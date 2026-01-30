こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
NEXYZ.が信金中央金庫と省エネ・脱炭素設備導入に向け連携
株式会社NEXYZ.Group（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長兼グループ代表 近藤太香巳 証券コード：4346）の連結子会社である株式会社NEXYZ.（ネクシーズ）は、信金中央金庫（理事長：柴田 弘之、以下、信金中金）と、中小企業の脱炭素化支援および地域経済の活性化を目的に、連携を開始しました。
NEXYZ.は、全国151の銀行・信用金庫・信用組合と業務提携を行い、39の地域拠点を中心に、省エネ設備の導入支援を通じた地域密着型の営業活動を展開しています。本連携により、信金中金のネットワークとNEXYZ.の専門性とを融合し、全国の信用金庫取引先企業に対して、省エネ設備導入・エネルギーコスト削減をはじめとした脱炭素化支援をしてまいります。
政府が掲げる「2050年カーボンニュートラル」の実現に向け、地域経済の中小企業においても脱炭素経営への転換が急務となっています。一方で、設備投資の負担や専門知識の不足などにより、対応は遅れています。
信金中金では、業界独自の「しんきんグリーンプロジェクト」を推進しており、全国の信用金庫を通じて中小企業の脱炭素化を支援しています。NEXYZ.との連携は、同プロジェクトの一環として、地域における省エネ・再エネ導入支援の拡充を図るものです。
これにより「金融×脱炭素×地域振興」の好循環を生み出し、地域社会全体のグリーントランスフォーメーションを後押しします。
▼株式会社NEXYZ.
事 業：エンベデッド・ファイナンス事業
サービス：「ネクシーズZERO」企業・自治体向け設備導入支援（初期投資0円・月額料金制）
・151社の金融機関とのパートナーシップ、および11の地域子会社39拠点のネットワークで、地域に根差した事業展開を行っています。
・省エネ設備の導入実績は12万件を突破しており、これによるCO₂排出削減量は累計249万トンに達しています。（2025年12月末時点）
・また、2020年には環境大臣より「エコ・ファースト企業」に認定されており、国内わずか102社の環境トップランナー企業の一員として、責任ある脱炭素支援を行っています。
本件に関するお問合わせ先
株式会社NEXYZ.Group
グループ広報・IR（担当：嶋田）
TEL：03-6415-1178
MOBILE：090-7135-5085
Mail：pr_ir@nexyzgroup.jp
関連リンク
「株式会社NEXYZ.」コーポレートサイト
https://www.nexyz.jp/
「ネクシーズZERO」サービスサイト
https://service.nexyz-zero.jp/
