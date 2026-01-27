こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
多摩大学 卒業生で、多摩大学スキークラブ所属の女子モーグル・デュアルモーグル選手、冨 日向子選手がミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック代表に選出！
冨郄 日向子選手は、小学校1年生でモーグルと出会い、４年生から本格的に競技の道に挑み、ダイナミックな滑りと高難度のエアを武器に、2021年、2022年のシーズンには、全日本スキー連盟強化指定選手Sランク（男女合わせてわずか4名）に選出され、北京オリンピックに出場。日本モーグル界を担うトップアスリートとして活躍してきました。
多摩大学在学中は、中村その子ゼミに所属し、マーケティング理論を学びながら、競技活動と並行して、忙しいスケジュールの日々でも、授業やゼミには出席し、学びを大切にする学生でした。現在は、多摩大学学生課の職員でもあり、学生の励みになる人材として、多摩大学を挙げて、冨郄選手を応援しています。
冨郄 日向子選手は今シーズンのワールドカップでは、安定した好成績を収めていて、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック代表に選出されたニュースが、１月26日、TEAM JAPANを含む各メディアで報じられました。
多摩大学スキークラブ https://ski.tamauniv.jp/
▼本件に関する問い合わせ先
学長室
高野 智
住所：東京都多摩市聖ヶ丘4-1-1
TEL：042-337-7300
FAX：042-337-7103
メール：hisho@gr.tama.ac.jp
