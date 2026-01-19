LEDライトの松明を手に夜の雪上を彩る。冬の花火と共に、特別な体験を

2月7日に開催される蔵王樹氷まつりのメインイベント「松明滑走＆冬のHANABI」における「松明滑走」の参加者を募集します。蔵王温泉スキー場でLEDライトの松明を手に滑走し、冬の花火と共に特別な夜間イベント体験をお楽しみいただけます。

イベント概要

蔵王樹氷まつり２０２６「松明滑走＆冬のＨＡＮＡＢＩ」・日時 ：2026年2月7日（土）20時～ 受付開始時間：17時～19時 イベント終了時間：21時（予定）・会場 ：蔵王温泉スキー場上の台ゲレンデ※諸事情により、内容の変更・中止などになる場合があります。予めご了承ください。

参加方法

参加協賛金： 3,000円参加の目安： ・「スキーストック」無しで滑走ができる程度のスキー技術を有する方（小学生以上）。 ・未成年者の場合、保護責任者と同伴の参加であること。申込方法： 事前に下記「参加申込専用サイト」より申込・支払が必要です。

https://widgets.bokun.io/online-sales/59594662-d1cf-4f27-bfb7-75910a192a41/experience/943514?partialView=1

お問い合わせ蔵王温泉観光協会案内所 023-694-9328山形市観光案内センター 023-647-2266