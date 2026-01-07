こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
AIとデータで事業を加速する次世代マーケターへ――GA4×BigQuery×GTMを統合活用する認定講座、1月ご案内
2026年1月19日（月）・2月2日（月）13：00〜17：00 マーケティングテクノロジスト認定講座【WACA公式】（旧上級GA4講座）
デジタルマーケティングに有用なGoogle アナリティクス4（GA4）ですが、使いこなせていない方が多いのも事実。一般社団法人ウェブ解析士協会は、一通りGA4を操作できる方向けにもっと仕事に活用できるようなスキルを身に付けられる「マーケティングテクノロジスト認定講座」を開講しました。当協会ファウンダーの江尻俊章が講師を務め、データを読むだけでなく、活用する力を持つ人材を育てます。2026年1月19日・2月2日に開催します。
▼詳細・申し込み
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/193743
https://digitalpr.jp/table_img/2934/124703/124703_web_1.png
■セミナー概要
以下のような課題を感じていませんか？
GA4でウェブサイトを改善したいが、成果につながらない
┗ CV（コンバージョン）に関する分析が不十分
GA4をマーケティング改善に活かしきれていない
┗ 主要チャネルがSNSなどに広がる中、GA4の分析対象が限定的
顧客理解が浅く、満足度の向上やリピート促進に結びついていない
┗ カスタマーアナリティクスの実装が不十分
本講座では、以下のような力を育てます。
データクレンジング能力：CVに関わるウェブ解析を正確に行う力
データスティッチング能力：CRMや他情報と連携して全体を俯瞰する力
設計力：GTMとGAを使って、顧客行動を正しく定義・測定する力
GA4の使い方が分かるだけではなく、GA4で成果を生み出せる人材への進化を支援します。
WACAマーケティングテクノロジストとは？
AIを利用して、カスタマーアナリティクスから施策実装・効果測定・改善サイクルまでを自ら回し、事業の成長を加速できる人材です。
カスタマーアナリティクスで顧客満足度を可視化できる
高度な技術を用いてクライアントのデータの質と量を強化できる
データの結合やクレンジングでクライアントの求める情報と知恵を提供できる
高度なデータサイエンスとAIを駆使して事業の成長を加速できる
顧客や企業の秘密を守るプロフェッショナル倫理を持っている
■受講環境・条件
1.申し込んだGmailアドレスで以下の機能にログインができる状態にあること
Google Tag Manager
Google Analytics4
BigQuery
Analog 4 U
2. 講義までに指定された事前課題を修了すること
3.Zoomでの講義が受講できること
4. 以下すべての講座を修了していること：
上級ウェブ解析士認定講座
GA4講座修了 または GAIQ合格
GTM講座修了または GTMに関する基礎知識を有する
5. 以下の業務を行う意思のある専門家であること
WACAで行うGA4チューニングおよび実装のコンサルティングサービスで業務を行う意欲がある人
詳細は以下をご覧ください。
https://www.waca.or.jp/news/91940/
■講師
江尻 俊章（えじり・としあき）
ウェブ解析士協会ファウンダー
（略歴）
2000年創業以来、業界ではもっとも早い時期からアクセス解析に着目し、ウェブ解析を軸にしたコンサルティングを行っている。
アクセス解析ASPサービス「アクセス刑事Pro」、「シビラ」を自社開発、運営、アクセス解析からエリアマーケティングを行う「エリアレポート」を提供している。
著書
『稼ぐホームページ損なホームページ―アクセス解析で一発判明！』
『繁盛するWebの秘訣「ウェブ解析入門」〜Web担当者が知っておくべきKPIの活用と実践』
主催
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）
ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な能力や知識を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析士協会は、スキルアップの機会として各種セミナーを企画・開催しています。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人ウェブ解析士協会
seminar@waca.or.jp
