¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤³¤É¤â²ñµÄ¡Ê²¾¡Ë¡×¤È¶¦ÁÏ¡¢¶ÌÀî¹âÅç²°S.C.¤Ë¡È´Ä¶¡É¤ò³Ú¤·¤¯¹Í¤¨¤ë¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥¥ã¥Ã¥×¥Ù¥ó¥Á¡×¤òÀßÃÖ
¡ÁÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ ¡ÈÆó»Ò¶ÌÀî¤ÎÌ¤Íè¡É ¤ò¹Í¤¨¤ë¡Á
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¤¬·Á¤Ë¡ªÌó£²Ëü¸Ä¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤òÍÑ¤¤¤¿¡È²Ö¤Ó¤é¥Ù¥ó¥Á¡É
³ô¼°²ñ¼Ò¹âÅç²°¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Â¼ÅÄÁ±Ïº¡Ë¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÅì¿À³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÁÒËÜ¿¿Í´¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¶¦´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê°Ê²¼¡ÖSC¡×¡Ë¤Å¤¯¤ê¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤³¤É¤â²ñµÄ¡Ê²¾¡Ë¡×¡Ê°Ê²¼¡Ö¤³¤É¤â²ñµÄ¡×¡Ë¤È ¡ÈÌ¤Íè¤ÎSC¡É ¤ä ¡ÉÌ¤Íè¤Î¤Þ¤Á¡É ¤Îºß¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢Åö¼Ò¤Ï¡Ö¤³¤É¤â²ñµÄ¡ÊÆó»Ò¶ÌÀî»ö¶È½ê¡Ë¡×¤È¶¦ÁÏ¤·¤Æ¡¢¶ÌÀî¹âÅç²°S.C.¤ÎËÜ´Û²°¾å¤Ë¡È´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¥¢¡¼¥È¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Ìó2Ëü¸Ä¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö²Ö¤Ó¤é¥Ù¥ó¥Á¡×¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÇØ·Ê
Åö¼Ò¤È¡Ö¤³¤É¤â²ñµÄ¡×¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï2021Ç¯¤«¤é³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö´Ä¶¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ËSC¤¬Ìò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ËÂÐ¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³èÈ¯¤ËµÄÏÀ¤ò¹Ô¤¤¡¢2023Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤¿³Ú´ï¤òÁÕ¤Ç¤ë²»³Ú²ñ¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¡Ö¶ÌÀî¹âÅç²°S.C.´ÛÆâ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¡¢´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¥¢¡¼¥È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¡È¤ª¤·¤´¤È¡É¤ò°ÍÍê¡£2025Ç¯3·î¤ËÅö¼Ò¼ÒÄ¹¤ò´Þ¤á¤¿¼Ò°÷¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ì¥¼¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤ò¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤Çºî¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤¬Í·¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ´Ö¡¢Âç¿Í¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ¥¤·¤µ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Äó°Æ¤µ¤ì¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤Çºî¤ë¡Ö²Ö¤Ó¤é¥Ù¥ó¥Á¡×¤¬ºÎÍÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£À½ºî¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ
¥Ù¥ó¥Á¤ÎÀ½ºî¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤òºÆÍøÍÑ¤·¤¿¡Ö¥¥ã¥Ã¥×¥Ü¡¼¥É¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥á¥¤¥È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÆüËÜ¶õ¹Á¥Ó¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¶¦ÁÏ¶õ´Ö¡Öterminal.0 HANEDA¡×¤Î¥Á¡¼¥à¤¬Ã´Åö¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥á¥¤¥È¡ßPROTOTYPE Inc.¡ß¥°¥é¥ó¥Ä¥Æ¥¯¥Î¥ï¡¼¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¡Ö¥¥ã¥Ã¥×¥Ü¡¼¥É¡×¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤Î°ìÉô¤Ï¡¢¶ÌÀî¹âÅç²°S.C.¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤Ë¤¢¤ë²ó¼ýBOX¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬²ó¼ý°ÆÆâ¤ÎPOP¤òÀßÃÖ¤·¤Æ½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤ªÈäÏªÌÜ¤ÎÍÍ»Ò
¤³¤¦¤·¤ÆÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¡Ö²Ö¤Ó¤é¥Ù¥ó¥Á¡×¤Ï¡¢11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¶ÌÀî¹âÅç²°S.C.ËÜ´Û²°¾å¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬½üËë¼°¤ò¼Â»Ü¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ö¤³¤É¤â²ñµÄ¡×¤Î¼Ò°÷¤Î°ì¿Í¡¢¤Þ¤ª¤È·¯¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÌÀ¤ë¤¯¡¢¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÃ´Åö¤Î¼Ò°÷¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¤ª²Ö¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤È¤¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£°Ø»Ò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Çã¤¤Êª¤Ç¤Ä¤«¤ì¤¿»þ¤ä¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Åö¼Ò¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Ó¥¸¥ç¥ó
Åö¼Ò¤Ï¡ÖSC¤È¤¤¤¦¡È¾ì½êÀ¡É¤ò³è¤«¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¤È¶¦Í¤Ç¤¤ë²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¡È¶¦´¶¡É¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ÇSDGsÃ£À®¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤É¤â²ñµÄ¡×¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤êSC¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ëSDGs¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò°ì½ï¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢SC¤òÃÏ°è¤ÎSDGs¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Åö¼Ò»ÜÀß¤¬¡¢¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡ÈMind Symbol¡É¤È¤·¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢º£¸å¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£Ì¤Íè¤Î¤¿¤á¤ËÅö¼Ò¤¬º£²¿¤ò¤Ê¤¹¤Ù¤¤«¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¶¨ÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤é¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Åì¿À³«È¯¤¬·Ç¤²¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Ó¥¸¥ç¥ó
https://www.toshin-dev.co.jp/env/sustainable-vision.html
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¤³¤É¤â²ñµÄ¡Ê²¾¡Ë¤È¤Ï
Åö¼Ò¤Ï¤³¤Î¡Ö»Ò¤É¤â²ñµÄ¡×¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¶¦´¶¤·¡¢2021Ç¯¤«¤é¶¨»¿¤ò¹Ô¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡È¤ª¤·¤´¤È¡É¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡¢À¤ÅÄÃ«¶è¶ÌÀî¤Î¡ÖÆó»Ò¶ÌÀî»ö¶È½ê¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ë¥³¥¿¥Þ¤Î¤ß¤é¤¤¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¤³¤É¤â²ñµÄ¡Ê²¾¡ËÆó»Ò¶ÌÀî»ö¶È½êHP
https://nikotama.kodomo-kaigi.com/
º£²ó¤Î¡Ö²Ö¤Ó¤é¥Ù¥ó¥Á¡×À©ºî¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢Åì¿À³«È¯ WEB ¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▶¤³¤É¤â²ñµÄ¤ÈÅì¿À³«È¯ ¡Ý¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥¥ã¥Ã¥×¥Ù¥ó¥Á¡×¤¬ºé¤«¤»¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¡Ý
https://www.toshin-dev.co.jp/sustainability/sdgs/1208t/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡ä
¶ÌÀî¹âÅç²°S.C.¡¡03¡Ý3709-2222¡ÊÂåÉ½¡Ë
