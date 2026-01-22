Åì³¤Íý²½¡¢¡Öintra-mart(R)¡×¤Ç»ÅÆþ¤ìÀè350¼Ò¤È¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¡¼ÒÆâ³°¤Î¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤òÁê¸ßÏ¢·È¤·¸úÎ¨²½¤¹¤ë´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ
³ô¼°²ñ¼Ò£Î£Ô£Ô¥Çー¥¿ ¥¤¥ó¥È¥é¥Þー¥È(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ãæ»³ µÁ¿Í¡¢°Ê²¼ ¥¤¥ó¥È¥é¥Þー¥È¼Ò)¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÅì³¤Íý²½(ËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ã°±©·´Âç¸ýÄ®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆóÇ·Í¼ ÍµÈþ¡¢°Ê²¼ Åì³¤Íý²½¼Ò)¤¬Ä´Ã£¶ÈÌ³¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥¤¥ó¥È¥é¥Þー¥È¼Ò¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¡¦¥íー¥³ー¥É¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¢¨1¡Öintra-mart(R)¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
»ÅÆþÀè¥Ýー¥¿¥ë¤È¼ÒÆâ¥ïー¥¯¥Õ¥íー´ðÈ×¤òÁê¸ßÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤Î¸úÎ¨²½¤È¼ÒÆâ³°¤ò¤Ä¤Ê¤°¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Î¹½ÃÛ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£intra-martÆ³Æþ¤ÎÇØ·Ê
°¦ÃÎ¸©¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¼ê¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¥áー¥«ー¤ÎÅì³¤Íý²½¼Ò¤Ï¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ä¥·¥Õ¥¿ー¡¢¥ー¡¢¥·ー¥È¥Ù¥ë¥È¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤Ë²Ã¤¨¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖZENAIM¡×¤ä¼ÒÍ¼Ö´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖBqey¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿·ÎÎ°è¤Î»ö¶È¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¡¢Â¿³ÑÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åì³¤Íý²½¼Ò¤Ç¤Ï2019Ç¯¤è¤ê¡¢Á´¼ÒÅý°ì¤Î¼ÒÆâ¿½ÀÁ¶ÈÌ³¤ÎÀ°È÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Öintra-mart¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢¥áー¥ë¤ä»æ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¼ÒÆâ¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿½ÀÁ¥ëー¥ë¤ÎÅý°ì¤ä¾µÇ§¥×¥í¥»¥¹¤Î²Ä»ë²½¤Ê¤É¡¢¼ÒÆâ¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤¬Ãå¼Â¤Ë¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢350¼Ò°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ë»ÅÆþÀè¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê¼êË¡¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢½ñÎà¤Î¶¦Í¡¦³Æ¼ï¿½ÀÁ¤Ï¸ÄÊÌ¥áー¥ë¤ä»æ¤Î¼õÉÕ¤¬¼çÎ®¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥áー¥ë¤Î¸«Íî¤È¤·¤Ë¤è¤ë¿½ÀÁ¥×¥í¥»¥¹¤ÎÄäÂÚ¤ä»æ½ñÎà¤ÎÊ¶¼º¤Ê¤É¤¬È¯À¸¤·¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨À¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÌÌ¤Î²ÝÂê¤â¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢Åì³¤Íý²½¼Ò¤Ï»ÅÆþÀè¤È¤Î¾ðÊó¶¦Í¤ä¿½ÀÁ¶ÈÌ³¤ò°ì¸µ²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼ÒÆâ¥ïー¥¯¥Õ¥íー´ðÈ×¤ÈÆ±¤¸¡Öintra-mart¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ÅÆþÀè¥Ýー¥¿¥ë¤Î¹½ÃÛ¤ËÃå¼ê¡£»ÅÆþÀè¤«¤é¤Î¿½ÀÁ¤ÏÄ´Ã£¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ê£¿ôÉôÌç¤Ë¸Ù¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢´ûÂ¸¤Î¼ÒÆâ¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤È»ÅÆþÀè¥Ýー¥¿¥ë¤Î2¤Ä¤Î´Ä¶¤òÏ¢·È¤µ¤»¤ëÊý¼°¤òºÎÍÑ¤·¡¢¼ÒÆâ³°¤ò°ÂÁ´¤Ë¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤°»ÅÁÈ¤ß¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³µÍ×¿Þ
¢£intra-mart¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³
¡¦Ê£»¨¤Ê¾µÇ§¥Õ¥íー¤Ø¤Î½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ¤È¹â¤¤µ¡Ç½À
¡¦´ûÂ¸¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÍÆ°×¤ÊÏ¢·È
¡¦Âçµ¬ÌÏÍøÍÑ¤ËÅ¬¤·¤¿¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÂÎ·Ï
¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÈÍøÊØÀ¤òÎ¾Î©¤·¡¢¼ÒÆâ³°¤Î¶ÈÌ³¤ò¤Ä¤Ê¤°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à
¢£intra-mart¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì
¡¦¿½ÀÁ¤Î²óÍ÷¥êー¥É¥¿¥¤¥à¤¬ÂçÉýÃ»½Ì(2～3Æü¢ªÈ¾Æü)
¡¦½ñÎàÊ¶¼º¤ä¥áー¥ë¸«Íî¤È¤·¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¡¢¿ÊÄ½´ÉÍý¤¬³Î¼Â²½
¡¦Ä¾´¶Åª¤ÊUI¤Ë¤è¤ê¡¢»ÅÆþÀèÂ¦¤Ç¤Î±¿ÍÑÄêÃå¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¹Ô
