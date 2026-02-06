こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
株式会社サイバーセキュリティクラウド、株式会社VLCセキュリティ社との戦略的営業協業によりクラウドセキュリティ提案を強化
グローバルセキュリティメーカーの株式会社サイバーセキュリティクラウド（本社：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO：小池 敏弘、以下「当社」）は、株式会社VLCセキュリティ（東京都港区、代表取締役社長 兼CEO 石原 紀彦、以下VLCセキュリティ社）と企業のセキュリティ課題解決をより実効性の高いものとすることを目的に、戦略的営業協業を開始しました。本協業により、両社はそれぞれが強みとする領域を相互に補完し、企業のセキュリティ対策における意思決定を支える体制の構築を目指します。
■ 背景と目的
近年、サイバー攻撃は高度化・多様化を続けており、企業においては単一の製品や対策の導入のみでは、十分なセキュリティ水準を確保することが困難になっています。
そのため、自社の現状やリスクを正しく把握した上で、課題に応じた最適な対策を選択・実行することが、これまで以上に重要となっています。
こうした状況を踏まえ、当社は、セキュリティ対策をより効果的に進めるために、技術や製品の提供にとどまらず、課題整理や対策推進の考え方を共有し、各企業の状況に即した提案を行うことが不可欠であると考えてまいりました。
今回、VLCセキュリティ社が有するセキュリティコンサルティングを通じて培われたアセスメントの知見と連携することで、セキュリティ対策における課題や取り組み方の考え方を踏まえた提案が可能となり、企業の適切な意思決定を支援できる体制が整うと判断しました。
一方、VLCセキュリティ社にとっても、課題抽出から解決に向けた具体的な対策の選択肢提示までを一貫して提示できる体制を構築することは、お客さまへの提供価値のさらなる向上につながります。
本協業を通じて両社は、セキュリティに関する初動のアセスメントから対策の検討・導入、さらにはセキュリティ教育を通じた人材・組織の理解促進までを有機的に連動させ、より納得感と実効性の高いセキュリティ体制の構築を支援してまいります。
■ 株式会社サイバーセキュリティクラウド CRO 兼 セールス＆マーケティング本部長
中川 誠一氏からのコメント
近年のセキュリティ対策においては、個別の施策を積み重ねるだけでなく、自社の状況やリスクを正確に捉え、全体を俯瞰した上で判断していく視点が不可欠です。今回の協業は、こうした考え方を企業の意思決定に活かしていくことを目的としています。
当社はVLCセキュリティ社との連携を通じて、お客さまが自社の課題を明確に理解し、納得感を持って次の一手を選択できる環境づくりを支援してまいります。両社の知見を掛け合わせることで、より実効性の高いセキュリティ体制の構築に貢献できるものと考えています。
■ 株式会社VLCセキュリティ 執行役員 CMO マーケティング・ブランディング本部長
宮粼 謙太郎からのコメント
クラウド活用が企業の競争力を左右する現在において、セキュリティは「リスク対策」に留まらず、「事業継続と成長を支える基盤」へと進化しています。
当社は、アセスメント・ファーストのセキュリティ対策を掲げ、最初にお客様のセキュリティ課題と対応の優先順位を可視化することに注力しておりますが、アセスメント結果はあくまで入口であり、可視化されたセキュリティ課題に対し、迅速かつ実効性の高い改善策を適用することが欠かせません。
このたびのサイバーセキュリティクラウド社との協業により、当社のアセスメントで明らかになったクラウドセキュリティ上の課題に対し、実績あるソリューションを組み合わせた一貫した支援が可能となります。
今回の協業を活かし、変化し続けるサイバー脅威に対応した実践的なセキュリティサービスを提供し、お客様の安全なクラウド活用と事業価値の向上に貢献してまいります。
■株式会社サイバーセキュリティクラウドについて
会社名：株式会社サイバーセキュリティクラウド
所在地：〒141-0021 東京都品川区上大崎3-1-1 JR東急目黒ビル13階
代表者：代表取締役社長 兼 CEO 小池敏弘
設立：2010年8月
URL：https://www.cscloud.co.jp
「世界中の人々が安心安全に使えるサイバー空間を創造する」をミッションに掲げ、世界有数のサイバー脅威インテリジェンスを駆使したWebアプリケーションのセキュリティサービスを軸に、脆弱性情報収集・管理ツールやクラウド環境のフルマネージドセキュリティサービスを提供している日本発のセキュリティメーカーです。私たちはサイバーセキュリティにおけるグローバルカンパニーの1つとして、サイバーセキュリティに関する社会課題を解決し、社会への付加価値提供に貢献してまいります。
【株式会社VLCセキュリティについて】
会社名：株式会社VLCセキュリティ
所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目1-40 江戸見坂森ビル
代表者：代表取締役社長 兼CEO 石原 紀彦
設立：1994年9月
URL：https://vlcsecurity.com
VLCセキュリティグループは、「Go Beyond Japan Cyber Security」のミッションのもと、世界最先端の知見と技術を取り入れた以下3つの事業を柱に、日本のサイバーセキュリティの革新を牽引し、社会と産業の発展を支えます。
・業界スタンダードに基づくセキュリティ体制構築およびISMSやPマークを始めとした認証支援を行うコンサルティング事業
