ê¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¹ØÆÉ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤âValuence INFINITIES¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤Î¡È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡É¤ò¤è¤ê°ìÁØ¿¼¤á¡¢±þ±ç¤¹¤ë´î¤Ó¤¬½Û´Ä¤¹¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Valuence INFINITIES
BREAKIN'¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¡Ë¡¢HIPHOP¡Ê¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆHOUSE¡Ê¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Ê¤É³Æ¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÀº±Ô¤ò½¸¤á¡¢¤½¤ÎÍ»¹ç¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¥Á¡¼¥à¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìD.LEAGUE°Ê³°¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤º¥À¥ó¥¹¼çÍ×Âç²ñ¤Ç¤ÎÆþ¾Þ¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¼èÆÀ¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£
¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥·¡¼¥ó¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ë¸Ä¡¹¤ÎÂî±Û¤·¤¿¥¹¥¥ë¤òÉð´ï¤Ë¿¥¤ê¤Ê¤¹SHOWCASE¤ÇÇ¯¡¹À®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢24-25 SEASON¤Ç¤ÏÁí¹ç3°Ì¡¢¤µ¤é¤ËºÇÍ¥½¨¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¾Þ¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
4Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë25-26 SEASON¤ÏSTEEZ¤¬PRODUCER¤È¤Ê¤ê¡¢DIRECTOR¤ËKATSUYA¤ò·Þ¤¨ÂÎÀ©¤ò°ì¿·¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀ®ÀÓ¡¢¸Ä¿Í¤ä¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î²ÄÇ½À¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¸Â³¦¤äÊÉ¤ò¡Ö±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤¿¡ÖGoing Beyond¡×¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¡¢CHAMPIONSHIPÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·Ä©Àï¤òÂ³¤±¤ë¡£
¥Á¡¼¥à¸ø¼°SNS¡§https://linktr.ee/valuence_infinities
¢£ROLLCAKE³ô¼°²ñ¼Ò ³µÍ×
¡¦ÀßÎ©¡§2013Ç¯11·î1Æü
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÀÐÅÄ Ãé»Ê
¡¦ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®18ÈÖ6¹æ ÆüËÜ²ñ´Û5³¬
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
¡¦URL¡§https://rollcake.co/
¢£¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ³µÍ×
¡¦ÀßÎ©¡§2019Ç¯9·î10Æü
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÉÚÅÄ ¸÷½Ó
¡¦ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³¸ÞÃúÌÜ6ÈÖ19¹æMA5
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¡¢µ®¶âÂ°¡¢ÊõÀÐÅù¤ÎÇã¼è¡¦ÈÎÇä
¢¨¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤ÏÅì¾Ú¥°¥í¡¼¥¹»Ô¾ì¾å¾ì ¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¾Ú·ô¥³¡¼¥É¡§9270 ¡¿ https://www.valuence.inc/¡Ë¤Î¥°¥ë¡¼¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÃËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ã¡¡
¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¹Êó¼¼
TEL¡§03-4580-9983¡¡Mail¡§media@valuence.inc
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Valuence INFINITIES
https://linktr.ee/valuence_infinities
¥Á¡¼¥à
https://gekkan-letter.jp/@valuence_infinities
SEIYA
https://gekkan-letter.jp/@seiya
NAOKI
https://gekkan-letter.jp/@naoki
RYOGA
https://gekkan-letter.jp/@ryoga
MASSA
https://gekkan-letter.jp/@massa
MAKO
https://gekkan-letter.jp/@mako
LÓN
https://gekkan-letter.jp/@lon
KEIN
https://gekkan-letter.jp/@kein
TSUKKI
https://gekkan-letter.jp/@tsukki
HIRO10
https://gekkan-letter.jp/@hiro10
MAiKA
https://gekkan-letter.jp/@maika
HARUYA
https://gekkan-letter.jp/@haruya
TATSUKI
https://gekkan-letter.jp/@tatsuki
REN
https://gekkan-letter.jp/@ren
