¿·´´Àþ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿Åö¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëº£¼£¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¤ò¿·È¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒJRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¡Ê½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÎÓ ÁÏ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î14Æü¤è¤ê¡¢º£¼£¥¿¥ª¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£¼£¥¿¥ª¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤È£³²óÌÜ¤Î¥³¥é¥Ü¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ª¥ë¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ë¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¡£²û¤«¤·¤¤¿·´´Àþ£°·Ï¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ä¡¢¿·´´Àþ£°·Ï¤ÈN700·Ï¤Î¥Ô¥¯¥È¥°¥é¥à¡¢JRÅì³¤¤Î¸Â¤é¤ì¤¿¼Ò°÷¤À¤±¤¬À©Éþ¤ËÃåÍÑ¤¹¤ë¡ÖË¹¾Ï¡×¤È¡Ö´ÉÍý¿¦¥ï¥Ã¥Ú¥ó¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿£µ¼ïÎà¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¤ò¿·È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î³«¶È¤«¤éÌ®¡¹¤È·Ò¤¤¤Ç¤¤¿¿·´´Àþ¤ÎÎò»Ë¤ò´¶¤¸¡¢À¤Âå¤ä»þÂå¤´¤È¤ÎÍÍ¡¹¤Ê»×¤¤½Ð¤È¿·´´Àþ¤¬½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥ª¥ë¥Ï¥ó¥«¥Á¤È¥»¥Ã¥È¤Ç¥®¥Õ¥È¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯Å´Æ»¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼èÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤È¤Îå«¤ò¿¼¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÀ½ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¾¦ÉÊ³µÍ×
¥¿¥ª¥ë¤Å¤¯¤ê¤ËÅ¬¤·¤¿²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤ÈË¤«¤Ê¿å¸»¤¬¤¢¤ëÆüËÜºÇÂç¤Î¥¿¥ª¥ë»ºÃÏ¡Ö°¦É²¸©º£¼£»Ô¡×¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¡¢ÆÈ¼«¤ÎÉÊ¼Á´ð½à¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿º£¼£¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¤Ï¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿½À¤é¤«¤µ¤äÍ¥¤ì¤¿µÛ¿åÀ¡¢È©¤Ø¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Ìó34cm¡ß80cm¤È´é¤ä¼ê¤ò¿¡¤¯¤Ê¤É¤ÎÉáÃÊ»È¤¤¤ËÊØÍø¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ¾Ò²ð
¡ã¾¦ÉÊ¡¡ä
º£¼£¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¿·´´Àþ£°·Ï¡¡ÀÇ¹þ1,800±ß
¡ã¾¦ÉÊ¢¡ä
º£¼£¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë£°·Ï¥Ô¥¯¥È¥°¥é¥à¡¡ÀÇ¹þ1,800±ß
¡ã¾¦ÉÊ£¡ä
º£¼£¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ëN£·£°£°·Ï¥Ô¥¯¥È¥°¥é¥à¡¡ÀÇ¹þ1,800±ß
¡ã¾¦ÉÊ¤¡ä
º£¼£¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ëË¹¾Ï¡¡ÀÇ¹þ1,800±ß
¡ã¾¦ÉÊ¥¡ä
º£¼£¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë´ÉÍý¼Ô¥ï¥Ã¥Ú¥ó¡¡ÀÇ¹þ1,800±ß
¡Ö°Â¿´¡¦°ÂÁ´¡¦¹âÉÊ¼Á¡×¤Êº£¼£¥¿¥ª¥ë¥Ö¥é¥ó¥É
°¦É²¸©º£¼£»Ô¤Ï¡¢130Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢¥¿¥ª¥ë»º¶È¤¬¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¥¿¥ª¥ë¤ÎÀ»ÃÏ¡£¤³¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç¥¿¥ª¥ë»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿º£¼£¥¿¥ª¥ë¤Ï¡Ö°Â¿´¡¦°ÂÁ´¡¦¹âÉÊ¼Á¡×¤Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÎÂåÉ½À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¤æ¤ë¤®¤Ê¤¤ÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¼£¥¿¥ª¥ë¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎÉÊ¼Á¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö£µÉÃ¥ë¡¼¥ë¡×¡£¥¿¥ª¥ëÊÒ¤ò¿å¤ËÉâ¤«¤Ù¤¿¤È¤¡¢£µÉÃ°ÊÆâ¤ËÄÀ¤ß»Ï¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£º£¼£¥¿¥ª¥ë¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡ÖµÛ¿åÀ¡×¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»ºÃÏ¤ÇÆÈ¼«¤ËÀß¤±¤¿ÉÊ¼Á´ð½à¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤À¤±¤¬¡¢º£¼£¥¿¥ª¥ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä¾ÜºÙ
¡ãÈ¯ÇäÆü»þ¡ä 2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿åÍËÆü¡Ë¢¨Åö¼Ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¸áÁ°10»þ¤è¤êÈÎÇä³«»Ï
¡ãÈÎÇä²Õ½ê¡ä
Åö¼ÒÅ¹ÊÞ
¡¦Å´Æ»¥°¥Ã¥ºÀìÌçÅ¹¡ÖBLUE BULLET¡×
¡¡Å¹ÊÞ¾ì½ê¡§JRÅì³¤ Åì³¤Æ»¿·´´Àþ ÉÊÀî±Ø¹½Æâ ¿·´´ÀþËÌ¸ý²þ»¥Æâ¥³¥ó¥³¡¼¥¹
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§9:50¡Á15:35¡¡¡ÊÄêµÙÆü¡§Ëè½µ²ÐÍËÆü¡Ë
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏÅ¹ÊÞ¸ø¼°X¡Ê@plus_trainshop¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åö¼Ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¡¦¼«¼ÒEC¥µ¥¤¥È¡ÖPLUSTA ONLINE STORE¡× https://www.jrcp-shop.jp/
¡¦JRÅì³¤MARKETÆâ¡ÖPLUSTA ONLINE STORE¡× https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/
¡ã¤½¤ÎÂ¾¡äJRÅì³¤¾µÇ§ºÑ¡¡JRÀ¾ÆüËÜ¾¦ÉÊ²½µöÂúºÑ¡¡¢¨¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¾¦ÉÊ
º£¼£¥¿¥ª¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤ÈÅö¼Ò¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óÂè£±ÃÆ¡¢Âè2ÃÆ¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤·¤¿¡¢¥¿¥ª¥ë¥Ï¥ó¥«¥Á¤âÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¤È¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¥®¥Õ¥È¤â¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÇäÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¼ÖÎ¾¤äÀßÈ÷Åù¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¡¦²Á³Ê¡¦¿ôÎÌ¡¦ÈÎÇä²Õ½êÅù¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µÞî±ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¤´Í½Ìó¤ª¤è¤Ó¼è¤êÃÖ¤¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨³ÆÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¾¦ÉÊÂå¶â¤Î¤Û¤«¡¢Á÷ÎÁ¤òÊÌÅÓÄºÂ×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÅ¾Çä¡Ê¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¤ä¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ø¤Î½ÐÉÊ´Þ¤à¡ËµÚ¤Ó¤½¤ì¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤´ÃíÊ¸¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖBLUE BULLET¡×¤Î¤´ÍèÅ¹¤Ë¤ÏÆþ¾ì·ô¤Þ¤¿¤ÏÍ¸ú¤Ê¾è¼Ö·ôÎà¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò JR Åì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹
Mail:press@jr-plus.co.jp