こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
マイナンバーの視覚的保護とスキミング対策を両立したアイテムを新発売！〜カードに貼ったまま使える目隠しステッカーとスキミングも防止するWブロックケース〜
株式会社サクラクレパス（本社：大阪府大阪市代表取締役社長：西村彦四郎以下「サクラクレパス」）は、マイナンバーカードの個人番号の視覚的な保護と利便性・安全性を両立する「マイナンバー目隠しステッカー」と「マイナンバーWブロックケース」を2026年2月中旬より販売開始します。
個人情報保護への関心がますます高まる中、日常で使用する際のマイナンバーカードの見え方・扱い方にも配慮が求められています。不特定多数の人がいる空間で使用する際の不安や、IC情報の不正読み取り（スキミング）への懸念があることを受け、「安心」と「安全」を同時に叶える商品をそれぞれ2017年、2018年に発売しました。「マイナンバー目隠しステッカー」は、カード表面の個人番号を視覚的に隠しつつカードリーダーでの認証を妨げない利便性を実現、「マイナンバーWブロックケース」は、目隠し機能にスキミング防止機能を組み合わせた2重のセキュリティを確保した商品です。今回、ご好評の両商品より子育て世代に好まれるデザインを新たに発売することとしました。
商品概要 〜個人番号目隠し〜
商品名： マイナンバー目隠しステッカー
発売日： 2026年2月中旬より
デザイン： 星柄、ブロック柄
サイズ： H53×W84×D0.2mm
重量： 3g
価 格： 550円(税込)
販売場所： 全国の書店・文具店等
商品ページ： https://www.craypas.co.jp/products/office/038/051616.html
▼ステッカーを貼付したままカードリーダーで読み取り可能
マイナンバーカードの個人番号を目隠ししながら、カードリーダーで読み取りができるため、持ち歩き時の安心と利便性を両立。
再剥離・再粘着の可能な自己粘着型弾性シートを使用しているため、何度も剥がしたり貼ったりすることができ、カードに貼付したまま利用できる。 実用新案登録 第3214477号 取得済
右下隅が、指や爪がかかりやすりクボミ形状なので、ステッカーを剥がす作業が容易にできる。
商品概要 〜個人番号目隠しとスキミング防止〜
商品名： マイナンバーWブロックケース
発売日： 2026年2月中旬より
デザイン： チェック柄
サイズ： H91×W59×D3mm
重量： 12g
価 格： 1,320円(税込)
販売場所： 全国の書店・文具店等
商品ページ： https://www.craypas.co.jp/products/office/038/050172.html
▼スキミングと目隠しの2重のセキュリティで個人番号を保護
目隠し機能に加え、スキミング防止機能を備えた2重のセキュリティで、個人番号を保護。外部からの不正読み取りリスクを低減。
カードをケースに入れるだけで個人番号が見えないように設計されており、日常で利用する際の不安を軽減。
本件に関するお問合わせ先
株式会社サクラクレパス 広報宛
TEL：06-6910-8813
サクラクレパスお客様相談室
TEL：06-6910-8818
個人情報保護への関心がますます高まる中、日常で使用する際のマイナンバーカードの見え方・扱い方にも配慮が求められています。不特定多数の人がいる空間で使用する際の不安や、IC情報の不正読み取り（スキミング）への懸念があることを受け、「安心」と「安全」を同時に叶える商品をそれぞれ2017年、2018年に発売しました。「マイナンバー目隠しステッカー」は、カード表面の個人番号を視覚的に隠しつつカードリーダーでの認証を妨げない利便性を実現、「マイナンバーWブロックケース」は、目隠し機能にスキミング防止機能を組み合わせた2重のセキュリティを確保した商品です。今回、ご好評の両商品より子育て世代に好まれるデザインを新たに発売することとしました。
商品名： マイナンバー目隠しステッカー
発売日： 2026年2月中旬より
デザイン： 星柄、ブロック柄
サイズ： H53×W84×D0.2mm
重量： 3g
価 格： 550円(税込)
販売場所： 全国の書店・文具店等
商品ページ： https://www.craypas.co.jp/products/office/038/051616.html
▼ステッカーを貼付したままカードリーダーで読み取り可能
マイナンバーカードの個人番号を目隠ししながら、カードリーダーで読み取りができるため、持ち歩き時の安心と利便性を両立。
再剥離・再粘着の可能な自己粘着型弾性シートを使用しているため、何度も剥がしたり貼ったりすることができ、カードに貼付したまま利用できる。 実用新案登録 第3214477号 取得済
右下隅が、指や爪がかかりやすりクボミ形状なので、ステッカーを剥がす作業が容易にできる。
商品概要 〜個人番号目隠しとスキミング防止〜
商品名： マイナンバーWブロックケース
発売日： 2026年2月中旬より
デザイン： チェック柄
サイズ： H91×W59×D3mm
重量： 12g
価 格： 1,320円(税込)
販売場所： 全国の書店・文具店等
商品ページ： https://www.craypas.co.jp/products/office/038/050172.html
▼スキミングと目隠しの2重のセキュリティで個人番号を保護
目隠し機能に加え、スキミング防止機能を備えた2重のセキュリティで、個人番号を保護。外部からの不正読み取りリスクを低減。
カードをケースに入れるだけで個人番号が見えないように設計されており、日常で利用する際の不安を軽減。
本件に関するお問合わせ先
株式会社サクラクレパス 広報宛
TEL：06-6910-8813
サクラクレパスお客様相談室
TEL：06-6910-8818