¡¦´ûÂ¸¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤¬ºÇÅ¬²½¤µ¤ì¡¢ºî¶ÈÉé²Ù¤òºï¸º
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¡¦³«È¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥È¥é¥Þー¥È¼Ò¤Î¥»ー¥ë¥¹¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥Çー¥¿Åì³¤( https://www.nttdata-tokai.co.jp/ )¤¬¥Èー¥¿¥ë¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åì³¤Íý²½¼Ò¤Ïº£¸å¡¢»ÅÆþÀè¥Ýー¥¿¥ë¤ÎÅ¬ÍÑÈÏ°Ï¤ò³ÈÂç¤·¡¢¼ÒÆâ³°¤Î¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ò¤è¤ê¹¤¯intra-mart¤Ë½¸Ìó¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¤Î³èÍÑ¤ò¿Ê¤á¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏAI¤Ë¤è¤ë¹âÅÙ¤Ê¸úÎ¨²½¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥È¥é¥Þー¥È¼Ò¤â°ú¤Â³¤À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹²þ³×¤Î¼Â¸½¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ»öÎã¤Î¾ÜºÙ¤ÏÅö¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
https://www.intra-mart.jp/case-study/006472.html
¢¨1¡§¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¡¦¥íー¥³ー¥É¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢´ë¶ÈÆâ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ±°ì¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¾å¤Ë½¸Ìó¤·¡¢ºÇ¿·¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ITÅê»ñ¤Î¸úÎ¨²½¤È¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ÎºÇÅ¬²½¡¦É¸½à²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Î¥Õ¥ë¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó²½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëµ¡Ç½¤ÈAPI¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È·²¤òÂ¿¿ô¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤«¤Ä½ÀÆð¤Ê¥íー¥³ー¥É¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó³«È¯¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥°¥ëー¥×´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤Ç¤Î¶¦Æ±ÍøÍÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¯¥é¥¦¥ÉÍøÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
https://www.intra-mart.jp/whats.html
¢£³ô¼°²ñ¼Ò£Î£Ô£Ô¥Çー¥¿ ¥¤¥ó¥È¥é¥Þー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò£Î£Ô£Ô¥Çー¥¿ ¥¤¥ó¥È¥é¥Þー¥È¤Ï¡¢Web¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤Î¤¿¤á¤Î¾¦ÍÑ¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯À½ÉÊ¡Öintra-mart¡×¤Î³«È¯¤ª¤è¤ÓÈÎÇä¤òÃæ¿´¤Ë»ö¶ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1998Ç¯¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤¬´ë²è¡¢³«È¯¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¡¢¶ÈÌ³¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È·²¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥·¥êー¥º¤Ï¡¢2025Ç¯3·îËö»þÅÀ¤Ç11,900¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë´ë¶È¤ØÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢200¼Ò°Ê¾å¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¦¤Ë¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¶µ°é¡¢±¿ÍÑ»Ù±ç¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥Èー¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò£Î£Ô£Ô¥Çー¥¿ ¥¤¥ó¥È¥é¥Þー¥È
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Ãæ»³ µÁ¿Í
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2000Ç¯2·î
»ñËÜ¶â¡¡¡§ 7²¯3,875Ëü±ß
Çä¾å¹â¡¡¡§ ¡ãÏ¢·ë¡ä118²¯2,900Ëü±ß(2025Ç¯3·î´ü)
½¾¶È°÷¿ô¡§ ¡ãÏ¢·ë¡ä483Ì¾(2025Ç¯3·îËö»þÅÀ)
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¡Öintra-mart¡×¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¦ÊÝ¼é¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÆ³Æþ¤Ë´Ø¤¹¤ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¦¶µ°é¤ÎÄó¶¡¡£
HP¡¡¡¡¡¡¡§ https://www.intra-mart.jp/
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò£Î£Ô£Ô¥Çー¥¿ ¥¤¥ó¥È¥é¥Þー¥È
¥»ー¥ë¥¹&¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô
E-mail¡§ contact@intra-mart.jp
¢¨¡Öintra-mart¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò£Î£Ô£Ô¥Çー¥¿ ¥¤¥ó¥È¥é¥Þー¥È¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¤½¤ÎÂ¾µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï°ìÈÌ¤Ë³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¡¢Ëô¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£