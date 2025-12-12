こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
大東文化大学が12月19・22日に板橋区内の小中学生を対象とした書き初め指導を実施 ― 同区との覚書に基づく連携事業の一環
大東文化大学（東京都板橋区／埼玉県東松山市）は12月19日（金）及び12月22日（月）に、板橋区内の小中学生への書き初め指導を行う。対象となるのは、区立北野小学校の3年生（12月19日）及び、区立上板橋第二中学校の7年生・8年生（12月22日）。同大の講師やサポートスタッフが、書道に向かう姿勢、筆の使い方や文字のバランスのとり方などを指導する。
大東文化大学は書道を教育ブランドとして掲げており、1969年に書道文化センター（現：書道研究所）を開設、2000年には全国の大学で初の「書道学科」を設置するなど、書道教育に力を入れている。「平成」「令和」の年号や大河ドラマのタイトル揮毫など、書道に関する卒業生や教授陣の活躍も多く、"書の大東"として広く知られている。
同大では2015年3月1日に、板橋キャンパスの所在する板橋区と「大東文化大学と板橋区教育委員会との連携に関する協定」を締結。以降、教員をめざす学生が区立小中学校に学習支援ボランティアとして訪問するなど、さまざまな活動を展開してきた。2025年4月1日には「書」の文化的な継承や書道への理解を深めてもらうことを目的として、新たに覚書を締結している。
板橋区立小・中学校の児童・生徒を対象とした「書き初め指導」は、大東文化大学の創立100周年事業の1つ「書き初め大会」の事前準備としてこれまでにも行われていたが、今回は、今年4月の覚書に基づく事業として初の開催となる。
概要は下記の通り。
《書き初め指導》
■板橋区立北野小学校
【日時】 12月19日（金） 8:40〜11:20
【会場】 板橋区立北野小学校体育館（東京都板橋区徳丸三丁目23番1号）
【対象】 3年生（課題「友だち」）
・1・2・3校時（1校時 8:40〜 9:25／2校時 9:30〜10:15／3校時 10:35〜11:20）
■板橋区立上板橋第二中学校
【日時】 12月22日（月） 8:50〜12:40
【会場】 板橋区立上板橋第二中学校体育館（東京都板橋区向原三丁目1番12号）
【対象】 7年生（課題「成功の暁」「平和祈念」）、8年生（課題「友情を誓う」「光輝を放つ」）
・7年生：1・2校時（1校時 8:50〜9:40／2校時 9:50〜10:40）
・8年生：3・4校時（3校時 10:50〜11:40／4校時 11:50〜12:40）
（関連記事）
・大東文化大学が2026年1月25日に小・中学校の児童・生徒を対象とした「板橋区書き初め大会in大東文化大学2026」を開催いたします
https://www.daito.ac.jp/research/laboratory/calligraphy/news/details_15_40524.html
▼本件に関する問い合わせ先
大東文化大学
入学センター事務室 入試広報課
住所： 〒175-8571 板橋区高島平1-9-1
TEL： 03-5399-7800
FAX： 03-5399-7801
E-mail： kumagai@jm.daito.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
