こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
長距離輸送を担う大型トラック用タイヤの耐偏摩耗性能を大幅に向上トラック・バス用オールウェザータイヤ「M630」発売
TOYO TIRE株式会社（本社：兵庫県伊丹市、社長：清水隆史）は、大型４軸低床トラック※1向けにオールウェザータイヤ「M630（エムロクサンマル）」を開発し、2026年1月より国内市場で発売しますのでお知らせいたします。（発売サイズは1サイズ、価格はオープン価格)
※1：前方に2つの操舵軸、後方に2つの駆動軸を持つ大型貨物トラック。
2024年問題による労働時間規制やドライバー不足の深刻化により、物流業界では輸送効率の向上と車両稼働率の最大化が喫緊の課題となっています。さらに、整備士不足によりメンテナンス業務の効率化も求められています。
大型4軸低床トラックは低床設計で積載容量が大きく、大量輸送に適した車両として物流で広く活躍している一方、構造上、前方2軸目のタイヤに横方向の力がかかりやすく、ショルダー部の偏摩耗が進行しやすい傾向があります。この偏摩耗は走行寿命の短縮や交換頻度の増加を招き、整備負荷を高める要因となっていることから、当社は4軸低床トラック特有の課題に対応する新製品「M630」を開発しました。
M630ではショルダーブロック幅やトレッド幅を拡大した新パターンを採用し、ブロックの変形を効果的に抑制しました。これにより、交換サイクルの短期化を招く肩落ち摩耗を当社従来品※2比で61%低減し、優れた耐偏摩耗性能を実現しました。また、接地圧が集中しやすいセンターブロックを小型化し、これを高密度に配置することで接地圧を適切に分散し、耐摩耗性能を一段と向上させました。
さらに、当社独自のトラック・バス用タイヤ開発基盤技術「e-balance（イー・バランス）※3」を活用し、ブロック剛性を最適化。接地形状の安定化により転がり抵抗を低減し、燃費効率にも配慮しています。
※2：トラック・バス用オールウェザータイヤ「M646」（2020年3月発売）
※3：タイヤの形状安定、高剛性ビード、最適化シミュレーションにより、経済性や耐久性、環境性をバランスよく向上させた当社独自の技術
本製品は、主要都市間の長距離輸送を担うフジトランスポート株式会社（本社：奈良県奈良市、社長：松岡弘晃）と偏摩耗対策を重視したタイヤコンセプトの企画および実運行データを活用した性能検証を共同で実施することで、大型4軸低床トラックの特性に最適な設計を実現しています。また、SenoPro Trucks株式会社※4のブランドロゴをタイヤのサイドウォール部に刻印しています。
※4：SenoPro Trucks株式会社は、フジトランスポート株式会社のグループ会社で、架装車の企画・設計・販売などを行なう。
当社は長年にわたり培ってきた専門的知見を生かし、お客様の課題解決と社会の要請に応えるべく、
今後もトラック・バス用タイヤの開発に一層注力してまいります。
■サイズ展開 245/70R19.5 136/134J （1サイズ）
■パターン設計
■2軸目摩耗エネルギーの解析結果
●解析条件（右旋回0.05G）：荷重2712 [kgf] 、横力164 [kgf] ●比較対象:M646 245/70R19.5
●比較方法：各周方向溝周りの摩耗エネルギーを比較
・本解析結果は同様な条件下であっても同じ結果が得られるとは限りません
・解析による摩耗エネルギーの低下率と耐偏摩耗性の向上率が一致するものではありません
■主な性能評価
・肩落ち摩耗 61%低減
【テスト条件】
●評価サイズ：245/70R19.5 136/134J ●場所：奈良ー東京間の輸送 (同一ユーザー同一路線、同型車で走行）
●使用車両：三菱 2PG-FS74HZ（排気量10.67L） ●走行距離：87,512 km（M630）、117,207 km（M646）
●リムサイズ：19.5X6.75 ●空気圧：850kPa ●ローテーション：無し
●評価方法：フロント2軸目の摩耗量差を比較 （10万km換算）
・本テストの結果は同様な条件下であっても、必ずしも同じ結果が得られるとは限りません。
・上記テストの詳細デ−タは、タイヤ公正取引協議会に届けております。
・摩耗ライフ 5%向上
【テスト条件】
●評価サイズ：245/70R19.5 136/134J ●場所：奈良ー東京間の輸送（同一ユーザー同一路線、同型車で走行）
●使用車両：日野 2DG-FW1AHG（排気量8.86L） ●走行距離：94,107 km（車両A）、100,928 km（車両B）
●リムサイズ：19.5X6.75 ●空気圧：700kPa ●ローテーション：あり
●評価方法：リア軸の総平均推定摩耗ライフを比較（取り外し残溝3.2mmで計算）
・転がり抵抗 6%低減
【計測方法】
当社室内ドラム試験機（転動抵抗試験機）による転がり抵抗値を測定。
【テスト条件】
●評価サイズ：245/70R19.5 136/134J ●場所：TOYO TIRE株式会社 桑名工場
●試験装置：TB転がり抵抗試験機 ●試験法：UN R117 フォース式 ●リムサイズ：19.5X7.50
●空気圧：850kPa ●荷重：18.67kN ●速度：60km/h
■サイドデザイン
SenoPro Trucks株式会社のブランドロゴをサイドラベリングの両面に刻印しています。
