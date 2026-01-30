フリアンドリース(Friendries)シグネチャーボンボン10個入





加藤貿易株式会社(所在地：東京都中央区 代表取締役：加藤 克也)は、2026年1月より日本初上陸となるオランダ発のアートチョコレートブランドFriandries(フリアンドリース)を、数量限定で展開いたします。

1月中旬より先行販売を行っておりましたが、ご好評につき2月2日より一般販売を開始する予定です。





本商品は、当社が昨年立ち上げた新ブランド「モノプロ(MonoPro)」内のキュレーションブランドとして取り扱うもので、チョコレートを「味わうもの」から「体験するもの」へと昇華させた、アーティスティックなボンボンショコラです。









■ 受賞歴を誇るショコラティエが生み出す、チョコレートという表現





Friandries(フリアンドリース)は、2017年にオランダで誕生したショコラティエブランドです。

創業者であるドリス・ミシェルス氏は、テレビ番組「De Chocoladeshow(チョコレートショー)」での優勝をはじめ、「De Lekkerste Bonbon van Nederland(オランダで最も美味しいボンボン)」にてファイナリストに選出されるなど、その独創性と味づくりで注目を集めてきました。

祖父母の家の屋根裏部屋から始まったチョコレートづくりは、現在オランダ・ティルブルフの工房へと拠点を移しながらも、「自分の感覚を信じ、自由に表現する」という姿勢を変えることなく、チョコレートと向き合い続けています。









■ 「境界を越え、チョコレートを“体験”へ」

フリアンドリースが目指すのは、チョコレートを単なる菓子として消費するのではなく、見た目に心が動き、香りに期待が高まり、口の中で味が広がり、余韻が残る--

そうした一連の流れを、ひとつの“体験”として届けることです。

味・形・香り・色・アート性。

これまで別々に語られてきた要素を、無理なくひとつに結びながら、予想外でありながらも、どこか心にすっとなじむチョコレートを生み出しています。









■ 職人の手仕事が生み出す、一粒一体験





すべてのボンボンは、自社工房にてショコラティエが一粒ずつ丁寧に手作業で仕上げています。

極薄のシェルに包まれたフィリングを主役に、甘味・酸味・苦味・旨味のバランスを繊細に設計。

同じチョコレートは二つと存在せず、一粒ごとに完結した味覚体験が広がります。









■ 原材料への配慮と、表現を支える発酵技術





使用するチョコレートは、フランスの老舗メーカー Cacao Barry(カカオ・バリー)社製。

選抜酵母を用いた発酵技術「Q-Fermentation(TM)」により、雑味が出にくく、カカオ本来の香りや旨みが穏やかに、そしてクリアに引き出されています。

繊細で複雑なフレーバーを重ねても味の輪郭が崩れにくい点は、フリアンドリースの表現力を支える重要な要素です。

また、カカオ・バリー社は独自のサステナビリティプログラムを通じて、サステナブルなカカオ調達に取り組んでいます。

原材料の背景にも目を向け、生産環境や地域社会への配慮を重視した姿勢は、フリアンドリースのものづくりの考え方とも深く重なります。

当社はこれまで、環境や社会との関わりを意識したものづくりに継続して取り組んできましたが、

品質の追求と責任ある調達姿勢が自然に両立している点に共感し、本ブランドを日本でご紹介するに至りました。









■ キュレーションブランドについて

本ブランドは、当社が昨年立ち上げた「モノプロ(MonoPro)」におけるキュレーションブランドのひとつとなります。キュレーションブランドとは、まだ広く知られていないものの確かな価値を持つ国内外のモノを当社の視点で丁寧に選び、生産者の想いや背景ごと暮らしに届けていく取り組みです。フリアンドリースのアーティスティックな表現と誠実なものづくりの姿勢は、この考え方と重なり、日本でご紹介するブランドとして選定しました。









■ 当社コメント

当社は、機能や価格だけでは語りきれない「心に残るモノ」を、日本のお客様に届けたいと考えてきました。フリアンドリースのチョコレートに初めて触れたとき、まず惹かれたのは、その美しさと発想の自由さでした。一粒一粒が小さなアート作品のようで、箱を開けた瞬間から体験が始まる--そんな印象を受けました。味・香り・色・形を通して感情を表現するというフリアンドリースの考え方は、当社が「モノプロ」で大切にしている、“モノを通じて暮らしに小さな豊かさを添える”という価値観とも重なります。

アートを鑑賞するように、時間をかけて味わう。そんな新しいチョコレート体験を、日本のお客様にも楽しんでいただけたらと考えています。









■商品概要

・商品名

シグネチャー ボンボン 10個入りセット





・カテゴリー

チョコレート菓子(ボンボン・プラリネ)





・商品コンセプト

「境界を越え、チョコレートを“体験”へ」

一粒ごとに完結する味わいを通じて、アートを鑑賞するような時間を楽しむボンボンショコラ。





・フレーバー詳細(10種アソート)

1. What a melon(スイカ × ミント)

2. Neon Berry(いちご × ラベンダー × スミレ)

3. Hypnotize C(トンカ豆 × ベルガモット)

4. Pop damn corn(塩味ポップコーン × ブールノワゼット)

5. Pear harbor(洋梨 × カラマンシー × ピーカンナッツ)

6. Bitter sour symphony(コーヒー × すだち)

7. Yu-to-the-zu(味噌 × 柚子 × 米酢)

8. The ABC(アプリコット × バジル)

9. Ginger spice(生姜 × マンゴー × シナモン)

10. Princess peach(桃 × ティムットペッパー)





・価格：7,560円(税込)

ティザーサイト： https://monopro.life/blog/friandries_teaser/









■会社概要

会社名 ： 加藤貿易株式会社

代表者 ： 代表取締役 加藤 克也

所在地 ： 東京都中央区新川1-3-21 BIZ SMART茅場町211

設立 ： 2009年6月

事業内容： クリエーションブランド(自社ブランド)および

キュレーションブランド(パートナーブランド)の企画・製造・販売

URL ： https://katotrade.com





■加藤貿易株式会社 新ブランド「モノプロ(MonoPro)」について

加藤貿易株式会社は、「まだ誰も気づいていない“ほしいもの”を見つけ、暮らしに寄り添うかたちで届ける」ことを企業理念としています。当社が大切にしているのは、単なる商品の販売にとどまらず、モノを通じて「誰かの暮らしを少し良くすること」、そして「その価値をお客様と共に育てていくこと」です。

昨年、当社は従来の「モノプロダクション事業」を進化させ、新ブランド「モノプロ(MonoPro)」を立ち上げました。モノプロが見つめるのは、日常の中で気づかれにくいけれど確かに存在する“ほしい”という気持ちです。私たちはその小さな声を丁寧にすくい取り、毎日の暮らしを快適にするモノとして形にしてお届けします。





★モノプロ 公式サイト

https://monopro.life/





