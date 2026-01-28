¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥é¥ó¥¥ó¥° »Ò¤É¤âÁí¹ç¤Ï¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¤¬1°ÌÃ¥´Ô¡¢¤ª¤ó¤Ê¤Î»Ò¤Ï¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤¬1°Ì ¡Á2025Ç¯Ä´ºº ¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì10¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤´¾Ò²ð¡Á
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÀÐÀî Ë¡Ë¤Ï¡¢3¡Á12ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÀ¸³è¹ÔÆ°¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¿Íµ¤¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡¢»Ò¤É¤â¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Ç¡¼¥¿¡ÖKids/ex¡×¢¨1¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÄ´ºº¡Ê2025Ç¯10·îÅÙ¡¦Åìµþ50Ò·÷¡Ë¤è¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿Íµ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¢¨2¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
3¡Á12ºÐÃË½÷¤Î¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ï¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¡£2024Ç¯10·îÅÙÄ´ºº¡ÊÁ°²ó¡Ë2°Ì¤«¤é¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢2023Ç¯Ä´ºº¤Ö¤ê¤Ë¼ó°Ì¤òÃ¥´Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¥·¥ê¡¼¥º¤¬45¼þÇ¯¡¢Ì¡²èÏ¢ºÜ¤¬55¼þÇ¯¤ÈÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì¿Íµ¤¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£2°Ì¤Î¡ÖÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¡×¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËNintendo Switch 2¸þ¤±¥½¥Õ¥È¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ä¸ÂÄê¥«¥Õ¥§¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÅ¸³«¤¬¿Íµ¤¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ú¤ª¤È¤³¤Î»Ò¡Û1°Ì¤Ï¼ø¶È¤Ë¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëMINECRAFT¡¢µ´ÌÇ¤Î¿Ï¤âÂç¤¤¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×
¤ª¤È¤³¤Î»Ò1°Ì¤Ï¡ÖMINECRAFT¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡Ë¡×¡£¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¶µ°é¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¾®³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤Ç¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿»Æ©¤·¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2°Ì¤Ïº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¡×¡£7°Ì¤Î¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¡×¤Ï¡¢Á°²ó17°Ì¤«¤éÂçÉý¤Ë¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿·à¾ìÈÇºîÉÊ¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Íµ¤¤ÎºÆÇ³¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢4°Ì¤Î¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡Ê¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼´ØÏ¢¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Ê£¿ô¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤ª¤ê¿Íµ¤¤Î¹â¤µ¤¬¸«¤Æ¤È¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ú¤ª¤ó¤Ê¤Î»Ò¡Û¤Á¤¤¤«¤ï¤¬1°Ì¡¢¥¯¥í¥ß¤â¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×
¤ª¤ó¤Ê¤Î»Ò1°Ì¤Ï¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¡£2025Ç¯¤Ï¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤ÎÅ¸³«¤Ë²Ã¤¨¡¢½é¤ÎÂç·¿ÂÎ¸³·¿»ÜÀß¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¥Ñ¡¼¥¯¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤¬Â³¤¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡×¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ì¿Íµ¤¤Ç3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£4°Ì¤Î¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¤Ï¡¢Á°²ó7°Ì¤«¤é½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Ë20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢Æ±Ç¯¤Ë50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¡Êº£²ó7°Ì¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥°¥Ã¥º¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¿Íµ¤¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢2°Ì¡Ö¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡×¤Ê¤É¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Â¿¿ô¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¡ØKids/ex¡Êhttps://www.videor.co.jp/service/media-data/kidsex.html¡Ë¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
3¡Á12ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÀ¸³è¹ÔÆ°¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¿Íµ¤¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡¢»Ò¤É¤â¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤¹¡£
3¡Á12ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¡ÖACR/ex¡Êhttps://www.videor.co.jp/service/media-data/acrex.html¡Ë¡×¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Ø¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¿»Æ©¾õ¶·¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤Î¥á¥Ç¥£¥¢ÀÜ¿¨¾õ¶·¡¢À¸³è¹ÔÆ°¡¢°Õ¼±¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¿Æ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2 ¿Íµ¤ÅÙ¡ÄÍ¸úÂÐ¾Ý¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹¥¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¡Ê https://www.videor.co.jp/ ¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò´Þ¤àÆ°²è¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ç¡¼¥¿¡õ¥·¥¹¥Æ¥à²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£1962Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°Î¨¥Ç¡¼¥¿¤òÄó¶¡¤¹¤ëÄ´ººµ¡´Ø¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°Î¨Ä´ºº¤ä³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢¥Ç¡¼¥¿¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Ç¡¼¥¿¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸øÀµ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤È¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤»ØÉ¸¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢´ë¶È¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ÝÂê²ò·è¤ò¥È¡¼¥¿¥ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢ÃÎ·Ã¤È¾ðÇ®¤Ç¥Ç¡¼¥¿¡õ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¶î»È¤¹¤ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤Î°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