「M630」についての詳しい製品情報はこちらをご覧ください。
https://www.toyotires.jp/product/tb/m630/
本件に関するお問合わせ先
TOYO TIRE株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木2-2-13
TEL： 072-789-9110
FAX： 072-773-3272
URL：https://www.toyotires.co.jp/
※1：前方に2つの操舵軸、後方に2つの駆動軸を持つ大型貨物トラック。
2024年問題による労働時間規制やドライバー不足の深刻化により、物流業界では輸送効率の向上と車両稼働率の最大化が喫緊の課題となっています。さらに、整備士不足によりメンテナンス業務の効率化も求められています。
M630ではショルダーブロック幅やトレッド幅を拡大した新パターンを採用し、ブロックの変形を効果的に抑制しました。これにより、交換サイクルの短期化を招く肩落ち摩耗を当社従来品※2比で61%低減し、優れた耐偏摩耗性能を実現しました。また、接地圧が集中しやすいセンターブロックを小型化し、これを高密度に配置することで接地圧を適切に分散し、耐摩耗性能を一段と向上させました。
さらに、当社独自のトラック・バス用タイヤ開発基盤技術「e-balance（イー・バランス）※3」を活用し、ブロック剛性を最適化。接地形状の安定化により転がり抵抗を低減し、燃費効率にも配慮しています。
※2：トラック・バス用オールウェザータイヤ「M646」（2020年3月発売）
※3：タイヤの形状安定、高剛性ビード、最適化シミュレーションにより、経済性や耐久性、環境性をバランスよく向上させた当社独自の技術
本製品は、主要都市間の長距離輸送を担うフジトランスポート株式会社（本社：奈良県奈良市、社長：松岡弘晃）と偏摩耗対策を重視したタイヤコンセプトの企画および実運行データを活用した性能検証を共同で実施することで、大型4軸低床トラックの特性に最適な設計を実現しています。また、SenoPro Trucks株式会社※4のブランドロゴをタイヤのサイドウォール部に刻印しています。
※4：SenoPro Trucks株式会社は、フジトランスポート株式会社のグループ会社で、架装車の企画・設計・販売などを行なう。
当社は長年にわたり培ってきた専門的知見を生かし、お客様の課題解決と社会の要請に応えるべく、
今後もトラック・バス用タイヤの開発に一層注力してまいります。
■サイズ展開 245/70R19.5 136/134J （1サイズ）
《ご参考》
■パターン設計
■2軸目摩耗エネルギーの解析結果
●解析条件（右旋回0.05G）：荷重2712 [kgf] 、横力164 [kgf] ●比較対象:M646 245/70R19.5
●比較方法：各周方向溝周りの摩耗エネルギーを比較
・本解析結果は同様な条件下であっても同じ結果が得られるとは限りません
・解析による摩耗エネルギーの低下率と耐偏摩耗性の向上率が一致するものではありません
■主な性能評価
・肩落ち摩耗 61%低減
【テスト条件】
●評価サイズ：245/70R19.5 136/134J ●場所：奈良ー東京間の輸送 (同一ユーザー同一路線、同型車で走行）
●使用車両：三菱 2PG-FS74HZ（排気量10.67L） ●走行距離：87,512 km（M630）、117,207 km（M646）
●リムサイズ：19.5X6.75 ●空気圧：850kPa ●ローテーション：無し
●評価方法：フロント2軸目の摩耗量差を比較 （10万km換算）
・本テストの結果は同様な条件下であっても、必ずしも同じ結果が得られるとは限りません。
・上記テストの詳細デ−タは、タイヤ公正取引協議会に届けております。
・摩耗ライフ 5%向上
【テスト条件】
●評価サイズ：245/70R19.5 136/134J ●場所：奈良ー東京間の輸送（同一ユーザー同一路線、同型車で走行）
●使用車両：日野 2DG-FW1AHG（排気量8.86L） ●走行距離：94,107 km（車両A）、100,928 km（車両B）
●リムサイズ：19.5X6.75 ●空気圧：700kPa ●ローテーション：あり
●評価方法：リア軸の総平均推定摩耗ライフを比較（取り外し残溝3.2mmで計算）
・転がり抵抗 6%低減
【計測方法】
当社室内ドラム試験機（転動抵抗試験機）による転がり抵抗値を測定。
【テスト条件】
●評価サイズ：245/70R19.5 136/134J ●場所：TOYO TIRE株式会社 桑名工場
●試験装置：TB転がり抵抗試験機 ●試験法：UN R117 フォース式 ●リムサイズ：19.5X7.50
●空気圧：850kPa ●荷重：18.67kN ●速度：60km/h
■サイドデザイン
SenoPro Trucks株式会社のブランドロゴをサイドラベリングの両面に刻印しています。
「M630」についての詳しい製品情報はこちらをご覧ください。
https://www.toyotires.jp/product/tb/m630/
以 上
本件に関するお問合わせ先
TOYO TIRE株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木2-2-13
TEL： 072-789-9110
FAX： 072-773-3272
URL：https://www.toyotires.co.jp/