世界ディーゼルエンジン市場の全体像――2025～2031年にCAGR3.5％で拡大する基幹動力産業
ディーゼルエンジンとは、軽油を燃料とし、圧縮着火によって動力を得る内燃機関の一種である。火花点火を用いるガソリンエンジンとは異なり、シリンダー内で空気を高圧縮して高温にし、そこに燃料を噴射して自然着火させることで燃焼を行う。この構造により、熱効率が高く、燃費性能に優れるとされている。高トルクを低回転域で発揮できるため、大型車両、建設機械、農業機械、船舶、発電機など、多くの産業分野で採用されてきた。また、近年では排出ガス浄化技術や電子制御の進化によって、環境対応型ディーゼルエンジンの開発も進んでおり、クリーンディーゼルとして再評価される動きも見られる。
ディーゼルエンジン業界の特徴としてまず挙げられるのは、その広範な用途と安定した基盤需要である。特に輸送・建設・農業・発電といったインフラ領域では、ディーゼルエンジンの堅牢性と燃料効率が評価され、代替手段が限られている。電動化が進展する一方で、電源供給が不安定な地域や長時間運転が求められる現場では、依然としてディーゼルエンジンが不可欠な存在である。また、メンテナンス性や長寿命設計に優れる点も、業務用機械としての信頼性を高めている。こうした特性から、脱炭素の潮流があっても一定の需要を維持しており、産業インフラの裏側を支える基幹技術としての地位は揺るぎない。
一方で、ディーゼルエンジン業界は厳格化する環境規制との両立という課題に直面している。粒子状物質（PM）や窒素酸化物（NOx）の排出削減が求められる中、エンジンメーカー各社は燃焼制御技術の高度化、排気後処理装置の導入、ハイブリッド化との融合といった対応を加速している。また、バイオディーゼルや合成燃料などの代替燃料の活用により、カーボンニュートラルを目指す動きも顕在化している。こうした技術革新により、単なる「従来型エンジン」の枠を超え、環境調和型の動力源としての進化が模索されている。市場は厳しいが、その中でいかに持続可能性と性能を両立させるかが、各社の競争力を左右する重要な要素となっている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界ディーゼルエンジン市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/49894/diesel-power-engine）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが3.5%で、2031年までにグローバルディーゼルエンジン市場規模は96.46億米ドルに達すると予測されている。
図. ディーゼルエンジン世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338362&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338362&id=bodyimage2】
図. 世界のディーゼルエンジン市場におけるトップ14企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
世界の主要ディーゼルエンジン企業には、Caterpillar、 Cummins、 Rolls-Royce Holdings、 Weichai、 Rehlko、 Wärtsilä、 Mitsubishi Heavy Industries、 HD Hyundai Heavy Industries、 Yuchai、 Volvo Penta、 Yanmar、 SNAT （SDEC）、 MAN Engines、 John Deere。
市場の成長を下支えする要因としては、まず新興国におけるインフラ整備の進展がある。道路・鉄道・発電所建設などにおいて、可動性と安定稼働を兼ね備えた動力源として、ディーゼルエンジンの採用が引き続き期待される。また、先進国においても老朽化した設備や非常用電源の更新需要が存在し、その中で小型高効率エンジンの導入が促進されている。さらに、自然災害や停電といった緊急時対応の観点からも、独立型電源としての役割が評価されている。こうした用途別・地域別のニーズの重なりが、ディーゼルエンジン市場の底堅さを支えており、変化する社会課題に対する解決手段としての価値を再確認させる要因となっている。
