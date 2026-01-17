こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
青森大学が1月31日に「新幹線フォーラム」を開催 ―「北海道・北陸・西九州・基本計画路線 新幹線の現在地とこれからを考える」
青森大学（学長：澁谷泰秀）社会学部・櫛引素夫教授の研究室は1月31日（土）、あおもりスタートアップセンター（青森県青森市）において新幹線フォーラム「北海道・北陸・西九州・基本計画路線 新幹線の現在地とこれからを考える」（主催：あおもり新幹線研究連絡会／青森大学櫛引研究室）を開催（オンライン参加も可能）。北陸新幹線の敦賀延伸がもたらした影響についての検証や敦賀市民アンケートの結果報告、敦賀と青森のつながりから見えてくるリンゴ産業や敦賀市民の歴史探求活動の紹介などに加え、開業時期が見通せなくなっている北海道・北陸・西九州新幹線についての現状分析を試み、将来を展望する。参加無料。会場参加は当日来場（定員30人）、オンライン（Zoom）参加は要事前申し込み（定員40人）。
東北新幹線は2025年12月に、全線開業15周年を迎えた。また、今年3月には北海道新幹線が開業10周年となる。
こうした中、青森大学社会学部社会学科・櫛引素夫教授の研究室に事務局を置く「あおもり新幹線研究連絡会」は、青森学術文化振興財団の助成を得て「北海道新幹線・札幌延伸への準備および北陸との協働−青函エリア発『新幹線学』構築の試みと提言（3）」事業を進めてきた。
同事業では、新幹線開業地で例のない3カ年連続での敦賀市民アンケートを実施したほか、北海道や北陸、東京におけるヒアリングで、新幹線に関する現状と将来について複数の論点を整理。また、青森と敦賀・嶺南を結ぶ歴史・産業に関しても調査を進めた。
このたび、これらの成果について報告するとともに、全国の新幹線ネットワークの将来像をめぐる意見交換・情報交換を行う場として「新幹線フォーラム」を開催する。
当日は、北陸新幹線の敦賀延伸が地域にもたらした変化を検証し、青函エリアが北海道新幹線の札幌延伸にどう備えるべきか検討。また、敦賀市民アンケートの結果報告や、敦賀と青森のつながりから見えてくるリンゴ産業、輸出の足跡、敦賀市民の歴史探求活動を紹介する。
さらに、開業時期が見通せなくなっている北海道・北陸・西九州新幹線をめぐって、現状分析を試み、将来の展望を行う。
なお、2026年度に向けて、実務者・報道者・研究者等の当事者を想定した「全国の新幹線ネットワークの将来像をめぐって意見交換・情報交換する」ネットワークづくりを検討しており、その構想についても紹介する予定。
概要は下記の通り。
◆「北海道・北陸・西九州・基本計画路線新幹線の現在地とこれからを考える」概要
【日時】 2026年1月31日（土） 13:30〜15:30
【場所】 あおもりスタートアップセンター（青森駅前・青森商工会議所1階） ※オンライン（Zoom）参加も可能
【参加】 無料
【申込】 オンライン参加は下記URLもしくはチラシ記載のQRコードから、またはメールで kushibiki@aomori-u.ac.jp まで
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTenprTZtGVVEHJpjXm_iLtlTb0Fn3zoPTj_6sV_e55xcI1A/viewform
※対面参加の場合は直接会場へおこし下さい
【定員】 対面30人／オンライン40人
【内容】
○報告
ヽ業1年半後の敦賀市民アンケート
▲螢鵐翰⊇个汎慍譟青森
Ｆ慍貉毀韻領鮖肪亀
い匹Δ覆訐鞍新幹線・基本計画路線
○質疑応答・意見交換
【主催】 あおもり新幹線研究連絡会／青森大学櫛引研究室
【共催】 青森大学付属総合研究所･社会連携センター
【URL】 https://www.aomori-u.ac.jp/20260108_02/
●櫛引素夫 教授
https://researchmap.jp/motookushibiki/?lang=japanese
▼本件に関する問い合わせ先
社会学部 教授 櫛引素夫
住所： 青森県青森市幸畑2-3-1
TEL： 017-738-2001
FAX： 017-738-0143
E-mail： kushibiki@aomori-u.ac.jp
