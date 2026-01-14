ボードゲームレーベル「コスメボックス」（https://sites.google.com/view/cosmebox55/home）は、プレゼント専用ボードゲーム「アシアト」のクラウドファンディングを開始しました。このユニークな商品は、贈り手が思い出をカードに書き込むことで、世界でひとつの「遊べる贈りもの」として完成する新しいギフト体験を提案します。

「遊べる贈りもの」というコンセプト

https://camp-fire.jp/projects/913967/view

モノが溢れる現代社会では、体験や思い出に重きを置くギフトが注目を集めています。一方で、クリスマス、送別会、記念日に毎年似たようなギフトを選んでしまうという課題を抱える人も多いものです。「アシアト」は、こうした時代のニーズに応える形で誕生しました。思い出を書き込んだカードを使って遊ぶことで、大切な人と思い出を語る時間をより豊かにすることができます。カップルの記念日、職場の送別会、久しぶりの友人や家族との集まりなど、幅広いシチュエーションで活用できることが特徴です。

プレゼント専用のボードゲーム

箱を開けた瞬間は、未完成の状態です。贈り手が大切な人との思い出を書き込むことで、世界にひとつだけのボードゲームが完成します。

ゲームの作り方と遊び方

「アシアト」は思い出を当てるクイズ形式のパーティゲームです。カードに書かれたヒントをもとに、「どんな出来事だったか」を当てて遊びます。

遊ぶ前に、贈り手は相手との思い出を記入したカードを用意します。完成までのステップはシンプルで、以下の3つだけです：1. オモテ面に思い出の日付とヒントを書き込む2. ウラ面にクイズの答えとなる思い出話の名前をつける3. リボンをかけてプレゼント！

ヒントは、思い出に関する印象深いエピソードや、感情、イラストなど自由に表現できます。贈り手の個性や創意工夫が際立つカードになります。

実際に遊んだときに、クイズの答えがわからない場合は「ジョウロチップ」を使って追加のヒントをもらうことができます。このチップを使うたびに花が咲いて、盤面も心も明るくなっていく仕掛けが施されています。

豪華ボードゲーム製作者とのコラボリターン

クラウドファンディングでは、「あざとカルタ」「旅するゲームブック」「偏見プロフィール」といった、話題のパーティゲームとのコラボリターンも用意。より充実したギフト体験を提案します。

作者の紹介

コスメボックスは「ヒトイキ」「オコノミ」など、レトロでかわいいをモチーフにしたボードゲームを5年にわたって制作してきました。大型小売店での展開など徐々に活動の幅を広げる中で、「プレゼントのためのボードゲーム」という新たな試みに挑戦する決意を固めました。代表(つっちゃ)は「ボードゲームには『遊ぶ』だけではない魅力があります。大切な人との思い出を、自分の手で作ったゲームにして贈る。その体験は、プレゼントやギフトのあり方を、そっと広げてくれると信じています」とコメントしています。「アシアト」は「遊べるギフト」というボードゲームの新しい可能性を提案するプロジェクトとして、今後市場に新たな風を吹き込むことが期待されます。

商品概要

- 商品名：アシアト- 発売予定時期：2026年春 (1月末までクラウドファンディング実施中)https://camp-fire.jp/projects/913967/view- 価格帯：1,500円～（セット内容により異なる）- セット内容： - 通常セット：アシアト本体、紙袋 - 便箋セット：アシアト本体、紙袋、レターセット - スタンプセット：アシアト本体、紙袋、レターセット、シーリングスタンプ - その他コラボセット：「あざとカルタ」「旅するゲームブック」「偏見プロフィール」とのセット商品も用意- 特徴：贈り手が思い出を書き込んでカスタマイズできる世界に一つだけのボードゲーム- 用途：誕生日、記念日、送別会、結婚式など特別な日のプレゼントに

団体概要

- 団体名：コスメボックス- 事業内容：ボードゲームの企画・制作- 代表作：「ヒトイキ」「オコノミ」など- URL：https://sites.google.com/view/cosmebox55/home- SNS：X（Twitter）: https://x.com/cosmebox55- Instagram：https://www.instagram.com/cosmebox_55/