・最新の攻撃手法をリアルタイムに反映した実践的で最先端のサイバーセキュリティトレーニング事業
・AIをはじめとする最先端技術の活用と高度な知識を持ったホワイトハッカーによる高度なセキュリティサービス事業
本件に関するお問合わせ先
【報道関係者各位の問い合わせ先】
株式会社サイバーセキュリティクラウド 経営企画部 広報担当：川粼
TEL：03-6416-9996 Mobile：080-4583-2871（川粼）
FAX：03-6416-9997 E-Mail：pr@cscloud.co.jp
■ 背景と目的
近年、サイバー攻撃は高度化・多様化を続けており、企業においては単一の製品や対策の導入のみでは、十分なセキュリティ水準を確保することが困難になっています。
そのため、自社の現状やリスクを正しく把握した上で、課題に応じた最適な対策を選択・実行することが、これまで以上に重要となっています。
こうした状況を踏まえ、当社は、セキュリティ対策をより効果的に進めるために、技術や製品の提供にとどまらず、課題整理や対策推進の考え方を共有し、各企業の状況に即した提案を行うことが不可欠であると考えてまいりました。
今回、VLCセキュリティ社が有するセキュリティコンサルティングを通じて培われたアセスメントの知見と連携することで、セキュリティ対策における課題や取り組み方の考え方を踏まえた提案が可能となり、企業の適切な意思決定を支援できる体制が整うと判断しました。
一方、VLCセキュリティ社にとっても、課題抽出から解決に向けた具体的な対策の選択肢提示までを一貫して提示できる体制を構築することは、お客さまへの提供価値のさらなる向上につながります。
本協業を通じて両社は、セキュリティに関する初動のアセスメントから対策の検討・導入、さらにはセキュリティ教育を通じた人材・組織の理解促進までを有機的に連動させ、より納得感と実効性の高いセキュリティ体制の構築を支援してまいります。
■ 株式会社サイバーセキュリティクラウド CRO 兼 セールス＆マーケティング本部長
中川 誠一氏からのコメント
近年のセキュリティ対策においては、個別の施策を積み重ねるだけでなく、自社の状況やリスクを正確に捉え、全体を俯瞰した上で判断していく視点が不可欠です。今回の協業は、こうした考え方を企業の意思決定に活かしていくことを目的としています。
当社はVLCセキュリティ社との連携を通じて、お客さまが自社の課題を明確に理解し、納得感を持って次の一手を選択できる環境づくりを支援してまいります。両社の知見を掛け合わせることで、より実効性の高いセキュリティ体制の構築に貢献できるものと考えています。
■ 株式会社VLCセキュリティ 執行役員 CMO マーケティング・ブランディング本部長
宮粼 謙太郎からのコメント
クラウド活用が企業の競争力を左右する現在において、セキュリティは「リスク対策」に留まらず、「事業継続と成長を支える基盤」へと進化しています。
当社は、アセスメント・ファーストのセキュリティ対策を掲げ、最初にお客様のセキュリティ課題と対応の優先順位を可視化することに注力しておりますが、アセスメント結果はあくまで入口であり、可視化されたセキュリティ課題に対し、迅速かつ実効性の高い改善策を適用することが欠かせません。
このたびのサイバーセキュリティクラウド社との協業により、当社のアセスメントで明らかになったクラウドセキュリティ上の課題に対し、実績あるソリューションを組み合わせた一貫した支援が可能となります。
今回の協業を活かし、変化し続けるサイバー脅威に対応した実践的なセキュリティサービスを提供し、お客様の安全なクラウド活用と事業価値の向上に貢献してまいります。
■株式会社サイバーセキュリティクラウドについて
会社名：株式会社サイバーセキュリティクラウド
所在地：〒141-0021 東京都品川区上大崎3-1-1 JR東急目黒ビル13階
代表者：代表取締役社長 兼 CEO 小池敏弘
設立：2010年8月
URL：https://www.cscloud.co.jp
「世界中の人々が安心安全に使えるサイバー空間を創造する」をミッションに掲げ、世界有数のサイバー脅威インテリジェンスを駆使したWebアプリケーションのセキュリティサービスを軸に、脆弱性情報収集・管理ツールやクラウド環境のフルマネージドセキュリティサービスを提供している日本発のセキュリティメーカーです。私たちはサイバーセキュリティにおけるグローバルカンパニーの1つとして、サイバーセキュリティに関する社会課題を解決し、社会への付加価値提供に貢献してまいります。
【株式会社VLCセキュリティについて】
会社名：株式会社VLCセキュリティ
所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目1-40 江戸見坂森ビル
代表者：代表取締役社長 兼CEO 石原 紀彦
設立：1994年9月
URL：https://vlcsecurity.com
VLCセキュリティグループは、「Go Beyond Japan Cyber Security」のミッションのもと、世界最先端の知見と技術を取り入れた以下3つの事業を柱に、日本のサイバーセキュリティの革新を牽引し、社会と産業の発展を支えます。
・業界スタンダードに基づくセキュリティ体制構築およびISMSやPマークを始めとした認証支援を行うコンサルティング事業
・最新の攻撃手法をリアルタイムに反映した実践的で最先端のサイバーセキュリティトレーニング事業
・AIをはじめとする最先端技術の活用と高度な知識を持ったホワイトハッカーによる高度なセキュリティサービス事業
本件に関するお問合わせ先
【報道関係者各位の問い合わせ先】
株式会社サイバーセキュリティクラウド 経営企画部 広報担当：川粼
TEL：03-6416-9996 Mobile：080-4583-2871（川粼）
FAX：03-6416-9997 E-Mail：pr@cscloud.co.jp