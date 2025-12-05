¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Úµþ²¦±¿Í¢¡ÛÆüËÜ½é¡¢¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊÇÛÁ÷¤ò³«»Ï¡¡¡ÁÊªÎ®²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡Á
12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê±¿ÍÑ³«»Ï
¡¡µþ²¦¥°¥ë¡¼¥×¤Îµþ²¦±¿Í¢³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§·¦ÅÄ ÍÎ¡¢°Ê²¼¡Öµþ²¦±¿Í¢¡×¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°¤µ×ÄÅ ÃÎÍÎ¡¢°Ê²¼¡Ö¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×¡Ë¤Ï¡¢12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢Â¿ËàÅÔ»Ô¥â¥Î¥ì¡¼¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±ü»³ ¹¨Æó¡¢°Ê²¼¡ÖÂ¿Ëà¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¡×¡Ë¤Î±Ø¹½Æâ¤Î¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥óÅ¹ÊÞ¤Ø¤Î¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊÇÛÁ÷¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤Ë¤è¤ëÅ¹ÊÞ¤Ø¤Î¾¦ÉÊÇ¼ÉÊ¤ÏÆüËÜ½é¢¨¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊªÎ®¶È³¦¤Ç¤Ï¡Ö2024Ç¯ÌäÂê¡×¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¸úÎ¨Åª¤«¤Ä»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÛÁ÷ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤¬½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3¼Ò¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÇÛÁ÷¥â¥Ç¥ë¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢ÇÛÁ÷¥È¥é¥Ã¥¯Âæ¿ô¤Îºï¸º¤äºÇÅ¬¤ÊÇÛÁ÷¥³¡¼¥¹¤ÎÊÔÀ®¡¢ÇÛÁ÷¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÏ«Æ¯»þ´ÖÅù¤Î²þÁ±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ë CO2 ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊªÎ®ÇÛÁ÷¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¼Â»Ü³µÍ×¡ä
ÇÛÁ÷ÊýË¡¡§µþ²¦±¿Í¢¤ÎÇÛÁ÷°÷¤¬¹âÈ¨ÉÔÆ°±Ø¤Ç¾¦ÉÊ¤òÀÑ¤ß¹þ¤ß¡¢±èÀþ¤Î±Ø¹½Æâ¤Ë¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥óÅ¹ÊÞ¤¬½ÐÅ¹¤¹¤ë5±Ø¡ÊÂ¿Ëà¥»¥ó¥¿¡¼±Ø¡¦Î©ÀîÆî±Ø¡¦Î©ÀîËÌ±Ø¡¦¶ÌÀî¾å¿å±Ø¡¦¾åËÌÂæ±Ø¡Ë¤Ç¹ß¼Ö¤·6Å¹¤ËÇ¼ÉÊ¡£
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§¤ª¤Ë¤®¤ê¤ä¤ªÊÛÅö¡¦¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ê¤É¤Î¥Á¥ë¥É¾¦ÉÊ¡¦¥Õ¥í¡¼¥º¥ó²¹ÅÙÂÓ¤Î¾¦ÉÊ¡£
´üÂÔ¸ú²Ì¡§ÇÛÁ÷¥È¥é¥Ã¥¯Âæ¿ô¤Îºï¸º¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Ï«Æ¯»þ´Ö¤Î²þÁ±¡¢CO₂ÇÓ½ÐÎÌºï¸ºÅù¡£
¡ã³Æ¼Ò¤ÎÌò³ä¡ä
¢£¥»¥Ö¥ó¡Ý¥¤¥ì¥Ö¥ó
ÇÛÁ÷¤Î´ë²è¡¦¸¡Æ¤
¢£µþ²¦±¿Í¢
ÇÛÁ÷¤ª¤è¤Ó´ë²è¡¦¸¡Æ¤
¢£Â¿Ëà¥â¥Î¥ì¡¼¥ë
ÊªÎ®¤Ø¤Î¼ÖÎ¾³èÍÑ¤Î¶¨ÎÏ
