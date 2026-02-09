平素より医療機関向けセミセルフレジ『OWEN（オーエン）』（https://owen-syspo.com/）をはじめとする当社サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。ORCA No.1(※)サポート事業所、および『OWEN』を運営する株式会社シスポ（京都府京都市、取締役・山中裕樹、梶谷正博、中井貴士）は、2026年2月9日（月）～3月31日（火）までの期間限定で、動物病院様を対象とした「OWEN導入応援！今だけの2大特典プレゼントキャンペーン」を実施いたします。※ 2025年10月ORCA管理機構カンファレンス調べ：6年連続導入件数No.1

■キャンペーン実施の背景

「会計待ち時間の短縮」と、スタッフさんの「業務負担の軽減」は動物病院様の運営における重要課題です。この課題を解決し、かつ機会損失を防ぐ「物販需要」へ即座に対応できる「即戦力仕様」を、特典としてご用意いたしました。

■キャンペーン概要

本キャンペーンでは、導入初日から即戦力としてご活用いただける「2つの機能」を追加費用なしで実装・納品いたします。**期間**： 2026年2月9日（月）～3月31日（火）**特典内容**：**【特典1】通常10万円(税別)のオプション機能「ボタンカスタマイズ」を無償提供**通常は有償オプションとなる「会計ボタンのカスタマイズ」を、今回は無料で実装します。療法食やケア用品など、よく出る商品をワンタッチボタンとして設定することが可能です。これにより、バーコード作成や金額の手入力をゼロにし、会計スピードを向上させます。**【特典2】届いてすぐに使用可能「サイネージ設定」済みで納品**ディスプレイで流したい画像を事前に共有いただければ、当社にて設定を完了させた状態で納品いたします。 ディスプレイにて「おすすめ商品」や「検診案内」などを訴求できるサイネージ機能を、すぐに使える状態で提供します。掲載画像を事前にお預かりし、設定済みの状態で納品するため、導入初日から手間なく「ついで買い」や「再来院」の促進にご活用いただけます。**キャンペーン詳細： https://owen-animal.sfsite.me/**

▼お問い合わせ・お申し込み

**お問い合わせ： https://owen-syspo.com/contact/**今回のキャンペーンを通じて、『OWEN』は今後も医療機関様のニーズに応える機能開発を進め、より快適な診療環境づくりに貢献してまいります。

**＜セミセルフレジ『OWEN』について＞**患者様の会計をスムーズにし、医療機関様の業務負担・ストレスの軽減を可能にするセミセルフレジです。両面タッチパネルで患者様へのご案内もしやすく、クレジットカードや電子マネー、QR決済も利用でき利便性にも優れた商品です。ユーザー様には、リモートによるスピーディなサポートも実施しています。・公式サイト：https://owen-syspo.com/

**＜シスポについて＞**・所在地：京都府京都市山科区竹鼻堂ノ前町46-1京都山科ビル5F・代表者：取締役・山中裕樹、梶谷正博、中井貴士・設立：2015年10月1日・事業内容：医療用情報システムの開発・販売及び保守、情報機器の販売及び保守、システムソリューションの受託開発、保守資産の運用など・電話：075-600-2828・企業サイト：https://sys-po.co.jp